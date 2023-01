Fusillade dans une école de Newport News : un élève de 6 ans blessé, selon la police

Une élève de 6 ans d’une école élémentaire de Newport News, en Virginie, a tiré sur un enseignant vendredi après-midi lors d’une altercation dans une salle de classe, ont déclaré les autorités, la laissant avec des blessures « potentiellement mortelles » et renouvelant les appels pour une plus grande arme à feu. restrictions.

L’étudiant était en garde à vue vendredi soir, Steve Drew, le chef du département de police de Newport News, a déclaré lors d’une conférence de presse.

Le surintendant des écoles publiques de Newport News, le Dr George Parker, a déclaré lors de la conférence de presse que “nous devons garder les armes hors de portée de nos jeunes”.

Des photos et des vidéos prises immédiatement après la fusillade à l’école primaire Richneck de Newport News vendredi ont montré le chaos qui s’était ensuivi alors que les agents envahissaient le bâtiment en brique de l’école: les enfants semblaient effrayés et confus, les parents se tenaient à côté de la bande de la scène du crime et des dizaines d’agents patrouillaient la zone .