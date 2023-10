Fusillade dans un centre commercial de Bangkok en Thaïlande : 3 morts et un suspect arrêté à Siam Paragon | Nouvelles

La police thaïlandaise a déclaré avoir arrêté un tireur présumé après une fusillade mortelle dans un centre commercial de la capitale, Bangkok.

Les services d’urgence ont annoncé mardi qu’au moins trois personnes avaient été tuées et trois blessées lors de l’incident survenu à Siam Paragon. La chaîne de télévision Thai PBS a fait état de cinq personnes blessées.

Plusieurs vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux montraient des personnes sortant du bâtiment en courant.

Le Bureau central d’enquête de Thaïlande a publié sur sa page Facebook une image d’un homme qui, selon eux, était le tireur présumé. Les rapports indiquent qu’il s’agit d’un adolescent âgé de 14 ans.

Le Premier ministre Srettha Thavisin a déclaré aux journalistes que la police était en train de dégager les lieux.

« La situation s’améliore », a-t-il déclaré.

Siam Paragon est l’un des plus connus de Bangkok et est populaire auprès des locaux et des touristes.

Il est situé à la gare de Siam, une plaque tournante majeure de la capitale.

Ceci est une histoire en développement. Plus à venir.