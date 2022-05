Fusillade dans une école au Texas : 19 enfants, deux adultes tués

UVALDE, Texas –

Un homme armé de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école primaire du Texas, tuant au moins 19 enfants alors qu’il allait de classe en classe, ont déclaré des responsables, lors de la fusillade la plus meurtrière dans une école depuis près d’une décennie et le dernier moment horrible pour un pays marqué par une série de massacres. L’agresseur a été tué par les forces de l’ordre.

Le nombre de morts comprenait également deux adultes, ont indiqué les autorités. Le gouverneur Greg Abbott a déclaré que l’un des deux était enseignant.

L’assaut à Robb Elementary School dans la ville fortement latino d’Uvalde a été la fusillade la plus meurtrière dans une école américaine depuis qu’un homme armé a tué 20 enfants et six adultes à Sandy Hook Elementary à Newtown, Connecticut, en décembre 2012.

Quelques heures après l’attaque, les familles attendaient toujours des nouvelles de leurs enfants.

À l’extérieur du centre civique de la ville, où les familles attendaient, le silence a été brisé à plusieurs reprises par des cris et des gémissements. « Non ! S’il vous plaît, non ! » cria un homme en embrassant un autre homme.

“Mon cœur est brisé aujourd’hui”, a déclaré Hal Harrell, le surintendant du district scolaire. “Nous sommes une petite communauté, et nous allons avoir besoin de vos prières pour traverser cela.”

Adolfo Cruz, un réparateur de climatisation de 69 ans, était toujours à l’extérieur de l’école au coucher du soleil, cherchant des nouvelles de son arrière-petite-fille de 10 ans, Eliajha Cruz Torres.

Il s’est rendu sur les lieux après avoir reçu un appel terrifiant de sa fille peu de temps après les premiers rapports sur la fusillade. Il a dit que d’autres proches se trouvaient à l’hôpital et au centre civique.

Attendre, dit-il, a été le moment le plus lourd de sa vie.

“J’espère qu’elle est vivante”, a déclaré Cruz.

L’attaque est survenue à peine 10 jours après un saccage meurtrier et raciste dans un supermarché de Buffalo, à New York, qui s’est ajouté à une série d’années de massacres dans des églises, des écoles et des magasins. Et les perspectives d’une réforme de la réglementation nationale sur les armes à feu semblaient aussi sombres, sinon plus sombres, qu’au lendemain de la mort de Sandy Hook.

Mais le président américain Joe Biden est apparu prêt à se battre, appelant à de nouvelles restrictions sur les armes à feu dans un discours à la nation quelques heures après l’attaque.

“En tant que nation, nous devons demander, quand au nom de Dieu allons-nous tenir tête au lobby des armes à feu? Quand au nom de Dieu allons-nous faire ce qui doit être fait?” Biden a demandé. « Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ce carnage ?

De nombreux blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital Uvalde Memorial, où des membres du personnel en gommage et des proches des victimes dévastés pouvaient être vus en train de pleurer en sortant du complexe.

Les responsables n’ont pas immédiatement révélé de mobile, mais ils ont identifié l’agresseur comme étant Salvador Ramos, un habitant de la communauté à environ 135 kilomètres à l’ouest de San Antonio. Les responsables de l’application des lois ont déclaré qu’il avait agi seul.

L’attaque est survenue alors que Robb Elementary comptait jusqu’aux derniers jours de l’année scolaire avec une série de journées thématiques. Le mardi devait être “Footloose and Fancy”, avec des étudiants portant de belles tenues.

L’école compte près de 600 élèves en deuxième, troisième et quatrième année. La grande majorité des étudiants sont latinos.

Ramos avait laissé entendre sur les réseaux sociaux qu’une attaque pourrait se produire, selon le sénateur d’État Roland Gutierrez, qui a déclaré avoir été informé par la police d’État. Il a noté que le tireur “avait suggéré aux enfants de faire attention” et qu’il avait acheté deux “armes d’assaut” après avoir eu 18 ans.

Avant de se rendre à l’école, Ramos a tiré sur sa grand-mère, a déclaré Gutierrez.

D’autres responsables ont déclaré plus tard que la grand-mère avait survécu et était soignée, mais son état n’était pas connu.

On ne sait pas immédiatement combien de personnes ont été blessées, mais le chef de la police d’Uvalde, Pete Arredondo, a déclaré qu’il y avait “plusieurs blessés”. Plus tôt, l’hôpital Uvalde Memorial a déclaré que 13 enfants y avaient été emmenés. Un autre hôpital a signalé qu’une femme de 66 ans était dans un état critique.

Les enquêteurs pensent que Ramos a publié sur Instagram des photos de deux armes qu’il a utilisées lors de la fusillade, et ils examinaient s’il avait fait des déclarations en ligne faisant allusion à l’attaque dans les heures précédant l’agression, a déclaré un responsable de l’application des lois.

Les agents des forces de l’ordre purgeaient plusieurs mandats de perquisition mardi soir et rassemblaient des enregistrements téléphoniques et autres, a déclaré le responsable. Les enquêteurs tentaient également de contacter les proches de Ramos et de retrouver les armes à feu.

Le responsable n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête et s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

L’attaque a commencé vers 11h30, lorsque le tireur a écrasé sa voiture devant l’école et a foncé dans le bâtiment, selon Travis Considine, porte-parole du ministère de la Sécurité publique du Texas. Un résident qui a entendu l’accident a appelé le 911 et deux policiers locaux ont échangé des coups de feu avec le tireur.

Les deux officiers ont été abattus. On ne savait pas immédiatement où sur le campus cette confrontation avait eu lieu ni combien de temps s’était écoulé avant que d’autres autorités n’arrivent sur les lieux.

Pendant ce temps, des équipes d’agents de la patrouille frontalière se sont précipitées vers l’école, dont 10 à 15 membres d’une unité tactique et antiterroriste de type SWAT, a déclaré Jason Owens, un haut responsable régional de la patrouille frontalière.

Un agent de la patrouille frontalière qui travaillait à proximité lorsque la fusillade a commencé s’est précipité dans l’école sans attendre de renfort et a tiré et tué le tireur, qui se trouvait derrière une barricade, selon un responsable de l’application des lois s’exprimant sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler de ça.

L’agent a été blessé mais a pu sortir de l’école, a déclaré le responsable de l’application des lois.

Owens a confirmé qu’un agent avait subi des blessures mineures, mais n’a pas fourni de détails sur cette confrontation.

Il a dit que certains agents de la région avaient des enfants à Robb Elementary.

“Cela a touché tout le monde”, a-t-il déclaré.

Uvalde, qui abrite environ 16 000 personnes, se trouve à environ 120 kilomètres de la frontière avec le Mexique. Robb Elementary se trouve dans un quartier principalement résidentiel de maisons modestes.

Les condoléances ont afflué des dirigeants du monde entier. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, qui est en guerre avec la Russie après l’invasion de Moscou, a déclaré que son pays connaît également “la douleur de perdre de jeunes vies innocentes”.

La tragédie d’Uvalde a été la fusillade scolaire la plus meurtrière de l’histoire du Texas, et elle s’est ajoutée à un sombre décompte dans l’État, qui a été le théâtre de certaines des fusillades les plus meurtrières aux États-Unis au cours des cinq dernières années.

En 2018, un homme armé a abattu 10 personnes au lycée Santa Fe dans la région de Houston. Un an auparavant, un homme armé dans une église du Texas avait tué plus de deux douzaines de personnes lors d’un service dominical dans la petite ville de Sutherland Springs. En 2019, un autre homme armé dans un Walmart à El Paso a tué 23 personnes dans une attaque raciste visant des Hispaniques.

La fusillade a eu lieu quelques jours avant le début de la convention annuelle de la National Rifle Association à Houston. Abbott et les deux sénateurs américains du Texas faisaient partie des élus républicains qui étaient les orateurs programmés lors d’un forum de leadership vendredi parrainé par la branche de lobbying de la NRA.

DÉBAT SUR LE CONTRÔLE DES ARMES À FEU

Dans les années qui ont suivi Sandy Hook, le débat sur le contrôle des armes à feu au Congrès a connu des hauts et des bas. Les efforts déployés par les législateurs pour modifier de manière significative les politiques américaines sur les armes à feu se sont constamment heurtés à des obstacles de la part des républicains et à l’influence de groupes extérieurs tels que la NRA.

Un an après Sandy Hook, Sens. Joe Manchin, un démocrate de Virginie-Occidentale, et Patrick J. Toomey, un républicain de Pennsylvanie, ont négocié une proposition bipartite visant à étendre le système de vérification des antécédents du pays. Mais la mesure a échoué lors d’un vote au Sénat, sans un soutien suffisant pour franchir un obstacle d’obstruction systématique de 60 voix.

Le président de l’époque, Barack Obama, qui avait placé le contrôle des armes à feu au cœur des objectifs de son administration après la fusillade de Sandy Hook, a qualifié l’incapacité du Congrès d’agir “une journée assez honteuse pour Washington”.

L’année dernière, la Chambre a adopté deux projets de loi visant à étendre les vérifications des antécédents sur les achats d’armes à feu. Un projet de loi aurait fermé une échappatoire pour les ventes privées et en ligne. L’autre aurait prolongé la période d’examen de la vérification des antécédents. Les deux languissaient au Sénat 50-50, où les démocrates ont besoin d’au moins 10 votes républicains pour surmonter les objections d’un flibustier.



——



Eugene Garcia et Dario Lopez-Mills à Uvalde, Jake Bleiberg à Dallas, Ben Fox, Michael Balsamo et Eric Tucker à Washington, Paul J. Weber à Austin, Juan Lozano à Houston, Gene Johnson à Seattle et Rhonda Shafner à New York ont ​​contribué à ce rapport