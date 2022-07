Fusillade de Langley : chronologie des événements

Une fusillade mortelle avec plusieurs victimes s’est déroulée sur plusieurs heures à Langley, en Colombie-Britannique, lundi, laissant les enquêteurs travailler pour établir un mobile.

Trois personnes ont été tuées – dont le tireur – et deux autres ont été blessées à plusieurs endroits à Langley. Les autorités ont identifié le suspect de la fusillade comme étant Jordan Daniel Goggin, 28 ans, qui a été mortellement abattu par la police.

CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS

Alors que de nombreux Britanno-Colombiens se sont réveillés avec une alerte d’urgence envoyée sur leurs téléphones portables avertissant de la fusillade vers 6 h 20 lundi, la police a déclaré lors d’un briefing de l’après-midi que l’incident avait commencé quelques heures plus tôt. Les premiers intervenants ont été appelés sur les incidents au fur et à mesure qu’ils se déroulaient et ils ont finalement été reliés entre eux.

Minuit – La police a déclaré que la première fusillade avait été signalée près de la rue 203A près de l’autoroute Fraser. Sur les lieux, une femme a été retrouvée dans un état critique.

3 heures du matin – La police a déclaré qu’une deuxième fusillade avait été signalée à cette époque près de Creek Stone Place, un complexe de logements avec services de soutien situé au 201 Street. Un homme a été retrouvé mort dans cette zone.

5 heures du matin. – À la boucle de bus de Langley City près des routes Logan et Glover, un autre homme a été retrouvé mort.

5h45 – Une quatrième victime a été retrouvée blessée à la jambe près de Langley Bypass et de la 200e rue. À cette époque, la police s’est également engagée avec le suspect et l’a abattu et l’a tué. Les enquêteurs n’ont pas fourni d’heure exacte à laquelle cette interaction s’est produite.

6h19 – Alerte d’urgence envoyée aux téléphones portables de la Colombie-Britannique. L’alerte indiquait: “Plusieurs scènes de tournage dans le centre-ville de la ville de Langley avec un incident dans le canton de Langley impliquant des victimes de passage. L’homme est décrit comme étant de race blanche, aux cheveux noirs, portant une salopette Carhartt marron et un t-shirt camouflage bleu et vert avec logo rouge sur la manche droite associé à une voiture blanche. La police a eu une interaction avec un suspect, on ne sait pas si d’autres sont impliqués à ce moment-là. Veuillez rester vigilant et hors de la zone.”

7h22 – Une deuxième alerte d’urgence a été envoyée, cette fois disant : “Mise à jour : le suspect avec lequel la police a interagi n’est plus une menace. Des efforts sont toujours déployés pour confirmer qu’un seul suspect est impliqué. Veuillez rester vigilant et hors de la zone.”

11h23 – La police a confirmé dans un communiqué de presse que des agents avaient tiré sur le suspect et l’avaient tué, bien que le moment de cette rencontre ne soit pas confirmé.

15h32 – Une troisième alerte d’urgence est envoyée disant : “Annulez l’alerte de sécurité publique Langley et ses environs. La GRC a déterminé que la menace pour le (public) est passée et que le public peut reprendre ses activités normales.

4 VICTIMES

La police a confirmé lundi que deux personnes avaient été tuées et deux blessées dans la fusillade, bien qu’elle ait déclaré que certaines entreprises fermées pourraient également avoir été abattues au petit matin.

Peu de détails ont été donnés sur les victimes, les enquêteurs affirmant que les notifications des plus proches parents sont en cours. Cependant, une travailleuse de proximité a confirmé à CTV News Vancouver qu’elle connaissait les deux personnes décédées.

“J’ai pleuré (quand je l’ai su), parce que je les ai vus mercredi dernier”, a déclaré Kimberly Snow, qui travaille chez Kim’z Angels. “Ces deux-là sont juste des âmes incroyables qui viennent chercher de la nourriture et des vêtements. Vous discutez avec eux et écoutez leurs histoires. Ils font partie de votre famille.”

Snow a confirmé que les deux vivaient dans la rue. L’un prévoyait de quitter Langley bientôt dans l’espoir de commencer un nouveau chapitre.

Des trous de balle sont vus dans le pare-brise et la fenêtre du passager d’un véhicule de la GRC sur les lieux d’une fusillade, à Langley, en Colombie-Britannique, le lundi 25 juillet 2022. Un suspect est en détention après que « plusieurs personnes » ont été abattues dans le Grand Vancouver ville de Langley, a indiqué la GRC. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck

TIR SUSPECT IDENTIFIÉ

La police a identifié Goggin comme le suspect de la fusillade tard lundi après-midi. Il avait 28 ans et était connu de la police, mais pour ce qu’ils ont décrit comme “un contact non criminel”.

Les agents n’ont donné aucune autre information sur leurs interactions précédentes avec Goggin, ni sur les liens qu’il aurait pu avoir avec Langley ni sur la raison pour laquelle ils pensaient qu’il était là à l’époque.

La police a déclaré qu’elle travaillait toujours pour comprendre un motif ou un lien possible entre le suspect et les victimes.

Lors d’une conférence de presse l’après-midi, le maire de la ville de Langley, Val van den Broek, a qualifié l’événement de tragédie.

“Tout le monde dans notre communauté devrait savoir qu’il s’agissait d’un incident isolé pour autant que nous le sachions et nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les gens”, a-t-elle déclaré.

“Je veux dire à la communauté : nous sommes forts, nous nous en sortirons. Nous avons traversé beaucoup de choses auparavant.”

Avec des fichiers de Travis Prasad de CTV News Vancouver