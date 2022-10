Fusillade dans une garderie en Thaïlande : un ancien policier tue 34 personnes

BANGKOK –

Un ancien policier a tué jeudi 34 personnes, dont 22 enfants, lors d’une fusillade dans une garderie de l’est de la Thaïlande, puis a abattu sa femme et son enfant à leur domicile avant de retourner son arme contre lui-même, a indiqué la police.

La police a identifié l’agresseur comme un ancien membre de la force qui a été démis de ses fonctions l’année dernière pour des allégations de drogue. Il faisait face à un procès pour trafic de drogue et avait comparu devant le tribunal dans les heures qui ont précédé la fusillade, a indiqué la police.

Chakkraphat Wichitvaidya, responsable de la police du district, a cité des témoins disant que le tireur avait également été vu brandissant un couteau lors de l’attaque dans la ville d’Uthai Sawan, à 500 kilomètres (310 miles) au nord-est de Bangkok dans la province de Nong Bua Lamphu.

Une trentaine d’enfants se trouvaient au centre lorsque le tireur est arrivé, moins que d’habitude, car de fortes pluies avaient éloigné de nombreuses personnes, a déclaré à Reuters le responsable du district Jidapa Boonsom, qui travaillait dans un bureau voisin à l’époque.

“Le tireur est arrivé vers l’heure du déjeuner et a d’abord abattu quatre ou cinq fonctionnaires de la garderie”, a déclaré Jidapa, ajoutant que parmi eux se trouvait une enseignante enceinte de huit mois.

Au début, les gens pensaient que les tirs étaient des feux d’artifice, a-t-elle déclaré.

“C’est vraiment choquant. Nous avons eu très peur et nous avons couru nous cacher une fois que nous avons su qu’il tirait. Tant d’enfants ont été tués, je n’ai jamais rien vu de tel.”

Le tireur est entré de force dans une pièce fermée à clé où dormaient des enfants, a déclaré Jidapa. Elle a dit qu’elle pensait qu’il avait tué des enfants là-bas avec un couteau.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des draps couvrant ce qui semblait être des corps d’enfants gisant dans des mares de sang.

Reuters n’a pas pu authentifier immédiatement les images.

Le porte-parole de la police, Paisan Luesomboon, a déclaré à la chaîne de télévision ThaiPBS que le tireur avait assisté à une audience au tribunal dans le cadre d’une affaire de drogue plus tôt jeudi et s’était rendu à la garderie pour retrouver son enfant, mais l’enfant n’était pas là.

“Il était déjà stressé et quand il n’a pas pu trouver son enfant, il a été encore plus stressé et a commencé à tirer”, a déclaré Paisan, ajoutant qu’il était ensuite rentré chez lui et avait tué sa femme et son enfant avant de se suicider.

Les lois sur les armes à feu sont strictes en Thaïlande, où la possession d’une arme à feu illégale est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans, mais la propriété est élevée par rapport à certains autres pays de la région.

Les armes illégales, dont beaucoup proviennent de pays voisins déchirés par des conflits, sont monnaie courante.

Cependant, les fusillades de masse sont rares. En 2020, un soldat en colère contre une transaction immobilière qui a mal tourné a tué au moins 29 personnes et en a blessé 57 dans un déchaînement qui s’est étendu sur quatre endroits.



(Reportage par Panarat Thepgumpanat; Écriture par Martin Petty et Robert Birsel; Montage par Kim Coghill et Clarence Fernandez)