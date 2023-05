Fusillade dans une école de Nashville : bataille judiciaire pour des écrits

Un juge pourrait bientôt décider si les écrits d’un tireur qui a tué trois enfants de 9 ans et trois adultes en mars dans une école chrétienne de Nashville deviendront publics en tant que parties ayant des intérêts concurrents dans l’affaire – et la bataille plus large sur l’accès aux armes à feu aux États-Unis – se sont disputés devant le tribunal au sujet de leur libération.

Les revendications juridiques qui se chevauchent sur les écrits d’Audrey Hale surviennent alors que le gouverneur républicain du Tennessee a annoncé une session législative spéciale en août pour aborder le contrôle des armes à feu, augmentant les enjeux de la façon dont les différentes parties interprètent les documents alors que l’épidémie de violence armée dans le pays se poursuit.

La National Police Association et la Tennessee Firearms Association ont intenté une action en justice séparément après que le département de police de Metro Nashville ait refusé les demandes de dossiers ouverts pour les écrits laissés par Hale, un ancien élève de 28 ans de la Covenant School que des agents ont tué au cours de l’attaque.

Selon les plaignants, en rejetant les demandes, la police a cité une décision de la Cour suprême de l’État selon laquelle la loi de l’État prévoit une exception à la loi sur les archives publiques en permettant à la police de retenir la divulgation d’informations dans une affaire pénale en cours, sauf à un accusé.

Les autorités ont déjà déclaré publiquement que les écrits de Hale montrent que le massacre du 27 mars a été « calculé et planifié » et que Hale a repéré un éventuel deuxième lieu d’attaque, a « considéré les actions d’autres meurtriers de masse » et « a agi totalement seul ».

Les groupes à but non lucratif soutiennent que les leçons tirées des écrits eux-mêmes pourraient bénéficier à la sécurité publique en faisant la lumière sur la pensée du tueur, ont-ils déclaré dans des déclarations. Cependant, tous deux ont également recherché des communications entre la police de Nashville et des responsables locaux et fédéraux, comme le montrent leurs poursuites, la National Police Association spéculant dans un communiqué que des agents locaux pourraient avoir été « soumis à des pressions politiques pour garder tout ou partie des écrits secrets ». .”

Au-delà de cela, l’église presbytérienne Covenant, qui gère l’école, veut intervenir dans les deux cas pour protéger ses intérêts liés aux écrits de Hale, qui pourraient inclure des journaux et une note de suicide, a-t-il déclaré dans des documents déposés au tribunal.

Soutenir l’effort de l’église sont de nombreux parents d’élèves de la Covenant School – y compris ceux des enfants tués – qui veulent qu’aucun des écrits de Hale ne soit publié en partie à cause de leur peur des « attaques de copie », montrent des documents judiciaires. Leur inquiétude reflète un «mouvement croissant» pour garder ces dossiers secrets, a déclaré John Miller, analyste en chef des forces de l’ordre et du renseignement de CNN.

« Ces messages sont étudiés par d’autres tireurs qui les empruntent, créent les leurs et s’attendent à la même renommée après la mort », a-t-il déclaré. « Ainsi, on pense que l’idée de refuser cet accès » gratuit « à l’exposition aux médias de masse n’inspirera peut-être pas la prochaine personne qui se sentira négligée et décidera que c’est le moyen de se faire remarquer. »

Maintenant, un juge d’État évalue s’il convient de publier les écrits en réponse à la requête de la National Police Association, une organisation de défense du deuxième amendement qui identifie sa mission, en partie, comme d’attirer « l’attention sur les efforts anti-policiers qui remettent en question l’application efficace de la loi ». .”

Une version non expurgée du journal et une note de suicide trouvées dans la voiture de Hale – ainsi qu’une version des documents avec des expurgations proposées – ont été remises par le service juridique de la ville au juge I’Ashea Myles, directeur juridique du gouvernement métropolitain de Nashville et du comté de Davidson, Wallace Dietz. confirmé à CNN.

Les documents seront discutés lors d’une conférence de mise en état lundi, a déclaré Dietz à CNN jeudi, ajoutant que le gouvernement de la ville-comté ne pouvait pas les publier maintenant « sans violer une ordonnance du tribunal ». En outre, les pétitionnaires de l’église et de l’école « devraient avoir le droit de parler à la Cour avant que les documents ne soient publiés », a-t-il déclaré.

Les responsables de la ville n’ont pas répondu à la demande de commentaires de CNN concernant l’allégation de pression politique de l’association de police. La police de Metro Nashville retarderait la publication de tout document « en attendant les ordonnances ou les instructions du tribunal » sur les conseils de ses avocats, a-t-elle déclaré plus tôt ce mois-ci.

La lutte pour les documents s’est également étendue au-delà des limites de Nashville et du comté de Davidson : l’éditeur et un journaliste du Tennessee Star, un média local qui fait partie du réseau conservateur Star News Digital Media, ont également poursuivi le FBI devant un tribunal fédéral pour rejetant sa propre demande de documents pour les écrits de Hale.

« BASE RÉELLE » DES MEURTRES EN CAUSE, DIT GUN RIGHTS GROUP

« Beaucoup pensent que l’accès du public à ces dossiers est important pour un certain nombre de raisons, notamment l’intérêt de déterminer la base réelle des homicides », a déclaré la Tennessee Firearms Association le 1er mai dans un communiqué en ligne, « en particulier à la lumière de l’appel du gouverneur Bill Lee. pour une session législative spéciale afin d’examiner sa proposition de contrôle des armes à feu qu’il a présentée sous la forme d’une loi « drapeau rouge ».

Le groupe, qui vise à promouvoir et à protéger les droits du deuxième amendement, a déposé deux demandes de dossiers ouverts le 13 avril pour obtenir des copies du « manifeste » qui aurait été trouvé » au domicile de Hale le jour de la fusillade et du « manifeste » qui aurait été laissé dans le véhicule de Hale. , ainsi que tous les e-mails et SMS du département de police de Metro Nashville concernant l’attaque, selon un procès qu’il a intenté après le rejet des demandes. L’ancien shérif James Hammond du comté de Hamilton, dans le Tennessee, s’est joint à cette pétition après que ses demandes similaires aient également été rejetées.

En rejetant les demandes, Nashville a cité une affaire de la Cour suprême de l’État de 2016 qui a conclu que la règle de procédure pénale de l’État prévoyait une exception aux demandes de la loi sur les archives publiques pendant qu’une affaire pénale était en cours, indique la pétition de l’association des armes à feu.

La ville, cependant, « n’a identifié aucune procédure pénale sous-jacente, ni même un défendeur potentiel » qui justifierait de retarder la publication des documents, affirme l’association des armes à feu dans le document du tribunal. Le tireur a été tué par la police le jour de l’attaque, précise le groupe dans le communiqué.

La National Police Association, qui a poursuivi aux côtés de la résidente du Tennessee Clata Renee Brewer, a avancé un argument similaire, affirmant que ses demandes de documents similaires liés aux écrits et aux communications de Hale sur l’attaque de l’école entre les responsables locaux et fédéraux, y compris la Maison Blanche et le FBI, étaient également démenti.

Mais « il n’y a pas de poursuites pénales en cours ou envisagées » qui rendraient l’exception citée applicable, indique le procès de l’association de police.

« Le NPA pense que la publication des documents complets profitera aux forces de l’ordre et au public », a déclaré le groupe dans un communiqué en ligne soulignant deux remarques en avril du directeur du Tennessee Bureau of Investigations suggérant que Hale était le seul auteur.

« Les écrits des tueurs offrent souvent des informations critiques sur les facteurs qui contribuent au développement d’un comportement criminel », a-t-il déclaré. « Les communications entre le MNPD et les influenceurs qui ont pu amener le MNPD à ne pas respecter la loi (des archives publiques) fourniront des indications sur la manière dont d’autres départements peuvent planifier et empêcher une ingérence politique similaire. »

L’association de la police n’a pas donné plus de détails sur les « influenceurs » potentiels ou « l’ingérence politique » qu’elle allègue.

LES PARENTS DE L’ÉCOLE ET L’ÉGLISE VEULENT LEUR PAROLE

La Covenant Presbyterian Church a répondu aux affaires de la National Police Association et de la Tennessee Firearms Association par sa propre motion d’intervention.

Les documents recherchés par les groupes « peuvent inclure et / ou se rapporter à des informations détenues par Covenant Church, y compris, mais sans s’y limiter, des schémas des installations de l’église et des informations confidentielles concernant les employés de Covenant Church », indique son dossier judiciaire.

Si les documents étaient divulgués, a-t-il ajouté, ils « pourraient nuire ou entraver » la « capacité de l’église à protéger ses intérêts et la vie privée de ses employés ».

De nombreux parents de l’école Covenant ont déposé cette semaine un mémoire en faveur de la motion de l’église, indique le document, notant qu’elle était soutenue par plus des trois quarts des familles de l’école.

« Au contraire, les parents ne voient aucun bien qui puisse découler de la libération et souhaitent affirmer que les écrits – qu’ils croient être les écrits dangereux et nuisibles d’une personne souffrant de troubles mentaux – ne devraient pas du tout être publiés », indique le mémoire.

Les parents ont également fait valoir que les écrits ne sont pas des documents publics et qu’une « exemption implicite » existe pour empêcher leur libération, citant le danger et leur peur des « attaques de copie ».