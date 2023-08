Fusillade de Jacksonville : plusieurs morts dont le tireur

JACKSONVILLE, Floride –

Le shérif de Jacksonville, en Floride, a déclaré qu’un tireur à caractère raciste avait abattu trois personnes samedi dans un magasin général à un dollar avant de se suicider.

« En clair, cette fusillade était motivée par le racisme et il détestait les Noirs », a déclaré le shérif TK Waters lors d’une conférence de presse.

CECI EST UNE DERNIÈRE MISE À JOUR. L’histoire antérieure d’AP suit ci-dessous.

Plusieurs personnes ont été tuées par balle samedi à l’intérieur d’un magasin Dollar General de Jacksonville, en Floride, a déclaré le maire de la ville à une chaîne de télévision. Un conseiller municipal affirme que le tireur est mort.

La maire Donna Deegan a déclaré à WJXT « qu’il y avait un certain nombre de morts » à l’intérieur du magasin, mais n’a pas donné de chiffre précis. De nombreux policiers se trouvaient dans le quartier proche de l’Université Edward Waters, une petite université historiquement noire.

« C’est inacceptable », a déclaré Deegan à la station. « Une seule fusillade, c’est trop, mais ces fusillades de masse sont vraiment difficiles à supporter. »

Ju’Coby Pittman, membre du conseil municipal de Jacksonville, a déclaré à la station que le tireur était mort. Elle n’a pas donné de détails.

« J’ai le cœur lourd. Je suis fatiguée de toutes ces fusillades », a-t-elle déclaré.

Les étudiants de l’Université Edward Waters étaient gardés dans leurs dortoirs, a indiqué l’école dans un communiqué. Aucun étudiant ni professeur ne serait impliqué, a indiqué l’école.

De plus amples détails n’étaient pas immédiatement disponibles. La ville le dit et le bureau du shérif de Jacksonville tiendra une conférence de presse.

Penny Jones a déclaré à l’Associated Press qu’elle travaillait au magasin jusqu’à il y a quelques mois. Elle habite à quelques pâtés de maisons, dans un quartier à majorité noire.

Les autorités enquêtent sur les lieux d’une fusillade de masse, le samedi 26 août 2023, à Jacksonville, en Floride (AP Photo/John Raoux)

« J’attends juste d’entendre parler de mes collègues avec qui je travaillais », a déclaré Jones. « Je ne sais pas s’il est sécuritaire de se déplacer dans le quartier. »

Jones a ajouté qu’elle « se sentait mal à l’aise et effrayée ».

« Je ne veux pas quitter ma maison. Je me demande : est-ce que je veux retourner au magasin ? Est-ce que cela va commencer à arriver plus fréquemment ? Je ne sais pas quelle en est la cause. Je suis confuse. Il y a beaucoup de sentiments différents qui se manifestent en ce moment », a-t-elle déclaré samedi après-midi.

La fusillade s’est produite cinq ans jour pour jour lorsqu’un homme armé a ouvert le feu lors d’un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville, tuant deux personnes avant de se suicider.