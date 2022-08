Fusillade dans une épicerie de l’Oregon : 2 morts

PORTLAND, Oregon –

Un employé qui a été tué lors d’une fusillade dans un supermarché Safeway à Bend, dans l’Oregon, a attaqué le tireur dans la section des produits et a tenté de le désarmer, évitant probablement d’autres morts, ont annoncé lundi les autorités.

L’employé de 66 ans, identifié comme étant Donald Ray Surrett Jr., a été salué comme un héros par la police.

Surrett et un client, Glenn Edward Bennett, 84 ans, ont été tués dans la fusillade dimanche soir. Deux autres ont été blessés.

La police a déclaré lundi que le tireur était décédé des suites d’une blessure par balle auto-infligée et avait été retrouvé mort “à proximité” d’une arme de type AR-15 et d’un fusil de chasse.



PORTLAND, Oregon (AP) – Un homme qui a tué par balle deux personnes à l’intérieur d’un supermarché Safeway à Bend, Oregon, a commencé la fusillade dans un quartier résidentiel de complexes d’appartements derrière le centre commercial et a poursuivi son déchaînement dans le parking avant d’entrer dans le magasin, ont annoncé lundi les autorités.

Des acheteurs et des employés terrifiés ont fui dimanche soir pour des raisons de sécurité lorsque le suspect est entré dans le supermarché et a commencé à “tirer des coups de feu” avec un fusil d’assaut, a indiqué la police.

Des policiers ont trouvé le tireur, dont le nom n’a pas été révélé, mort “à proximité” d’une arme de type AR-15 et d’un fusil de chasse à l’intérieur du supermarché Safeway, a déclaré le chef de la police de Bend, Mike Krantz, lors d’une conférence de presse dimanche soir.

Le centre commercial Forum est resté fermé lundi alors que les forces de l’ordre poursuivaient leur enquête.

Le tireur a tiré dans le parking du centre commercial vers 19h04, et plusieurs personnes ont appelé le 911, a déclaré le chef.

Les autorités ne pensent pas que quiconque ait été blessé dans le quartier ou sur le parking.

“C’est une énorme scène de crime comme vous pouvez l’imaginer à cause du parking”, a déclaré lundi la porte-parole de la police de Bend, Sheila Miller. “Nous collectons toujours des informations.”

Miller a déclaré que les informations selon lesquelles il y avait un deuxième tireur étaient fausses. Elle a déclaré que les informations faisant état d’autres fusillades autour de Bend au même moment n’étaient pas non plus vraies.

Une conférence de presse était prévue lundi pour fournir des informations actualisées.

Molly Taroli, 40 ans, faisait des courses pour le dîner avec son mari lorsque le tireur a commencé à “pulvériser des coups”, a-t-elle déclaré au journal The Bulletin.

Taroli a déclaré au journal qu’elle avait sorti sa propre arme de poing de son sac à main, alors que les employés criaient “allez, allez, allez!” alors qu’ils essayaient d’aider les gens à fuir le magasin.

Josh Caba, un autre client du magasin, a déclaré à KTVZ qu’il était avec ses quatre enfants lorsqu’il a entendu plusieurs coups de feu.

“Je me suis immédiatement tournée vers mes enfants et j’ai dit : ‘Courez !’ Les gens criaient”, a déclaré Caba au média. “C’était une expérience horrible.”

Heather Thompson, qui se trouvait en face du centre commercial, a déclaré au Central Oregon Daily qu’elle avait entendu plusieurs coups de feu.

“J’ai entendu entre cinq et huit coups de feu. J’ai pensé que cela ressemblait à un retour de flamme”, a déclaré Thompson. “Moins d’une minute plus tard, il y a eu 10 à 20 coups de feu, puis 10 à 20 autres coups. Et à ce moment-là, je suis entré et j’ai dit à mon père de s’éloigner de la fenêtre. Et les gens couraient hors de Safeway.”

Krantz, le chef de la police, a déclaré que le tireur avait abattu une personne à l’entrée du magasin. Cette personne a été transportée à l’hôpital et déclarée morte.

Le tireur a continué à tirer à l’intérieur du magasin, tuant une autre personne, a déclaré le chef.

Une troisième personne était en bon état lundi dans un hôpital local, a déclaré Miller.

La police est entrée dans le supermarché “en entendant toujours des coups de feu”, a déclaré Krantz. Ils n’ont tiré aucun coup de feu, a-t-il dit, ajoutant qu’ils avaient trouvé un fusil de type AR-15 et un autre fusil de chasse près du tireur décédé.

“Cela prendra beaucoup de temps pour recueillir des preuves”, a déclaré Krantz. “Nous savons que c’est une chose effrayante pour notre communauté.”

Les dirigeants élus de l’Oregon ont réagi à la fusillade lundi en s’engageant à se battre pour plus de contrôle des armes à feu.

“L’Amérique ne peut pas simplement hausser les épaules lors d’une autre fusillade de masse avec des êtres chers pleurant la perte de leur famille et de leurs amis”, a tweeté le sénateur américain Ron Wyden, un démocrate.

“Je suis prêt à travailler avec quiconque en a assez des fusillades de masse pour trouver des solutions qui mettent fin une fois pour toutes à cette folie de la violence armée.”

La gouverneure Kate Brown, une démocrate, a déclaré dans un communiqué que la fusillade était l’une des nombreuses dans l’Oregon ce week-end et que “les Oregoniens méritent d’être à l’abri de la violence armée”.

Les habitants de l’Oregon voteront en novembre sur l’une des mesures de contrôle des armes à feu les plus strictes du pays. Si elle est adoptée, l’Initiative 17 interdirait les chargeurs de grande capacité de plus de 10 cartouches – à l’exception des propriétaires actuels, des forces de l’ordre et de l’armée – et exigerait un permis pour acheter n’importe quelle arme.

Pour être admissible à un permis, un demandeur devrait suivre un cours approuvé sur la sécurité des armes à feu, payer des frais, fournir des renseignements personnels, se soumettre à la prise d’empreintes digitales et à la photographie et réussir une vérification des antécédents criminels. La police d’État créerait une base de données sur les armes à feu.

Bend est une ville d’environ 97 000 habitants située à environ 257 kilomètres au sud-est de Portland, dans l’Oregon.



La journaliste de l’Associated Press Freida Frisaro à Fort Lauderdale, en Floride, a contribué à ce rapport.