Fusillade dans un parc d’état de l’Iowa : une fillette de 6 ans tuée par balle

Un garçon de 9 ans qui campait dans un parc d’État de l’Iowa avec ses parents et sa sœur de 6 ans a survécu à une fusillade qui a tué le reste de sa famille.

Le ministère de la Sécurité publique de l’Iowa a identifié les victimes comme étant Tyler Schmidt, 42 ans; sa femme de 42 ans, Sarah Schmidt; et leur fille de 6 ans, Lula Schmidt, tous de Cedar Falls, Iowa. Leurs corps ont été retrouvés dans leur tente tôt vendredi au terrain de camping du parc national des grottes de Maquoketa, à environ 290 kilomètres à l’est de Des Moines.

Les autorités ont déclaré que le tireur présumé, Anthony Sherwin, 23 ans, a été retrouvé mort vendredi dans une zone boisée du parc avec une blessure par balle auto-infligée.

Mitch Mortvedt, directeur adjoint de la division des enquêtes criminelles du ministère de la Sécurité publique, a déclaré samedi à l’Associated Press que le motif de l’attaque était encore inconnu.

“Nous ne savons pas ce qui a conduit à cela, ce qui l’a précipité”, a-t-il déclaré, ajoutant que jusqu’à présent, “l’enquête n’a révélé aucune interaction précoce entre la famille Schmidt et lui”.

Adam Morehouse, le frère de Sarah Schmidt, a déclaré que la famille n’avait aucun lien avec Sherwin et qu’il pensait qu’il s’agissait d’un “acte complètement aléatoire”.

Le maire de Cedar Falls, Rob Green, qui a déclaré être un voisin des Schmidt, a publié vendredi sur Facebook que le fils de 9 ans du couple, Arlo, “a survécu à l’attaque et est en sécurité”. Le message n’a pas précisé si Arlo était dans la tente ou même au camping lorsque la fusillade s’est produite, et le maire a déclaré à l’AP qu’il n’avait pas ces détails.

Morehouse a confirmé qu’Arlo était en voyage de camping avec la famille, mais a déclaré qu’il ne savait pas exactement où se trouvait le garçon au moment de la fusillade ou qu’il ne savait pas comment cela s’était déroulé.

“Il est avec sa famille et il va bien, mais je n’ai eu aucune interaction avec lui”, a déclaré Morehouse samedi. “Pour autant que je sache, il n’a pas été blessé physiquement.”

Samedi soir, plus de 75 000 dollars avaient été versés sur une page GoFundMe créée pour Arlo. La page, organisée par une cousine, Beth Shapiro, a déclaré: “Arlo est un garçon fort, entouré de sa famille et de ses amis qui le soutiennent du mieux que nous pouvons.” La page indique que le fonds aidera Arlo maintenant et contribuera à financer ses futures études.

Les meurtres ont provoqué l’évacuation du parc et du terrain de camping, y compris un camp d’été pour enfants. Après les évacuations, Sherwin était la seule personne portée disparue, a déclaré Mortvedt.

Il a dit qu’au cours de l’enquête, les autorités ont appris que Sherwin était armé et “cela a bien sûr renforcé notre prise de conscience”. L’Iowa permet aux personnes titulaires d’un permis de porter des armes à feu pratiquement partout dans l’État. Les responsables n’ont pas précisé si Sherwin avait un permis et n’ont fourni aucune information sur l’arme à feu utilisée pour tuer les Schmidt.

Le registre Des Moines a rapporté que Sherwin était de La Vista, Nebraska. Le chef de la police de La Vista, Bob Lausten, a déclaré au journal que Sherwin vivait dans un complexe d’appartements avec ses parents et n’avait aucun antécédent de conduite criminelle.

Felicia Coe, 35 ans, de Des Moines, était au camping vendredi matin avec son petit ami et ses deux fils, âgés de 11 et 16 ans. Elle a dit que le jeune de 16 ans était sorti tôt pour aller courir et qu’elle parlait avec quelqu’un à le parc vers 6 h 30 lorsque deux gardes du parc vêtus de casques, de gilets et portant ce qui ressemblait à des fusils automatiques leur ont dit de quitter le terrain de camping.

D’autres forces de l’ordre et une ambulance se sont présentées alors que Coe partait à la recherche du fils adolescent de son petit ami.

À l’époque, Coe ne savait pas ce qui s’était passé. Mais elle se souvient avoir vu un petit garçon debout près des ambulanciers.

“Il était en pyjama. Je me souviens très bien qu’il avait une chaussure de tennis bleue », a-t-elle déclaré. Plus tard, elle a vu une photo de la famille Schmidt en ligne et a déclaré qu’elle avait reconnu le garçon qu’elle avait vu comme étant Arlo.

“Il a ces cheveux vraiment mignons, bouclés, moppy, blond fraise qui se distinguent vraiment”, a déclaré Coe. «Il était dans ces petits pyjamas super mignons, comme un T-shirt en coton et un short assorti. … Il se tenait là. Il ne pleurait pas. Il n’était pas désemparé. Mais il n’était pas non plus réconforté. Il se tenait juste là tout seul.

Elle a dit que les campeurs avaient obtenu peu d’informations sur ce qui s’était passé et qu’elle avait commencé à les reconstituer sur le chemin du retour.

“Il est difficile d’être si reconnaissant que ce ne soit pas votre famille, quand vous savez qu’une autre famille est en train d’être déchirée – plusieurs familles”, a-t-elle déclaré.

Green, le maire de Cedar Falls, a déclaré que Sarah Schmidt travaillait à la bibliothèque publique de la ville, qui a été fermée samedi.

“Comme beaucoup d’entre vous qui viennent juste d’entendre la nouvelle, je suis dévasté”, a écrit Green sur Facebook. «Je connaissais bien Sarah, et elle et sa famille étaient des marcheurs réguliers ici dans le quartier du parc Sartori. Je travaillais avec elle cette semaine sur une présentation technique de bibliothèque publique pour le 26/07.

Morehouse a déclaré que les parents de Tyler Schmidt vivaient dans la région de Cedar Falls et que les membres de la famille de Sarah Schmidt étaient dispersés dans tout le pays, mais se dirigeaient vers l’Iowa. Il a dit que Tyler et Sarah vivaient à Lawrence, Kansas, pendant un certain temps, où Sarah travaillait à l’Université du Kansas. Tyler était un ingénieur en informatique. À un moment donné, a-t-il dit, Sarah a travaillé sur un projet sur les papillons monarques, et le couple était de grands fans des Kansas Jayhawks.

En 2018, les Schmidt ont déménagé à Cedar Falls et ont été actifs dans la communauté depuis, a déclaré Morehouse. Il a dit qu’ils adoraient le plein air et qu’ils venaient de recevoir quatre paires de raquettes pour Noël.

«La meilleure façon de les décrire tous les quatre était la quintessence de la famille du Midwest. Ils ont donné à tout le monde tout ce qu’ils pouvaient. Ils aimaient la famille… Ils appréciaient le plein air, appréciaient la randonnée – et ce n’est qu’un point d’interrogation de ‘Pourquoi ce terrain de camping et ce camping ce soir-là ?'”

Forliti a rapporté de Minneapolis.