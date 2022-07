Fusillade de Langley : Alerte envoyée en C.-B., 3 morts

Un suspect soupçonné d’avoir tiré sur plusieurs personnes à Langley, en Colombie-Britannique, a été tué par la police lundi matin.

La police a déclaré que quatre victimes avaient été retrouvées à plusieurs endroits à Langley tôt le matin. La première fusillade s’est produite vers minuit, suivie d’une à 3 heures du matin, d’une autre vers 5 heures du matin et d’une quatrième vers 5 h 45, a indiqué la police.

Deux hommes ont été retrouvés morts – un près de Creekstone Place et un autre à la boucle de bus de la ville de Langley près des routes Logan et Glover. Une femme a été retrouvée près de la rue 203A et de l’autoroute Fraser et transportée à l’hôpital dans un état critique. Une quatrième victime a été retrouvée blessée à la jambe près du contournement de Langley et de la 200e rue.

Des coups de feu peuvent également avoir été tirés dans des entreprises fermées ou inoccupées, a indiqué la police.

La GRC a localisé un suspect près de la quatrième victime. Dans une déclaration initiale, la GRC de Langley a déclaré que “les enquêteurs pensent que le seul suspect est en détention”. Mais dans une mise à jour, la police a déclaré que le suspect avait été abattu par des policiers et déclaré mort sur les lieux.

En conséquence, le chien de garde de la police de la Colombie-Britannique a été appelé pour enquêter sur l’incident.

Les victimes et le suspect n’ont pas été identifiés par la police car les notifications des plus proches parents sont toujours en cours. Cependant, les enquêteurs ont déclaré que le suspect leur était connu.

La police a déclaré qu’elle travaillait toujours pour comprendre un motif ou un lien possible entre le suspect et les victimes.

Lors d’une conférence de presse l’après-midi, le maire de la ville de Langley, Val van den Broek, a qualifié l’événement de tragédie.

“Je suis ici avec un cœur très lourd … Tout le monde dans notre communauté devrait savoir qu’il s’agissait d’un incident isolé pour autant que nous le sachions et nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider les gens”, a-t-elle déclaré.

“Je veux dire à la communauté : nous sommes forts, nous nous en sortirons. Nous avons traversé beaucoup de choses auparavant.”

Une rue est bloquée à Langley, en Colombie-Britannique, après que plusieurs personnes ont été abattues le 25 juillet 2022. (Shelley Moore/CTV News Vancouver)

ALERTE D’URGENCE ENVOYÉE

L’incident a déclenché deux alertes d’urgence tôt lundi.

La première alerte a été envoyée vers 6 h 20, indiquant que l’incident s’est produit au centre-ville de la ville de Langley et dans le canton de Langley. Il a déclaré que l’incident impliquait des “victimes transitoires” et que la police “avait eu une interaction avec un suspect”.

Puis, dans une deuxième alerte envoyée environ une heure plus tard, une mise à jour a déclaré que “le suspect avec lequel la police a interagi n’est plus une menace”.

La police a déclaré que les alertes avaient été émises alors que les enquêteurs ont confirmé que le suspect agissait seul.

Surint. Ghalib Bhayani a en outre expliqué que l’alerte avait été envoyée parce que l’incident remplissait “les critères de base requis” pour en envoyer une.

Ces critères sont la croyance raisonnable qu’il existe une menace active présentant un risque important de préjudice pour le public, que la situation est imprévisible et que suffisamment d’informations sont disponibles pour fournir des instructions claires au public sur la manière de rester en sécurité.

C’est la deuxième fois que la GRC émet une alerte dans la province.

Malgré le libellé de l’alerte d’urgence, la police a déclaré qu’elle s’efforçait toujours de comprendre qui sont les victimes.

“En ce moment, nous déterminons la nature exacte de ces personnes et nous ne sommes pas en mesure de confirmer qu’elles sont en fait des sans-abri”, a déclaré le Sgt. David Lee de l’IHIT a déclaré. “Nous ne sommes pas en mesure de le confirmer. Nous sommes toujours en train de déterminer s’ils étaient sans abri.”

Pendant que l’enquête est en cours, plusieurs secteurs de la ville de Langley et du canton de Langley sont fermés au public. Les gens sont priés de rester en dehors de la zone près de la 200e rue et du contournement de Langley; le stationnement du Casino Cascades à l’intersection de l’autoroute Fraser et de la rue 204 ; et la boucle d’autobus de Langley à Logan Avenue et Glover Road.