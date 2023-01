Fusillade dans une mosquée de Québec : la cérémonie souligne le 6e anniversaire

Une commémoration émouvante marquant le sixième anniversaire de la fusillade de la mosquée de Québec a eu lieu dimanche pour la première fois dans la même salle où de nombreuses victimes ont été tuées.

Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti ont été abattus peu après la prière du soir à la mosquée de banlieue le 29 janvier 2017. Dix-neuf autres personnes ont été blessées dans l’attaque motivée par la haine et 17 enfants. se sont retrouvés sans leurs pères.

Le co-fondateur de la mosquée, Boufeldja Benabdallah, faisait partie de ceux qui ont pris la parole dimanche soir et ont déclaré que ses pensées allaient aux familles des victimes, aux enfants laissés sans leur père, aux veuves des six hommes tombés au combat et à ceux qui ont survécu.

“Vous nous avez dit : ‘Vous ne devez pas oublier nos maris'”, a déclaré Benabdallah en s’adressant aux veuves. “Nous n’avons pas oublié, chacun a son nom.”

Lors de la deuxième Journée nationale de commémoration de l’attentat de la mosquée de Québec et d’action contre l’islamophobie, des membres de la communauté et des dignitaires se sont assis par terre côte à côte dans la salle de prière où l’attentat avait eu lieu six ans plus tôt, également un dimanche soir.

Said Akjour, qui a survécu à l’attaque, a déclaré qu’il pouvait encore déterminer où ses frères sont tombés cette nuit-là.

“De cette énorme perte il y a du positif, même juste en étant ici ce soir pour dire non à la violence, c’est grâce à mes frères tombés”, a déclaré Akjour, la voix tremblante.

Son message était aux autres musulmans de tendre la main, de partager et de se faire connaître.

“Cette attaque s’est produite parce qu’il y avait de la méfiance, il y avait une ignorance sur ce qu’est une mosquée”, a déclaré Akjour. “La personne qui est venue ici, qui a fait tous ces dégâts et a pris la vie d’humains ne les a pas vus comme des humains, comme des citoyens, comme des pères.”

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré aux participants qu’il était important d’envoyer un message selon lequel la violence et la haine n’ont pas leur place dans ce pays. Il a également parlé de la famille Afzaal tuée à London, en Ontario. et Mohamed-Aslim Zafis, un bénévole tué devant une mosquée d’Etobicoke, victimes visées en raison de leur foi et de leur culture.

“Le Canada est un lieu d’ouverture et de respect”, a déclaré Trudeau. “Et nous devons nous réengager chaque jour envers ces valeurs.”

Le tireur derrière l’attaque de Québec a plaidé coupable et a été initialement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans, mais a vu cette fenêtre réduite à 25 ans après une décision de la Cour suprême de 2022.

Aymen Derbali, qui a reçu sept balles alors qu’il se précipitait sur le tireur et qui en est resté paralysé, a retenu ses larmes en disant qu’il était en paix avec la décision du tribunal. Mais il a dit aux participants qu’il voulait que tout le monde considère la fusillade de la mosquée comme une attaque terroriste.

“Nous voyons partout dans le monde quand c’est une attaque perpétrée par un musulman, c’est une attaque terroriste mais la même attaque par un non-musulman ne l’est pas”, a déclaré Derbali. “C’est une injustice flagrante et si c’est une attaque terroriste, c’est une attaque terroriste, ça ne devrait pas être une étiquette réservée aux musulmans.”

Mohamed Labidi, président de la mosquée, a déclaré que six ans se sont écoulés mais que l’impact de cette nuit est à jamais gravé dans leurs cœurs et leurs esprits.

“Nous avons tous un devoir de mémoire pour faire en sorte qu’aucun autre Québécois ou Canadien ne tombe sous les balles de la haine”, a déclaré Labidi.

Labidi a salué les actions positives du gouvernement fédéral, notamment des lois plus strictes sur les armes à feu, une journée pour commémorer l’attaque et la nomination d’Amira Elghawaby, journaliste et défenseure des droits de l’homme d’Ottawa, nommée première représentante spéciale du Canada pour lutter contre l’islamophobie.

Mais il a dit qu’il reste encore beaucoup à faire et a appelé le gouvernement du Québec à prendre des mesures concrètes pour lutter contre l’islamophobie.

Jeudi, les responsables de la mosquée ont vivement dénoncé la loi 21, la loi québécoise sur la laïcité en vigueur depuis 2019 qui interdit le port de symboles religieux tels que le hijab, la kippas et le turban par les enseignants, les juges, les policiers et les autres employés du gouvernement réputés occuper des postes d’autorité.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a défendu vendredi la loi en la qualifiant de “raisonnable” et a déclaré aux journalistes qu’il était “erroné” de prétendre qu’elle avait facilité l’islamophobie.

Legault n’a pas assisté à l’événement de dimanche en raison de ce qu’un porte-parole a décrit comme une obligation familiale. Il a rendu hommage aux victimes dans un tweet plus tôt dimanche et le gouvernement du Québec était représenté par la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 janvier 2023. Avec des fichiers de Caroline Plante.