Fusillade dans une synagogue de Jérusalem : Au moins 7 morts après qu’un tireur a ouvert le feu, selon la police israélienne

Une fusillade près d’une synagogue à Jérusalem vendredi soir a fait au moins sept morts et plusieurs blessés, dont au moins un enfant.

Le suspect a commencé à tirer lorsqu’il est entré dans la synagogue et a été tué par la police, selon les autorités israéliennes.

Le tireur, apparemment un Palestinien de Jérusalem-Est, a tenté de s’enfuir dans sa voiture mais a été poursuivi par la police alors qu’il tentait de s’enfuir à pied et a été abattu. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a été mis au courant de l’attaque et convoquera prochainement une évaluation spéciale de la situation en matière de sécurité.

La police recherche d’autres suspects.

LES PALESTINIENS EN TRUME APRÈS QUE L’ARMÉE ISRAÉLIENNE TUE DES MILITANTS ET UNE FEMME ÂGÉE EN CISJORDANIE

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes lors du point de presse de vendredi que la Maison Blanche reconnaissait « les défis de sécurité très réels auxquels sont confrontés Israël et l’Autorité palestinienne. C’est quelque chose que nous reconnaissons et condamnons les groupes terroristes qui planifient et mènent des attaques contre des civils innocents. Et c’est quelque chose que vous continuerez d’entendre de nous, et nous serons cohérents à ce sujet.

“Nous regrettons également la perte de vies innocentes et … et les blessures de civils et sommes profondément préoccupés par l’escalade de la violence en Cisjordanie au cours des derniers jours. Notre administration a été étroitement engagée avec l’Autorité israélienne et palestinienne sur la récente la violence et d’exhorter à la désescalade.”

Les services médicaux d’urgence israéliens (MDA) ont déclaré qu’une femme de 70 ans et un homme de 30 ans sont dans un état critique, qu’un homme de 20 ans est dans un état grave, qu’un garçon de 14 ans est dans un état modéré. à un état grave et une femme de 60 ans est dans un état modéré.

Jeudi, le mouvement du Jihad islamique palestinien à Gaza a tiré des roquettes sur Israël qui ont été interceptées par son système Iron Dome, et aucun blessé n’a été signalé. En représailles, des avions israéliens ont frappé Gaza vendredi.

Les roquettes sont arrivées à la suite d’un Opération militaire israélienne à Jénine qui a tué six militants et trois autres personnes jeudi, dont une femme âgée.

LES FORCES ISRAÉLIENNES ET PALESTINIENNES ÉCHANGENT DES ATTENTATS AÉRIENS, DES FEU DE ROQUETTES ET METTENT LA CISJORDANIE SUR LE BORD

Les forces israéliennes ont confirmé qu’elles avaient tué “au moins” six militants lors de l’opération en Cisjordanie, mais les autorités palestiniennes ont estimé le nombre de morts à neuf. Les troupes israéliennes sont entrées dans la ville de Jénine pour une opération antiterroriste et a rapidement essuyé le feu des militants. Les troupes ont tué trois des assaillants avant d’encercler le bâtiment vers lequel ils se sont enfuis et d’en tuer trois autres, selon le Wall Street Journal.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle enquêtait sur des informations faisant état d’autres décès.

L’Autorité palestinienne a annoncé qu’elle mettait fin à la coopération en matière de sécurité avec Israël à la suite de l’opération antiterroriste meurtrière à Jénine.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le secrétaire d’État Antony Blinken se rendra la semaine prochaine en Israël et dans l’Autorité palestinienne pour des entretiens avec les dirigeants.

Fox News Anders Hagstrom a contribué à ce rapport.