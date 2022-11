Fusillade de Colorado Springs : les cinq victimes décédées

COLORADO SPRINGS, Colorado –

Un petit ami aimant. Un barman de 28 ans qui aimait se produire. Une mère venue d’une petite ville qui aimait la chasse. Ceux-ci font partie des victimes du déchaînement d’un club LGBTQ2S + à Colorado Springs qui a fait cinq morts et 17 autres blessés par balle.

Les habitués du club et les nouveaux arrivants – gays et hétéros, transgenres et cisgenres – ont afflué au Club Q pendant le week-end pour danser, assister à un spectacle d’humour ou travailler derrière le bar. Ce qui a commencé comme un samedi soir typique de danse et de boisson dans l’établissement prééminent LGBTQ2S + de la ville conservatrice du Colorado au sud de Denver s’est terminé par une tragédie lorsqu’un homme armé est entré et a commencé à pulvériser des balles avant d’être plaqué et maîtrisé.

Le suspect de 22 ans fait face à cinq accusations de meurtre et à cinq accusations d’avoir commis un crime motivé par des préjugés causant des lésions corporelles.

Voici les cinq personnes tuées :

Cette photo non datée fournie par Jeff Aston montre son fils Daniel Aston. (Avec l’aimable autorisation de Jeff Aston via AP)

DANIEL ASTON

Daniel Aston, 28 ans, a grandi à Tulsa, Oklahoma et a déménagé pour se rapprocher de sa famille à Colorado Springs il y a deux ans. Il a travaillé comme barman et artiste au Club Q et a chéri le lieu comme un sanctuaire où, en tant qu’homme transgenre, il pouvait être lui-même et se produire devant un public élogieux, a déclaré sa mère Sabrina Aston à l’Associated Press.

L’autoproclamé «maître des affaires stupides», Aston avait une propension à faire rire les autres qui a commencé comme un enfant quand il enfilait des costumes élaborés et écrivait des pièces jouées par les enfants du quartier. Au collège, où il était président du club LGBTQ2S+ de son école, il organisait des levées de fonds avec des productions toujours plus flashy.

″(Les spectacles de Daniel) sont super. Tout le monde doit aller le voir », a déclaré sa mère. “Il a illuminé une pièce, toujours souriant, toujours heureux et idiot”, a-t-elle déclaré.

DERRICK CROUPE

Derrick Rump, 38 ans, barman au Club Q, est resté dans les mémoires comme une personne aimante avec un esprit vif qui a adopté ses amis comme sa famille.

“Il vivait son rêve et il aurait voulu que tout le monde fasse de même”, a déclaré sa mère, Julia Thames, qui a confirmé sa mort à ABC News.

Elle a déclaré dans un communiqué que Rump était “une personne aimante qui avait un cœur d’or”.

« Il était toujours là pour ma fille et moi-même quand nous avions besoin de lui ; aussi ses amis du Colorado, qui, selon lui, étaient également sa famille », a-t-elle déclaré dans le communiqué.

L’ami de Rump, Anthony Jaramillo, a déclaré à CBS News que Rump était “aimant, solidaire, avec une main lourde dans son verre versant, et juste un très bon auditeur et n’aurait pas peur de vous dire quand vous vous êtes trompé au lieu de vous dire ce que vous voulait entendre et c’était vraiment précieux.

KELLY AIMANT

Kelly Loving, 40 ans, avait parlé à un ami lors d’un appel FaceTime depuis l’intérieur du Club Q quelques minutes avant le début de la fusillade. Natalee Skye Bingham a déclaré au New York Times que la dernière chose qu’elle avait dite à Loving était : “Soyez en sécurité. Je vous aime.”

“Elle était comme une mère trans pour moi. Je l’ai admirée », a déclaré Bingham. “Dans la communauté gay, vous créez vos familles, c’est comme si j’avais presque perdu ma vraie mère.”

Bingham, 25 ans, a déclaré que Loving n’avait déménagé que récemment à Denver et visitait le club lors d’un week-end à Colorado Springs.

“C’était une femme dure”, a déclaré Bingham. “Elle m’a appris comment c’était d’être une femme trans et de vivre sa vie au jour le jour.”

La sœur de Loving, Tiffany Loving, a présenté ses condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers dans la fusillade ainsi qu’à ceux qui luttent pour être acceptés dans le monde.

« Ma sœur était une bonne personne. Elle était aimante, attentionnée et douce. Tout le monde l’aimait. Kelly était une personne merveilleuse », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Cette photo non datée fournie par le département de police de Colorado Springs montre Raymond Green Vance. (Avec l’aimable autorisation du département de police de Colorado Springs via AP)

RAYMOND GREEN VANCE

Raymond Green Vance, 22 ans, est allé au Club Q samedi soir avec sa petite amie, Kassy Fierro, et son père, Rich, le copropriétaire d’Atrevida Beer Co., une brasserie locale à Colorado Springs. Le groupe était là pour fêter l’anniversaire d’un ami.

“Mon doux bébé. Je ne pourrai jamais guérir de ça. Je veux me réveiller de cet horrible cauchemar. Je prie pour que tu m’entendes quand je t’appelle. je suis vraiment désolé. Je ne me pardonnerai jamais d’avoir emmené tout le monde là-bas. Je t’aimerai jusqu’au jour où je rentrerai à la maison dans tes bras”, a écrit Kassy Fierro dans un post Facebook lundi accompagné d’une photo du couple.

La famille de Vance dans une déclaration l’a décrit comme un homme gentil et désintéressé avec un avenir prometteur. Il travaillait dans un centre de distribution FedEx, adorait les jeux vidéo et était “prêt à faire tout son possible pour aider n’importe qui”, a déclaré la famille.

“Raymond a été victime d’un homme qui a semé la terreur sur des innocents avec sa famille et ses amis”, ont-ils écrit dans le communiqué.

ASHLEY PAUG

Ashley Paugh, 35 ans, était une mère et une épouse aimante avec un “cœur énorme”, a déclaré son mari, Kurt Paugh. Elle a fait du bénévolat auprès d’une organisation qui aidait les enfants en famille d’accueil et livrait des arbres de Noël aux maisons dans lesquelles ils étaient placés pour égayer leurs périodes de vacances.

“C’était ma chérie au lycée – et c’était juste une mère incroyable. Sa fille était tout son monde », a déclaré son mari dans un communiqué.

Elle aimait aussi chasser, pêcher et faire du quad.

Habitant de La Junta, une ville de 7 500 habitants à environ deux heures de route de Colorado Springs, Paugh était en visite pour la journée avec un ami lorsqu’ils sont allés au Club Q samedi soir pour un numéro de comédie. Elle devait organiser la livraison d’arbres aux foyers avec des enfants adoptifs à Pueblo et Colorado Springs cette semaine, a déclaré son mari.

___

La chercheuse d’Associated Press News Rhonda Shafner à New York et le journaliste Jesse Bedayn à Colorado Springs ont contribué à ce rapport. Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.