Fusillade dans une école en Russie : des enfants parmi les morts après que l’agresseur a ouvert le feu

Au moins 11 enfants ont été tués lorsqu’un homme armé portant des symboles nazis a ouvert le feu sur une école de la ville d’Izhevsk, dans l’ouest de la Russie, ont annoncé lundi les autorités russes.

Quinze décès ont été recensés à ce jour. Parmi les personnes tuées figurait le garde de sécurité de l’école, a déclaré le chef du gouvernement régional Alexander Brechalovn dans un communiqué vidéo.

Selon les enquêteurs, 24 personnes, dont 22 enfants, ont été blessées.

Le tireur, qui portait apparemment un T-shirt noir avec des insignes nazis et un casque, s’est suicidé à la suite de l’attaque, selon l’agence de presse russe TASS.

Les responsables russes ont nommé le tireur Artem Kazantsev, un résident local né en 1988 qui était un ancien élève de l’école où la fusillade a eu lieu. Le processus d’identification a été retardé car aucun document n’a été trouvé sur le corps du suspect, a rapporté TASS.

Les enquêteurs ont commencé à fouiller la résidence de Kazantsev et à enquêter sur ses “opinions néo-fascistes et son idéologie nazie”, a déclaré la commission d’enquête russe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’agresseur était “une personne qui, apparemment, appartient à une organisation ou à un groupe néo-fasciste”.

L’attaque a eu lieu à l’école 88 à Izhevsk, la capitale de la région russe d’Oudmourtie. Il a depuis été évacué, a déclaré Brechalovn.

Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses condoléances aux victimes, selon un communiqué publié lundi par le Kremlin.

“Le président sympathise profondément avec tous ceux qui ont perdu leurs proches, leurs enfants dans cette tragédie, et souhaite le rétablissement à ceux qui ont été blessés à la suite de cet acte terroriste inhumain”, a déclaré Peskov dans le communiqué.

C’est au moins la troisième fusillade dans une école en Russie ou sur un territoire contrôlé par le pays au cours des deux dernières années. En mai 2021, un homme armé a tué sept enfants dans une école de Kazan, la capitale de la République russe du Tatarstan. Cinq mois plus tard, 20 personnes ont été tuées lorsqu’un assaillant a fait exploser une bombe et a commencé à tirer sur un collège en Crimée occupée par la Russie.

Poutine a réagi à l’attaque de Kazan en appelant à de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu, qui sont devenues loi en juin 2021. Peskov a déclaré lundi que les autorités réexamineraient l’efficacité de ces réglementations à la lumière de la dernière fusillade.

Ces dernières années, la Russie a vu des inquiétudes croissantes quant au fait que des criminels imitateurs dans le pays pourraient tenter le type de massacres qui ont tourmenté les écoles aux États-Unis.

Ces craintes étaient particulièrement vives au lendemain de la fusillade dans une école de 2018 à Parkland, en Floride, au cours de laquelle 17 personnes ont été tuées. Le mois précédant Parkland, trois attaques contre des écoles ont été signalées dans toute la Russie. Les adolescents auteurs de ces incidents ont utilisé des pistolets à air comprimé et des couteaux, et non des armes semi-automatiques, et les victimes ont été blessées, et aucun décès n’a été signalé, selon les médias officiels.

Izhevsk, théâtre de l’attaque de lundi, abrite plus de 600 000 personnes, ce qui en fait l’une des 20 villes les plus peuplées de Russie. Elle a été fondée en 1760 en tant qu’usine sidérurgique et reste un centre industriel de premier plan.

La ville est peut-être mieux connue comme la maison du fusil AK-47 et la résidence de longue date du lieutenant général soviétique crédité de son développement, Mikhail Kalachnikov.