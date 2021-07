Fusillade dans un aquarium de Houston – Un tireur « fait exploser un homme et une femme avant de se retourner contre lui-même dans un meurtre-suicide d’horreur »

Un ARTISTE aurait tiré sur un homme et une femme avant de retourner l’arme contre lui-même dans un meurtre-suicide apparent dans un aquarium de Houston.

La police de Houston a déclaré que le suspect et la victime masculine avaient été tués et que la femme avait reçu une balle dans la jambe et transportée à l’hôpital.

Le suspect et un autre homme ont été déclarés morts sur les lieux

Les policiers ont déclaré que le suspect avait tiré sur le couple avant de retourner l’arme contre lui au restaurant Downtown Aquarium vers 20h16, selon Click2Houston.

Les deux hommes auraient été déclarés morts sur les lieux.

Aucune autre blessure n’a été signalée pour le moment.

Les policiers enquêtent actuellement sur le mobile de la fusillade.