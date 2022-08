Fusillade de masse en Nouvelle-Écosse : la haute gendarmerie maintient les allégations

OTTAWA –

Le gendarme senior qui a fait des allégations d’ingérence politique dans l’enquête sur la fusillade de masse de 2020 en Nouvelle-Écosse a défendu sa position devant les députés mardi.

Surintendant en chef de la GRC de la Nouvelle-Écosse. Darren Campbell poursuit sa conversation avec la commissaire de la GRC Brenda Lucki le 28 avril 2020 – qui a depuis suscité des accusations d’ingérence politique dans l’enquête policière sur la fusillade de masse – s’est produite comme il l’a détaillé dans ses notes manuscrites.

Campbell a déclaré qu’il avait un “souvenir précis du contenu de cette discussion”, et a réitéré que la commissaire avait déclaré qu’elle avait fait une promesse au gouvernement, liée à la législation en cours sur les armes à feu.

Campbell a témoigné mardi devant le Comité de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes dans le cadre de réunions en cours sur les allégations d’ingérence politique dans l’enquête sur la fusillade de 13 heures en 2020 à Portapique, en Nouvelle-Écosse, qui a fait 22 morts.

Sept personnes devaient comparaître devant le comité mardi, dont Campbell, le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada François Daigle, et Lia Scanlan, directrice des communications stratégiques.

Campbell et Scanlan ont tous deux porté des accusations d’ingérence politique, affirmant que les autorités avaient fait pression sur la police pour qu’elle divulgue des détails sur les armes du tireur après la fusillade dans le but de faire adopter une nouvelle législation sur les armes à feu.

Dans le cadre de la Mass Casualty Commission – une enquête publique indépendante en cours créée pour examiner la pire fusillade de masse de l’histoire du Canada – des documents ont été publiés montrant que Campbell avait des notes manuscrites d’une réunion avec Lucki dans les jours qui ont suivi la fusillade. Les notes indiquaient que Lucki avait déclaré qu’elle avait assuré au ministre de la Protection civile Bill Blair et au bureau du premier ministre que la GRC divulguerait des informations sur les armes à feu du tireur.

Campbell a déclaré que la divulgation de ces informations aurait compromis l’enquête sur les meurtres.

“Je n’ai jamais eu l’intention d’entrer dans un désaccord ou une discussion politique ou publique sur ce qui s’est passé lors de cette réunion, et ma réponse à la réunion n’a pas été basée sur des problèmes personnels avec un commissaire ou toute autre personne. Ce n’était pas non plus basé sur la politique », a-t-il déclaré. “Au cœur du problème se trouvait une question de principe et de bonnes pratiques d’enquête liées à la protection de l’enquête en cours, qui à l’époque en était à ses débuts.”

Campbell a ajouté qu’il n’avait jamais eu de conversations directes avec qui que ce soit du gouvernement sur la question.

Blair et Lucki ont tous deux nié à plusieurs reprises avoir fait pression sur la GRC ou s’être ingéré dans l’enquête. Lucki a déclaré au Comité de la sécurité publique et nationale en juillet qu’il s’agissait d’un “malentendu” lors de la réunion.

Mais Campbell s’en tient à ce qu’il a écrit après la réunion.

“Le commissaire m’a fait sentir comme si j’étais stupide et je ne semblais pas comprendre l’importance de la raison pour laquelle ces informations étaient importantes à diffuser, des informations spécifiques aux armes à feu car elles étaient liées à la législation”, a déclaré Campbell aux députés mardi. . “Elle ne semblait pas apprécier ou reconnaître l’importance de maintenir l’intégrité d’une enquête.”

Scanlan, qui participait également à l’appel du 28 avril, a déclaré qu’elle avait interprété la réunion – et les prétendus commentaires de Lucki – de la même manière que Campbell.

“C’était un sentiment de dégoût”, a déclaré Scanlan. “J’étais gêné d’en faire partie. J’étais gêné de l’écouter. Et message reçu, j’ai compris exactement ce qui se disait.

Pendant ce temps, plus tôt lors de la réunion du comité de mardi, le sous-procureur général du Canada a déclaré que le ministère de la Justice n’avait “aucune implication” dans l’examen et la livraison des documents par le ministère à la Commission sur les pertes massives.

Alors que Campbell a déclaré avoir remis ses notes relatives à l’enquête dès le début, elles n’ont été découvertes par la commission qu’en juin 2022.

Daigle a déclaré au comité qu’il y avait 2 400 pages de notes manuscrites à présenter à la Mass Casualty Commission dans le cadre de son enquête.

Trente-cinq pages de ces notes ont été retenues en attendant un examen visant à déterminer si certaines des informations étaient privilégiées. Parmi ceux-ci, 13 ont été écrits par Campbell, et quatre ont détaillé la conversation du 28 avril entre Campbell et Lucki.

Daigle a souligné à la commission que le ministère de la Justice et le ministre de la Justice, David Lametti, n’étaient pas impliqués dans le processus de rétention, d’examen ou de production de documents à la Mass Casualty Commission.

La GRC a été critiquée pour son manque de communication avec le public pendant et après la fusillade, et un document de 126 pages publié par la commission en juin indique qu’il y a eu une confusion et des retards importants.

Le comité de la sécurité publique et nationale doit se réunir à la fin du mois de septembre.



Avec des fichiers de Rachel Aiello de CTVNews.ca et de La Presse Canadienne