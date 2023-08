Fusillade de Jacksonville : plusieurs morts dont le tireur

JACKSONVILLE, Floride –

Un homme blanc masqué a abattu samedi trois Noirs à l’intérieur d’un magasin Dollar General de Jacksonville, en Floride, dans un quartier à prédominance afro-américaine, lors d’une attaque au cours de laquelle il a utilisé une arme peinte avec une croix gammée, ont indiqué des responsables. Le tireur, qui avait également publié des écrits racistes, s’est ensuite suicidé.

Le shérif de Jacksonville, TK Waters, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’attaque qui a fait deux morts, hommes et une femme, était définitivement « motivée par le racisme ».

« Il détestait les Noirs », a déclaré Waters après avoir examiné les écrits de l’homme, qui ont été envoyés aux responsables de l’application des lois fédérales et à au moins un média peu avant l’attaque. Il a ajouté que le tireur avait agi seul et « il n’y a absolument aucune preuve que le tireur fasse partie d’un groupe plus large ».

Waters a déclaré que le tireur, âgé d’une vingtaine d’années, avait utilisé une arme de poing Glock et un fusil semi-automatique AR-15, dont au moins un était peint d’une croix gammée. Il portait un gilet pare-balles. Il a déclaré que le tireur avait déjà été impliqué dans un incident de violence domestique en 2016 et avait été involontairement interné dans un hôpital psychiatrique pour examen. Il n’a pas fourni plus de détails sur ces incidents.

Les autorités n’ont pas immédiatement divulgué les noms des victimes ou du tireur.

Le shérif a déclaré que le tireur avait laissé dans ses écrits des preuves qui conduisent les enquêteurs à croire qu’il avait commis la fusillade, car c’était le cinquième anniversaire du moment où un autre tireur avait ouvert le feu lors d’un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville, tuant deux personnes avant de se suicider.

La fusillade s’est produite peu avant 14 heures dans un Dollar General, à environ trois quarts de mile de l’Université Edward Waters, une petite université historiquement noire.

Dans un communiqué, l’université a indiqué que peu avant la fusillade, un de ses agents de sécurité avait aperçu l’homme près de la bibliothèque de l’école et lui avait demandé de s’identifier. Devant son refus, on lui a demandé de partir. L’homme est retourné à sa voiture.

Le shérif Waters a déclaré que l’homme avait été aperçu en train d’enfiler son gilet et son masque avant de partir. Il a déclaré que l’on ne savait pas s’il avait initialement prévu d’attaquer l’école.

« Je ne peux pas vous dire quel était son état d’esprit lorsqu’il était là-bas, mais il y est allé », a déclaré le shérif.

Les autorités enquêtent sur les lieux d’une fusillade de masse, le samedi 26 août 2023, à Jacksonville, en Floride (AP Photo/John Raoux)

Les étudiants d’Edward Waters ont été enfermés dans leurs dortoirs pendant plusieurs heures après la fusillade. Aucun étudiant ni professeur ne serait impliqué, a indiqué l’école.

Le tireur s’était rendu à Jacksonville en voiture depuis le comté voisin de Clay, où il vivait avec ses parents, a indiqué le shérif. Cette maison était perquisitionnée samedi soir.

Peu avant l’attaque, le tireur a envoyé un SMS à son père lui demandant de vérifier son ordinateur. Le père a trouvé les écrits et la famille a prévenu le 911, mais les tirs avaient déjà commencé, a déclaré le shérif Waters.

« C’est un jour sombre dans l’histoire de Jacksonville. Il n’y a pas de place pour la haine dans cette communauté », a déclaré le shérif. « Je suis écoeuré par l’idéologie personnelle de ce lâche tireur. » Il a déclaré que l’enquête se poursuivrait. Le FBI a aidé le bureau du shérif et a déclaré avoir ouvert une enquête pour crime de haine.

La maire Donna Deegan a déclaré qu’elle avait « le cœur brisé ».

« C’est une communauté qui a souffert encore et encore. C’est souvent là que nous nous retrouvons », a déclaré Deegan. « C’est quelque chose qui ne devrait pas et ne doit pas continuer à se produire dans notre communauté. »

Le gouverneur Ron DeSantis, après avoir parlé au téléphone avec le shérif, a qualifié le tireur de « salaud » et a dénoncé ses motivations racistes.

« Ce type s’est suicidé plutôt que de faire face à la musique et d’accepter la responsabilité de ses actes. Il a choisi une voie lâche », a déclaré DeSantis, qui était dans l’Iowa pour faire campagne pour l’investiture présidentielle républicaine.

Le président Joe Biden et le procureur général Merrick Garland ont été informés de la fusillade, ont indiqué des responsables.

Le siège social de Dollar General a déclaré dans un communiqué que la société soutenait ses employés de Jacksonville « alors que nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre ».

Virginia Bradford vit dans le quartier de modestes maisons en briques et en parpaings à proximité du magasin. Elle fait fréquemment ses courses chez Dollar General et a déclaré qu’elle avait l’intention de s’y rendre samedi pour acheter du détergent et de l’eau de Javel, mais qu’elle avait été distraite par d’autres projets.

« C’est mon magasin », a déclaré Bradford aux journalistes, en passant devant les voitures de patrouille dont les feux clignotants bloquaient la rue jusqu’au magasin situé à un pâté de maisons. « Je connais tout le monde dans le magasin. C’est triste. »

Déstabilisée par les meurtres racistes, Bradford, qui est noire, a déclaré qu’elle doutait de pouvoir un jour y retourner.

« Je n’enverrai même plus mes enfants là-bas », a-t-elle déclaré. « Je suis nerveux. »

Penny Jones a déclaré à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique qu’elle travaillait dans le magasin, situé à quelques pâtés de maisons de chez elle, jusqu’à il y a quelques mois.

« J’attends juste d’entendre parler de mes collègues avec qui je travaillais », a déclaré Jones. « Je ne sais pas s’il est sécuritaire de se déplacer dans le quartier. »

Jones a ajouté qu’elle « se sentait mal à l’aise et effrayée ».

Rudolph McKissick, membre du conseil d’administration national du Réseau d’action national du révérend Al Sharpton, se trouvait à Jacksonville samedi lorsque la fusillade a eu lieu.

« Au fur et à mesure que cela commençait à se dérouler et que je commençais à en voir la vérité, mon cœur me faisait mal à plusieurs niveaux », a déclaré McKissick, évêque baptiste et pasteur principal de l’église Bethel de Jacksonville.

Le quartier de la fusillade est connu sous le nom de Newton. « C’est un quartier noir, et ce que nous ne voulons pas, c’est qu’il soit peint sous un jour quelconque, qu’il soit rempli de détresse, de violence et de décadence », a déclaré McKissick.

La fusillade a eu lieu quelques heures après la fin d’une marche commémorative sur Washington dans la capitale nationale, où les organisateurs ont attiré l’attention sur la menace croissante de violences motivées par la haine contre les personnes de couleur.

Jointe par l’Associated Press samedi soir, Marsha Dean Phelts, participante à la marche et originaire de Jacksonville, a déclaré qu’apprendre la fusillade était « un coup mortel ».

« Ça fait mal », a déclaré Phelts par téléphone alors qu’il était dans un bus charter pour rentrer de Washington. De nombreux autres passagers du bus ont commencé à entendre parler de la fusillade meurtrière dans leur communauté, juste avant de monter à bord pour entreprendre le long voyage de retour, a-t-elle déclaré.

« C’est un quartier, une communauté noire dont nous sommes issus », a déclaré Phelts, 79 ans, qui est noir. « C’est là que se trouve notre université, l’Université Edward Waters. »

LaTonya Thomas, 52 ans, qui prenait également un bus charter pour rentrer chez elle à Jacksonville, a déclaré qu’elle ne permettrait pas que la fusillade lui refroidisse complètement le moral. Mais elle ressentait de la tristesse.

« Nous avons fait ce long voyage depuis Jacksonville, en Floride, pour faire partie de l’histoire », a-t-elle déclaré. « Quand on m’a dit qu’il y avait un tireur blanc dans une zone à majorité noire, j’ai eu l’impression qu’il s’agissait d’une situation ciblée. »

L’attaque contre un centre commercial dans un quartier à prédominance noire évoquera sans aucun doute les craintes de fusillades passées visant des Noirs américains, comme celle dans un supermarché de Buffalo, New York, en 2022, et celle dans une église épiscopale méthodiste africaine historique à Charleston, Caroline du Sud. , en 2015.

La fusillade dans le supermarché Buffalo, en particulier, se distingue comme l’une des attaques ciblées les plus meurtrières contre des Noirs par un homme armé solitaire blanc dans l’histoire des États-Unis. Dix personnes ont été tuées par le tireur, qui a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

La fusillade s’est produite un jour avant le 63e anniversaire de l’un des incidents racistes les plus notoires de Jacksonville, « Ax Handle Saturday ». Un groupe de manifestants noirs menait un sit-in pacifique dans un parc de la ville pour protester contre les lois Jim Crow qui les empêchaient d’accéder aux magasins et restaurants appartenant à des Blancs. C’est alors qu’ils ont été attaqués par 200 membres du Ku Klux Klan, qui les ont frappés avec des bâtons et des manches de hache alors que la police les attendait.

Ce n’est que lorsque des membres d’un gang de rue noir sont arrivés pour combattre les membres du Klan que la police est intervenue. Seuls les Noirs ont été arrêtés.

——

Raoux a rapporté de Jacksonville, Spencer a rapporté de Fort Lauderdale, en Floride, et Ahmed a rapporté de St. Paul, Minnesota. Les rédacteurs d’Associated Press Aaron Morrison à New York et Mike Balsamo à Washington ont contribué.