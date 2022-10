Fusillade dans une crèche en Thaïlande : 36 morts

BANGKOK –

Un ancien policier accusé de trafic de drogue a fait irruption jeudi dans une garderie en Thaïlande, tuant des dizaines d’enfants d’âge préscolaire et d’enseignants, puis abattant d’autres personnes alors qu’il s’enfuyait. Au moins 36 personnes ont été tuées dans le saccage le plus meurtrier de l’histoire du pays.

L’agresseur, qui a été licencié plus tôt cette année, s’est suicidé après avoir tué sa femme et son enfant à la maison.

Des photos prises par les premiers intervenants montraient le sol de l’école jonché de minuscules corps d’enfants encore sur leurs couvertures, où ils avaient fait la sieste l’après-midi. Les images montraient des entailles au visage et des coups de feu dans la tête et des flaques de sang.

Un enseignant a déclaré à la chaîne de télévision publique ThaiPBS que l’agresseur est sorti d’une voiture et a immédiatement tiré sur un homme en train de déjeuner à l’extérieur, puis a tiré d’autres coups de feu. Lorsque l’attaquant s’est arrêté pour recharger, l’enseignant a eu l’occasion de courir à l’intérieur.

“J’ai couru à l’arrière, les enfants dormaient”, a déclaré la jeune femme, qui n’a pas donné son nom, étouffant ses paroles. “Les enfants avaient deux ou trois ans.”

L’attaque a eu lieu dans la ville rurale de Nongbua Lamphu, dans le nord-est de la Thaïlande, dans l’une des régions les plus pauvres du pays.

Un autre témoin a déclaré que le personnel de la garderie avait verrouillé la porte, mais le suspect s’est frayé un chemin à l’intérieur.

“L’enseignante qui est morte, elle avait un enfant dans les bras”, a déclaré le témoin, dont le nom n’a pas été précisé, à la télévision thaïlandaise Kom Chad Luek. “Je ne pensais pas qu’il tuerait des enfants, mais il a tiré sur la porte et a tiré à travers.”

Au moins 10 personnes ont été blessées, dont six grièvement, a déclaré le porte-parole de la police, Archayon Kraithong.

Une vidéo prise par un premier intervenant arrivant sur les lieux montrait des sauveteurs se précipitant dans le bâtiment à un étage devant une porte d’entrée en verre brisé, avec des gouttes de sang visibles sur le sol dans l’entrée.

Dans des images publiées en ligne après l’attaque, des membres frénétiques de la famille pouvaient être entendus pleurer à l’extérieur du bâtiment. Une image montrait le sol maculé de sang où des nattes de couchage étaient éparpillées dans la pièce. Des images de l’alphabet et d’autres décorations colorées ornaient les murs.

La police a identifié le suspect comme étant l’ancien policier de 34 ans, Panya Kamrap. Le général de police Paisal Luesomboon a déclaré à PPTV dans une interview qu’il avait été renvoyé de la force plus tôt cette année en raison de l’accusation de drogue.

Dans une publication sur Facebook, le chef de la police thaïlandaise, le général Dumrongsak Kittiprapas, a déclaré que l’homme, qui avait été sergent, devait comparaître vendredi devant le tribunal pour une audience dans l’affaire de la méthamphétamine, et a émis l’hypothèse qu’il aurait peut-être choisi la garderie parce qu’elle était proche. à son domicile.

Plus tôt, Dumrongsak a déclaré aux journalistes que l’arme principale utilisée était un pistolet de 9 mm que l’homme avait acheté lui-même. Paisal a déclaré qu’il avait également un fusil de chasse et un couteau.

Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha, qui prévoyait de se rendre sur les lieux vendredi, a déclaré aux journalistes que les premiers rapports indiquaient que l’ancien officier avait des problèmes personnels.

“Cela ne devrait pas arriver”, a-t-il dit. “Je ressens une profonde tristesse envers les victimes et leurs proches.”

La police n’a pas donné une ventilation complète du nombre de morts, mais elle a déclaré qu’au moins 22 enfants et deux adultes ont été tués à la garderie. Au moins deux autres enfants ont été tués ailleurs.

Les décès liés aux armes à feu en Thaïlande sont beaucoup plus faibles que dans des pays comme les États-Unis et le Brésil, mais plus élevés qu’au Japon et à Singapour, qui ont des lois strictes sur le contrôle des armes à feu. Le taux de décès liés aux armes à feu en 2019 était d’environ 4 pour 100 000, contre environ 11 pour 100 000 aux États-Unis et près de 23 pour 100 000 au Brésil.

Les fusillades de masse sont rares mais pas inconnues en Thaïlande, qui a l’un des taux de possession d’armes à feu par les civils les plus élevés d’Asie, avec 15,1 armes pour 100 habitants, contre seulement 0,3 à Singapour et 0,25 au Japon. C’est encore bien inférieur au taux américain de 120,5 pour 100 personnes, selon une enquête réalisée en 2017 par l’organisation à but non lucratif australienne GunPolicy.org.

La pire fusillade de masse du pays a impliqué un soldat mécontent qui a ouvert le feu dans et autour d’un centre commercial de la ville de Nakhon Ratchasima, dans le nord-est du pays, en 2020, tuant 29 personnes et retenant les forces de sécurité pendant environ 16 heures avant d’être finalement tué par elles.

Près de 60 autres personnes ont été blessées lors de cette attaque. Son nombre de morts a dépassé celui de la pire attaque contre des civils, un attentat à la bombe en 2015 dans un sanctuaire à Bangkok qui a tué 20 personnes. Elle aurait été menée par des trafiquants d’êtres humains en représailles à la répression de leur réseau.

Le mois dernier, un commis a tiré sur des collègues du Collège de guerre de l’armée thaïlandaise à Bangkok, tuant deux personnes et en blessant une autre avant d’être arrêté.

——



Les écrivains d’Associated Press Chalida Ekvitthayavechnukul, Elaine Kurtenbach et Grant Peck ont ​​contribué à cette histoire.