Fusillade de Jérusalem et raid de Jénine : pourquoi la violence israélo-palestinienne monte en flèche

Ces deux jours ont été violents en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Vendredi soir à Jérusalem-Est, un tireur palestinien a tué au moins sept Israéliens dans l’attaque la plus meurtrière dans la ville depuis 2008. Les responsables israéliens ont décrit la fusillade devant une synagogue comme un acte de terrorisme. Plus tôt vendredi, trois roquettes ont été tirées depuis Gaza et des jets israéliens ont attaqué une installation souterraine de fabrication de bombes du Hamas, selon l’armée israélienne.

La veille, dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée, des commandos israéliens ont attaqué un immeuble d’appartements et ses environs, tuant neuf Palestiniens et en blessant 20, dans ce qu’un porte-parole de l’Autorité palestinienne a qualifié de “massacre”. Israël a déclaré que le site du raid abritait une cellule terroriste du groupe du Jihad islamique.

Plus d’un Palestinien a été tué par jour en moyenne au cours du premier mois de 2023, en passe de doubler le taux tragique de violence meurtrière en Cisjordanie occupée l’année dernière – qui était déjà le plus élevé jamais enregistré depuis que les Nations Unies ont commencé à collecter ces données. données, et le double de celui de 2021.

On sait peu de choses sur le tireur du vendredi ou sur ses motivations ; il a été tué par la police après avoir attaqué la synagogue.

Le cycle croissant de la violence survient alors que le directeur de la CIA, Bill Burns, se rend en Israël et en Palestine ; Le secrétaire d’État Antony Blinken y arrive lundi. “Nous soulignons le besoin urgent pour toutes les parties de désamorcer, d’empêcher de nouvelles pertes de vies civiles et de travailler ensemble pour améliorer la situation sécuritaire en Cisjordanie”, a déclaré jeudi le porte-parole du département d’Etat Ned Price dans un communiqué.

Mais les analystes ont décrit la situation de plus en plus meurtrière et instable comme le produit d’un espoir forclos et d’autres facteurs structurels, exacerbés par l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement israélien d’extrême droite au début du mois. À tout le moins, il est peu probable que les choses se calment.

La situation des Palestiniens était déjà mauvaise et continue de s’aggraver, déclare Mairav ​​Zonszein, analyste de l’International Crisis Group. “Avec un nouveau gouvernement d’extrême droite engagé à poursuivre la dépossession des Palestiniens et l’expansion des colonies, avec le corps politique palestinien en ruine et aucun acteur international ne prenant des mesures proactives, la crise va probablement continuer à s’aggraver”, a-t-elle écrit dans un message.

Ce que l’on sait des attentats

Il est inhabituel, voire sans précédent, qu’un attaquant palestinien réponde si rapidement à un raid israélien comme celui de jeudi à Jénine, m’a dit un analyste israélien s’exprimant sous couvert d’anonymat. Bien qu’il soit trop tôt pour tirer de grandes conclusions sur les détails de chaque histoire en développement, il est clair que la situation déjà désastreuse pourrait devenir très laide.

Vendredi soir devant une synagogue de la colonie israélienne de Neve Yaakov à Jérusalem-Est, un militant palestinien a tiré sur au moins 10 personnes puis a été tué par la police. La situation se poursuit et aucun groupe militant palestinien n’en a immédiatement revendiqué le mérite, mais la police a identifié le tireur comme un résident de Jérusalem-Est âgé de 21 ans. L’attaque s’est produite le jour de la commémoration internationale de l’Holocauste. Aucune information sur les victimes n’a été partagée dans l’immédiat.

Le chef de la police de Jérusalem s’est engagé à poursuivre “agressivement et significativement” toute personne qui aurait encouragé l’agresseur. « Israël continuera d’agir avec force contre la menace du terrorisme. Nous poursuivrons et atteindrons tous les terroristes qui nuisent aux citoyens israéliens », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

La veille, un raid israélien meurtrier contre une maison palestinienne dans le camp de réfugiés de Jénine avait fait neuf morts, dont une femme âgée nommée Majida Obaid. “La plupart des blessures qui sont arrivées à l’hôpital aujourd’hui étaient au niveau de la tête et de la poitrine”, a lu jeudi un communiqué du ministère palestinien de la Santé sur le raid, cité par le site d’information Mondoweiss. “Cela signifie que les tirs à balles réelles sur les résidents étaient dans l’intention de tuer.” Les forces israéliennes ont également obstrué le mouvement des ambulances avec des coups de feu, a déclaré le chef de l’hôpital, Wissam Baker, à Al Jazeera.

Les groupes de résistance palestiniens armés se sont développés dans les territoires occupés, y compris à Jénine, en partie en réponse à la nature fracturée des dirigeants palestiniens, au manque d’opportunités pour les Palestiniens et aux négociations bloquées depuis longtemps qui pourraient conduire à un État souverain de Palestine. Au cours de l’année écoulée, les forces israéliennes ont répondu à ces nouveaux groupes, notamment Lion’s Den, par des raids intensifs faisant un grand nombre de morts parmi les civils.

La plus haute responsable du Département d’État pour le Moyen-Orient, Barbara Leaf, a déclaré aux journalistes jeudi que la frappe meurtrière à Jénine avait démantelé “une bombe à retardement d’une menace – d’une menace terroriste”, amplifiant apparemment les commentaires d’un haut responsable militaire israélien.

En réponse à l’opération israélienne, le président de l’Organisation de libération de la Palestine, Mahmoud Abbas, a déclaré qu’il mettrait fin à la coordination de la sécurité avec le gouvernement israélien. Certains experts ont noté que cela a souvent été un sujet de discussion pour Abbas, mais qu’il n’a pas toujours suivi.

La rapporteuse spéciale des Nations unies pour les droits de l’homme, Francesca Albanese, a souligné l’obligation d’Israël en tant que puissance occupante de protéger les civils palestiniens en Cisjordanie et souligné le “taux élevé profondément alarmant d’exécutions extrajudiciaires apparentes de Palestiniens en 2022 se poursuit en cette nouvelle année”.

Doit-on s’attendre à plus de violence sous le nouveau gouvernement israélien ?

En novembre, les Israéliens ont élu le gouvernement le plus extrême de l’histoire du pays. Plus de 80 000 manifestants ont manifesté contre les nouveaux membres du gouvernement et leurs démarches judiciaires qui affaibliraient l’autorité de la Cour suprême du pays. Même Moshe Ya’alon, un ancien ministre de la Défense qui avait été membre du parti de centre-droit Likud du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a qualifié le nouveau gouvernement israélien de « dictature de criminels ». Mais moins d’attention à l’intérieur d’Israël a été accordée aux implications drastiques de la nouvelle coalition gouvernementale radicale pour les citoyens palestiniens d’Israël et les Palestiniens vivant sous occupation.

“Le nombre de morts à la fois en Cisjordanie et maintenant à Jérusalem est en fait le résultat tout à fait prévisible d’un gouvernement israélien extrémiste qui propage la violence”, a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de l’organisation de plaidoyer et de recherche Democracy for the Arab World. Maintenant.

L’administration Biden, pour sa part, a jusqu’à présent contenu ses critiques à l’égard du gouvernement. Bien que l’administration Biden offre toujours la perspective d’une solution à deux États et d’un État palestinien indépendant, ces pourparlers sont gelés depuis 2014, et plus récemment, Israël a forgé des relations diplomatiques avec des États arabes comme les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. , donnant au gouvernement d’Israël peu d’incitations à faire avancer un résultat à deux États.

On ne sait pas exactement comment le secrétaire d’État Blinken parviendra à désamorcer les tensions entre Israéliens et Palestiniens lors de son prochain voyage. Les priorités de la visite incluent « la préservation de la solution à deux États au conflit israélo-palestinien, et la protection des droits de l’homme et des valeurs démocratiques », tout cela risquant de se dégrader davantage.

Tom Pickering, un ambassadeur de carrière qui a précédemment servi en Israël, craint que la montée de la violence ne conduise à une troisième Intifada, ou soulèvement, parmi les Palestiniens. “Pour le moment, le résultat à deux États, comme la plupart des gens aiment le dire, est mort”, m’a-t-il dit. “Mais il y a un résultat sans État qui est en train de se faire” – c’est-à-dire un statu quo recherché par le gouvernement israélien actuel, dans lequel un État palestinien n’est plus une possibilité viable.

Mais la violence tragique des deux derniers jours montre que ce n’est pas du tout une solution.