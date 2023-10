L’Agence des services frontaliers du Canada a émis une alerte « armée et danger » à ses agents stationnés le long de la frontière canado-américaine, les avertissant d’être à l’affût de l’homme soupçonné d’avoir tué par balle au moins 18 personnes dans le sud du Maine.

Les fusillades ont été signalées mercredi soir à Lewiston, à environ 260 kilomètres au sud-ouest de la frontière du Nouveau-Brunswick.

Un bulletin de police a identifié le suspect comme étant Robert Card, 40 ans, un instructeur d’armes à feu qui ferait partie de la réserve de l’armée américaine et affecté à un centre de formation à Saco, dans le Maine.

Alors qu’une recherche massive se poursuivait aujourd’hui pour retrouver Card, les habitants du sud du Maine ont été invités à verrouiller leurs portes et à rester à l’intérieur.

L’ASFC affirme travailler avec ses partenaires chargés de l’application de la loi au Canada et aux États-Unis, notamment les douanes et la protection des frontières des États-Unis ainsi que la GRC, pour « protéger les frontières du Canada contre toute menace ou tentative d’entrée illégale ».

L’agence frontalière canadienne a déclaré que son alerte « Armé et dangereux – Avis de surveillance des armes à feu » avait été envoyée à tous ses agents via un système interne, et l’agence a ajouté que tous les points d’entrée le long de la frontière canado-américaine restent ouverts.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 26 octobre 2023.