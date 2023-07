Fusillade de Marrickville: deux hommes ont tiré sur un coiffeur à Sydney lors d’une attaque de jour «effrontée»

Des témoins d’une fusillade effrontée contre un coiffeur dans la banlieue de Sydney à Marrickville à l’heure du déjeuner vendredi ont décrit avoir vu les deux victimes parler après avoir été abattues et des habitants fuir pour leur sécurité.

La police a déclaré que la fusillade dans un salon de Marrickville Road, la rue principale animée de la banlieue ouest, à 13 h 50, était « de toute évidence une attaque ciblée » et cherchait à savoir si elle était liée à une autre fusillade en plein jour à Bondi Junction le mois dernier. La victime de cette fusillade était le baron de la drogue de Sydney, Alen Moradian.

Un homme de 33 ans a reçu une balle dans les fesses lors de l’attaque de vendredi, tandis qu’un autre homme de 20 ans a reçu une balle dans la poitrine.

Les deux hommes ont été pris en charge par les ambulanciers avant d’être transportés à l’hôpital.

« Un homme serait dans un état critique, tandis que l’autre serait dans un état stable », a déclaré un porte-parole de la police.

Un propriétaire d’entreprise voisin a confirmé au Guardian que la fusillade avait eu lieu au Adel’s Salon, sur Marrickville Road.

Le propriétaire de l’entreprise, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré avoir entendu « six ou sept coups de feu » avant de voir un homme s’enfuir, ajoutant l’avoir vu « sauter dans une voiture ».

La police de NSW photographie une voiture incendiée à Hercules St, Dulwich Hill à Sydney. Photographie : Bianca de Marchi/AAP

« J’ai entendu six ou sept coups de feu, puis ils ont sauté dans une voiture et se sont enfuis. Je suis allé à l’intérieur d’Adel pour voir ce qui s’est passé, j’ai vu deux gars blessés, un dans le dos et un dans la poitrine. »

« Ils n’avaient pas l’air trop mal cependant, ils parlaient tous les deux et l’un d’eux s’est levé. »

Une scène de crime a été établie et sera examinée par des médecins légistes spécialisés, a indiqué la police.

La police a déclaré que deux véhicules incendiés retrouvés peu de temps après dans la région étaient liés à la fusillade, des enquêtes étant en cours.

« Peu de temps après la fusillade présumée, deux véhicules qui se trouvaient à proximité ont été incendiés », a déclaré le commandant de la police de l’Inner West, le surintendant Despa Fitzgerald.

« L’un était situé à Sydenham, qui, selon nous, était la voiture de fuite, qui était un véhicule Stinger, et l’autre était un Mitsubishi Triton qui a été jeté à Hercules Street à Dulwich Hill et incendié. »

Elle a qualifié l’attaque d' »effrontée » et a déclaré que la police examinait tout lien avec la fusillade de Bondi Junction. Elle a également confirmé que Strikeforce Raptor, une force spécialisée qui cible l’activité des cyclistes, participait à l’enquête.

« C’est très effronté. Et c’est pourquoi nous pensons qu’il s’agit manifestement d’une attaque ciblée. Ce n’est pas un hasard et heureusement qu’aucun autre membre du public n’a été impliqué dans cet incident.

Jeffrey Gil, propriétaire de Cranes Newsagency, deux bâtiments après la fusillade, a déclaré que les gens avaient sauté dans son magasin par peur lorsque les coups de feu ont retenti.

« Je n’ai pas réalisé ce qui se passait au début, j’ai pensé que c’était un accident. Je suis sorti et j’ai vu deux hommes assis devant le salon de coiffure.

« La police est arrivée très rapidement, environ huit voitures de police et six ambulances.

« Les gens avaient peur, certains ont sauté dans ma boutique par peur », a-t-il déclaré.

Au milieu de l’après-midi, de nombreuses entreprises environnantes avaient fermé leurs portes ou fermé leurs portes plus tôt.

Un propriétaire d’entreprise qui est resté ouvert a déclaré qu’il n’était pas nerveux à propos de la fusillade car cela ressemblait à une attaque ciblée.

« Je suis ici depuis 30 ans et Marrickville est beaucoup plus doux maintenant qu’il ne l’était à l’époque », a-t-il déclaré. « Cela ressemblait à une attaque ciblée, donc cela ne me fait pas peur. »

La police pense que deux tireurs ont été impliqués dans le meurtre de Moradian mardi dernier à Bondi Junction.

Plus tôt cette semaine, des restes humains ont été retrouvés dans deux voitures incendiées dans deux quartiers différents de Sydney.

Des restes squelettiques ont été retrouvés à l’intérieur d’un 4×4 dans le parc national royal mardi matin. Au même moment, les pompiers ont retrouvé un corps dans le siège conducteur d’une berline à North Paramatta.