La police du Maine a parcouru les bois et des centaines d’acres de propriété privée et envoyé des équipes de plongée au fond de la rivière Androscoggin au deuxième jour d’une recherche intensive d’un réserviste de l’armée accusé d’avoir abattu 18 personnes et d’en avoir blessé 13.

Les autorités ont levé vendredi soir l’ordre de confinement des résidents, près de 48 heures après les fusillades dans un bowling et un bar à Lewiston, la deuxième plus grande ville du Maine.

Les noms et photos des 16 hommes et des deux femmes décédés ont été rendus publics alors que le commissaire à la sécurité publique de l’État, Mike Sauschuck, a demandé une minute de silence lors d’une conférence de presse.

Les victimes étaient âgées de 14 à 76 ans et comprenaient quatre membres de la communauté sourde.

Les responsables de l’application des lois ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu le suspect Robert Card depuis que son véhicule avait été laissé sur une rampe de mise à l’eau mercredi, peu après la fusillade.

Une partie de la perquisition s’est déroulée en direct à la télévision jeudi soir lorsque les autorités ont exécuté plusieurs mandats de perquisition dans la ville voisine de Bowdoin, où vit Card.

Les forces de l’ordre se sont rassemblées devant sa maison, entourée de bois et de champs, pendant plus de deux heures, avec un agent du FBI donnant l’ordre au moyen d’un porte-voix de « sortir les mains en l’air », mais personne n’était à l’intérieur.

Sauschuck a déclaré vendredi lors d’une conférence de presse qu’une note avait été trouvée lors de la perquisition, mais a refusé de dire qui l’avait écrite ou ce qu’elle disait.

Lewiston, un ancien centre textile de 38 000 habitants, et les communautés voisines ont été en grande partie fermées depuis les attaques de mercredi soir pour permettre à des centaines d’agents de mener leurs recherches. Les collèges et écoles publiques de la région ont annulé les cours pour une deuxième journée.

“Je demanderai à la communauté d’être aussi patiente que possible avec ce processus”, a déclaré le chef de la police de Lewiston, David St Pierre, lors de la conférence de presse.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que la piste se refroidisse, Sauschuck a répondu : « Chaque minute que cela continue, nous sommes de plus en plus inquiets. »

Il n’y avait presque pas de voitures sur les routes, juste quelques personnes dehors, et de nombreuses entreprises du centre-ville de Lewiston étaient fermées. Des agents de sécurité armés de fusils et de gilets pare-balles gardaient l’hôpital où de nombreuses victimes par balle ont été emmenées. Les autorités ont indiqué que 13 autres personnes avaient été blessées par balle.

Card, 40 ans, est sergent dans une base de réserve de l’armée américaine voisine. Les responsables de l’application des lois ont indiqué qu’il avait été temporairement interné dans un établissement de santé mentale au cours de l’été.

La nuit de la fusillade, la police de l’État du Maine a trouvé un SUV blanc qu’elle pensait que Card avait utilisé pour s’enfuir, garé sur une rampe de mise à l’eau sur la rivière Androscoggin à Lisbonne, à environ 11 km au sud-est de Lewiston. Les archives publiques montrent qu’il possède au moins une motomarine fabriquée par Sea-Doo, une entreprise connue pour ses jet-skis.

L’effusion de sang a secoué les villes du comté d’Androscoggin, où les habitants ont reçu l’ordre de « s’abriter sur place » alors qu’ils rejoignaient la liste croissante des communautés américaines victimes d’un massacre par arme à feu.

Le nombre de personnes tuées dans les attaques de mercredi est proche du nombre annuel d’homicides qui se produisent généralement dans le Maine, qui oscille entre 16 et 29 depuis 2012, selon la police de l’État du Maine.

Les armes à feu sont légèrement réglementées dans le Maine, où environ la moitié de tous les adultes vivent dans un foyer avec une arme à feu, selon une étude réalisée en 2020 par RAND Corporation.

Le Maine n’exige pas de permis pour acheter ou porter une arme à feu, et il n’a pas de lois dites « d’alarme » observées dans certains autres États qui permettent aux forces de l’ordre de désarmer temporairement les personnes jugées dangereuses.