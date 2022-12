Fusillade dans le Merseyside: une amie d’Elle Edwards, 26 ans, supplie “d’arrêter de tirer” alors qu’un homme de 30 ans et une femme de 19 ans sont arrêtés pour meurtre

Un ami stupéfait de la victime d’une arme à feu de pub, Elle, plus tôt dans la soirée, a supplié: “Quand les gens arrêteront-ils de tirer?”

Elle, 26 ans, était avec les fêtards de la veille de Noël dans l’espace extérieur chauffé d’un pub orné de guirlandes lumineuses lorsque le tueur l’a frappée à la tête.

Elle, 26 ans, a été abattue dans un pub la veille de Noël Crédit : PA

Les parents d’Elle ont rendu hommage à leur fille Crédit : LNP

La carte des parents d’Elle l’appelait “la lumière de leur vie” Crédit : LNP

Les amis Meg et Jess pensaient avoir entendu des feux d’artifice jusqu’à ce qu’ils voient Elle par terre

Hier soir, la police a procédé à deux arrestations plus tôt dans la nuit. Un homme de 30 ans, de Tranmere, Wirral, était soupçonné de meurtre et de tentative de meurtre, tandis qu’une femme de 19 ans, de Rock Ferry, était soupçonnée de complot en vue d’assassiner.

Quatre hommes avaient également été abattus par le tireur, qui a tiré jusqu’à huit balles à l’extérieur du Lighthouse Inn à Wallasey, Merseyside.

Une victime serait dans un état critique à l’hôpital.

Il a été dit qu’Elle n’était pas la cible visée – faisant d’elle la dernière victime d’une série de meurtres aveugles par arme à feu dans la région.

En août, Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, a été abattue par un homme masqué qui a fait irruption dans sa maison à Dovecot.

La veille, l’employée du conseil municipal Ashley Dale, 28 ans, a été mortellement touchée alors qu’elle se trouvait dans son jardin à Liverpool.

Alors que des amis rendaient hommage en ligne à l’esthéticienne Elle, le salon Wirral où elle travaillait a écrit : « Le ciel a gagné le plus bel ange. Nous avons tous le cœur brisé.

Britt Hughes, une collègue du salon Nova Beauty, a déclaré qu’ils avaient “tellement de souvenirs incroyables”.

Et elle a ajouté: “Quand les gens arrêteront-ils de tirer?”

La mère et le père d’Elle étaient parmi ceux qui ont laissé des fleurs sur les lieux Crédit : LNP

Le père d’Elle, Tim, et sa mère Gaynor faisaient partie de ceux qui ont laissé des fleurs sur les lieux.

Leur carte l’appelait “la lumière de leur vie” et ajoutait : “Tu ne partiras jamais”.

La sœur d’Elle, Lucy, qui vit à Dubaï mais était rentrée chez elle pour Noël, était avec elle pour célébrer les festivités au pub mais est partie plus tôt dans la soirée.

Elle a posté sur Instagram : « Ma belle sœur, ma meilleure amie, ma deuxième maman et mon rocher.

“Je t’aime et tu me manques tellement, tellement déjà. Ma Elle May.

Deux des copains d’Elle venaient d’aller acheter des boissons à l’intérieur quand les coups de feu ont retenti à 23h50.

Meg et Jess, qui n’ont pas donné leur nom de famille, ont pensé qu’il s’agissait de feux d’artifice jusqu’à ce qu’elles repèrent Ella au sol.

Jess a déclaré: «Les gens étaient autour d’elle essayant de l’aider – mais vous ne pouvez rien faire.

“Je me sentais juste reconnaissant d’être toujours là, mais je me sentais coupable parce que j’étais avec ma famille à Noël et elle ne l’était pas.”

Faisant référence au départ anticipé de la sœur d’Elle, Lucy, elle a ajouté: “Cela joue dans votre esprit – si elle aurait dû rentrer chez elle aussi.”

Meg a déclaré: «Nous avions dansé et chanté. J’ai des vidéos de nous tous que je ne peux pas arrêter de regarder. Nous étions si heureux.

Des images partagées en ligne montrent une femme entendant les coups de feu et demandant : « Est-ce une arme à feu ?

Les fêtards ont tenté de sauver Elle avec la RCR jusqu’à l’arrivée des ambulanciers, mais elle est décédée peu de temps après Crédit : PA

Les fêtards ont tenté de sauver Elle avec la RCR jusqu’à l’arrivée des ambulanciers, mais elle est décédée peu de temps après à l’hôpital Arrowe Park.

Un local a posté : « Ma fille et son amie étaient au pub. Il était emballé et les deux sont traumatisés. Tellement horrible.

Un autre a déclaré : « Ma fille était debout juste à côté de la fille qui a été tuée. Si effrayant.”

Une maman a ajouté: “C’est tellement tragique. Ma fille était là-bas en train de pratiquer la RCR avec une autre fille jusqu’à l’arrivée des secours. Je suis de tout cœur avec les familles. »

La cousine dévastée d’Elle, Rose Chloé, a écrit sur Facebook : “Rien ne pourra jamais enlever cette douleur.

“Tu es la fille la plus belle, la plus intelligente, la plus drôle et la plus magnifique. Mon coeur est brisé.

“Je t’aime pour toujours et toujours ma magnifique cousine et meilleure amie.”

Le jour de Noël, des verres et des bouteilles à moitié vides jonchaient les tables à l’extérieur du boozer Greene King.

Il est resté fermé aujourd’hui, avec des médecins légistes sur les lieux et des cordons toujours en place.

Deux femmes qui sont allées rendre hommage ont été vues en train de fondre en larmes alors qu’elles se serraient dans les bras.

Les habitants ont déclaré que le quartier était calme et qu’il n’y avait généralement «aucun problème» au pub.

Un porte-parole du pub a décrit la fusillade comme une “tragédie au-delà des mots”.

L’homme le plus gravement blessé a 28 ans.

Un homme de 22 ans a été touché à la jambe, un homme de 24 ans a été blessé à la main et un homme de 33 ans a été blessé au poignet.

Elle était avec des fêtards de Noël dans l’espace extérieur chauffé d’un pub orné de guirlandes lumineuses lorsqu’elle a été abattue Crédit : LNP

La police à la recherche du tireur pense qu’il est parti dans une Mercedes sombre.

La surintendante-détective Sue Coombs a déclaré à propos d’Elle: “Tragiquement, la victime a subi une grave blessure par balle à la tête.

« Nous ne pensons pas que la victime dans cette affaire ait été ciblée.

«Elle profitait de Noël avec sa sœur et ses amis à ce qui devrait être un moment paisible.

« Ce que sa famille vit actuellement est incompréhensible.

“Nous essayons d’établir le motif et les circonstances.”

Le chef adjoint Con Jenny Sims a qualifié la fusillade de “insensible et de sang-froid”.

Elle a ajouté qu’Elle “aurait dû avoir le reste de sa vie à espérer.

« Sa famille aurait dû célébrer la joie de Noël.

«Au lieu de cela, ils essaient de se réconcilier avec ce qui s’est passé.

“Le fait que cela se soit produit la veille de Noël rend la tragédie encore plus désagréable.

“Cela montre que les responsables n’ont aucun respect pour le public.

“Les actions du tireur étaient totalement et totalement imprudentes.”

Une « opération de police proactive » serait en cours dans toute la région.

Les flics ont déclaré dans un communiqué: “Les officiers sont à Birkenhead, Woodchurch et Wallasey en présence policière à haute visibilité en réponse directe à la fusillade mortelle au pub The Lighthouse.”

Ils ont déclaré que six personnes avaient été arrêtées pour suspicion d’infractions, notamment l’alcool au volant, la drogue au volant et la possession de drogues contrôlées.

En août, Olivia Pratt-Korbel a été abattue par un homme masqué dans la même zone Crédit : PA

L’employée du conseil Ashley Dale a également été mortellement touchée plus tôt cette année Crédit : Facebook