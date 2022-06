Fusillade dans une église en Alabama : 2 morts, 1 blessé

VESTAVIA HILLS, Alabama –

La police enquêtant sur une fusillade dans une église de l’Alabama qui a tué deux personnes et en a blessé une autre a déclaré vendredi que le tireur était un homme de 71 ans qui assistait occasionnellement aux offices.

Le capitaine de police Shane Ware n’a pas identifié le suspect, qui a été placé en garde à vue après la fusillade de jeudi soir à l’église épiscopale St. Stephen dans la banlieue de Birmingham à Vestavia Hills. Ware a déclaré que les procureurs préparaient des mandats pour l’inculper de meurtre qualifié.

Ware a déclaré que l’homme avait sorti une arme à feu et avait ouvert le feu lors d’un dîner-partage auquel assistaient d’autres membres de l’église. Il a tué un homme de 84 ans et une femme de 75 ans, et a blessé une autre femme, avant qu’une personne dans la pièce ne retienne le tireur et ne le retienne jusqu’à l’arrivée de la police.

Le révérend Rebecca Bridges, recteur associé de l’église, a dirigé un service de prière en ligne sur la page Facebook de l’église vendredi matin. Elle a prié non seulement pour les victimes et les membres de l’église qui ont été témoins de la fusillade, mais aussi « pour la personne qui a perpétré la fusillade ».

« Nous prions pour que vous travailliez dans le cœur de cette personne », a déclaré Bridges. « Et nous prions pour que vous nous aidiez à pardonner. »

Bridges, qui est actuellement à Londres, a fait allusion à d’autres fusillades de masse récentes alors qu’elle priait pour que les élus de Washington et de l’Alabama « voient ce qui s’est passé à St. Stephens et Uvalde et Buffalo et dans tant d’autres endroits et leurs cœurs seront changés. , les esprits seront ouverts.

« Et que notre culture changera et que nos lois changeront de manière à nous protéger tous », a-t-elle ajouté.

Il y a eu plusieurs fusillades très médiatisées en mai et juin, à commencer par une attaque raciste le 14 mai qui a tué 10 Noirs dans un supermarché de Buffalo, New York. La semaine suivante, un homme armé a massacré 19 enfants et deux adultes dans une école primaire d’Uvalde, au Texas.

La fusillade de jeudi s’est produite un peu plus d’un mois après qu’une personne a été tuée et cinq blessées lorsqu’un homme a ouvert le feu sur des paroissiens taïwanais dans une église du sud de la Californie. Cela survient près de sept ans jour pour jour après qu’un suprémaciste blanc avoué a tué neuf personnes lors d’une étude biblique à l’église Emanuel AME à Charleston, en Caroline du Sud.

Des agents du FBI, du US Marshals Service et du Bureau of Alcohol, Firearms, Tobacco and Explosives ont rejoint les enquêteurs sur les lieux, qui sont restés bouclés vendredi avec du ruban adhésif jaune et des véhicules de police avec des feux clignotants bloquant la route vers l’église.

Les gens se sont blottis et ont prié à proximité dans les heures qui ont suivi la fusillade.

« C’est choquant. Saint Stephen’s est une communauté fondée sur l’amour, les prières et la grâce et ils vont se rassembler », a déclaré le révérend Kelley Hudlow, un prêtre épiscopal du diocèse de l’Alabama, à la chaîne de télévision WBRC. « Des personnes de toutes confessions se rassemblent pour prier dans l’espoir d’une guérison. »

Elle a déclaré que des messages de soutien arrivaient de partout aux États-Unis et dans le monde. «Nous avons besoin de tout le monde là-bas. Priez, réfléchissez, méditez et envoyez de l’amour à cette communauté parce que nous allons avoir besoin de tout cela », a-t-elle déclaré.

Samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées aux États-Unis et au National Mall à Washington, DC, pour renouveler les appels à des mesures de contrôle des armes à feu plus strictes. Les survivants de fusillades de masse et d’autres incidents de violence armée ont fait pression sur les législateurs et ont témoigné à Capitol Hill au début du mois.

La gouverneure de l’Alabama, Kay Ivey, a publié jeudi soir une déclaration déplorant ce qu’elle a appelé la perte de vie choquante et tragique. Bien qu’elle ait dit qu’elle était heureuse d’apprendre que le suspect était en garde à vue, elle a écrit : « Cela ne devrait jamais arriver – dans une église, dans un magasin, en ville ou n’importe où. »

Vestavia Hills est une communauté résidentielle juste au sud-est de Birmingham, l’une des deux villes les plus peuplées d’Alabama.