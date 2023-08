Fusillade de masse en Haïti : au moins 10 personnes tuées alors qu’un gang ouvre le feu à la mitrailleuse sur une manifestation dirigée par une église

PORT-AU-PRINCE – Au moins 10 personnes ont été tuées samedi en Haïti, a déclaré le groupe local de défense des droits CARDH, après qu’un gang qui contrôle une banlieue nord de la capitale Port-au-Prince a ouvert le feu avec des mitrailleuses sur une manifestation organisée par un Chef d’église chrétienne.

Les médias locaux ont rapporté qu’au moins 10 personnes avaient été tuées, et le directeur du CARDH, Gédéon Jean, a déclaré que le chiffre final serait probablement plus élevé, ajoutant que plusieurs personnes avaient été blessées et que certains fidèles avaient été kidnappés.

Des vidéos partagées sur la plateforme sociale X, anciennement connue sous le nom de Twitter, montraient une centaine de personnes, dont beaucoup portaient des chemises jaunes associées au groupe religieux du pasteur Marco, marchant dans la banlieue de Canaan, certaines portant des bâtons et des machettes.

Des vidéos non vérifiées sur les réseaux sociaux montrent des personnes se faisant tirer dessus dans la rue, des corps gisant sur le sol et des personnes qui semblent être des otages disant qu’elles pensaient que la marche était pacifique et qu’elles ne savaient pas qu’il s’agissait d’affronter le gang.

De nombreux Haïtiens ont rejoint des groupes civils d’autodéfense connus sous le nom de « Bwa Kale », un mouvement qui a inspiré l’espoir, mais qui a également déclenché des représailles contre les civils et attisé les craintes que ces groupes n’alimentent la violence.