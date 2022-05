Fusillade au Texas : un tireur averti en ligne de son plan

UVALDE, Texas –

Le tireur qui a massacré 19 enfants et deux enseignants dans une école primaire du Texas a averti dans des messages en ligne envoyés quelques minutes avant l’attaque qu’il avait tiré sur sa grand-mère et qu’il allait tirer sur une école, a déclaré mercredi le gouverneur.

Salvador Ramos, 18 ans, a utilisé un fusil semi-automatique de type AR-15 dans l’effusion de sang mardi à l’école élémentaire Robb à Uvalde, qui s’est terminée lorsque la police a pris d’assaut une salle de classe et l’a tué. Il a légalement acheté le fusil et un deuxième similaire la semaine dernière, juste après son anniversaire le 16 mai, ont annoncé les autorités.

« Le mal a balayé Uvalde hier. Quiconque tire sur sa grand-mère au visage doit avoir le mal dans son cœur », a déclaré le gouverneur Greg Abbott. “Mais c’est bien plus diabolique pour quelqu’un d’abattre de petits enfants.”

Les enquêteurs n’ont fait aucune lumière sur le mobile de l’attaque, qui a également fait au moins 17 blessés. Le gouverneur a déclaré que Ramos, un habitant de la petite ville située à environ 85 miles (135 kilomètres) à l’ouest de San Antonio, n’avait aucun antécédent criminel ou de santé mentale connu.

Mais environ une demi-heure avant la fusillade de masse, Ramos a envoyé le premier des trois messages en ligne, a déclaré Abbott. Ramos a écrit qu’il allait tirer sur sa grand-mère, puis qu’il avait tiré sur la femme. Dans la dernière note, envoyée environ 15 minutes avant d’atteindre Robb Elementary, il a dit qu’il allait tirer sur une école primaire, selon Abbott. Les enquêteurs ont déclaré que Ramos n’avait pas précisé quelle école.

Ramos a envoyé des SMS privés via Facebook, et ils ont été “découverts après la terrible tragédie”, a déclaré le porte-parole de la société, Andy Stone. Il a déclaré que Facebook coopère avec les enquêteurs.

Alors que les détails du dernier meurtre de masse qui a secoué les États-Unis ont émergé, le chagrin a englouti Uvalde, une population de 16 000 habitants.

Parmi les morts figuraient Eliahna Garcia, une adolescente sortante de 10 ans qui aimait chanter, danser et jouer au basket-ball; un camarade de quatrième année, Xavier Javier Lopez, qui attendait avec impatience un été de natation; et une enseignante, Eva Mireles, avec 17 ans d’expérience dont le mari est officier au service de police du district scolaire.

“Vous pouvez simplement dire par leurs sourires angéliques qu’ils étaient aimés”, a déclaré le surintendant des écoles d’Uvalde Hal Harrell, retenant ses larmes en se souvenant des enfants et des enseignants tués. “Qu’ils aimaient venir à l’école, qu’ils n’étaient que des personnes précieuses.”

Au milieu des appels aux États-Unis pour des restrictions plus strictes sur les armes à feu, le gouverneur républicain a parlé à plusieurs reprises des problèmes de santé mentale chez les jeunes du Texas et a fait valoir que des lois plus strictes sur les armes à feu à Chicago, New York et Californie sont inefficaces.

Le démocrate Beto O’Rourke, qui se présente contre Abbott pour le poste de gouverneur, a interrompu la conférence de presse de mercredi, qualifiant la tragédie de “prévisible”. Pointant son doigt vers Abbott, il a déclaré: «C’est à vous jusqu’à ce que vous choisissiez de faire quelque chose de différent. Cela continuera à se produire. O’Rourke a été escorté alors que certains dans la pièce lui criaient dessus, le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, le traitant de «fils de pute malade».

Le Texas a certaines des lois les plus favorables aux armes à feu du pays et a été le théâtre de certaines des fusillades les plus meurtrières aux États-Unis au cours des cinq dernières années.

“Je ne sais tout simplement pas comment les gens peuvent vendre ce type d’arme à un enfant de 18 ans”, a déclaré Siria Arizmendi, la tante de la victime Eliahna Garcia, avec colère à travers les larmes. “A quoi va-t-il l’utiliser sinon à cette fin?”

Le lieutenant Christopher Olivarez du ministère de la Sécurité publique du Texas a déclaré à CNN que toutes les personnes tuées se trouvaient dans la même classe de quatrième année.

Le tueur “s’est barricadé en verrouillant la porte et a juste commencé à tirer sur les enfants et les enseignants qui se trouvaient à l’intérieur de cette salle de classe”, a déclaré Olivarez. “Cela vous montre juste le mal total du tireur.”

La police et d’autres personnes qui ont répondu à l’attaque ont également brisé les vitres de l’école pour permettre aux élèves et aux enseignants de s’échapper. Les officiers ont finalement fait irruption dans la salle de classe et tué Ramos lors d’un dernier échange de coups de feu, ont indiqué les autorités.

L’attaque dans la ville à prédominance latino a été la fusillade la plus meurtrière dans une école aux États-Unis depuis qu’un homme armé a tué 20 enfants et six adultes à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut, en décembre 2012.

La tragédie était la dernière d’une série apparemment interminable de meurtres de masse dans des églises, des écoles, des magasins et d’autres sites aux États-Unis À peine 10 jours plus tôt, 10 Noirs avaient été abattus dans un déchaînement raciste dans un supermarché de Buffalo, à New York.

Dans un sombre discours à la nation quelques heures après l’attaque au Texas, le président Joe Biden a plaidé pour que les Américains “se dressent contre le lobby des armes à feu” et promulguent des restrictions plus strictes, en disant : “Quand au nom de Dieu allons-nous faire ce qui doit être Fini?”

Mais les perspectives d’une réforme de la réglementation nationale sur les armes à feu semblaient sombres. Les tentatives répétées au fil des ans pour étendre les vérifications des antécédents et adopter d’autres restrictions se sont heurtées à l’opposition républicaine au Congrès.

La fusillade a eu lieu quelques jours avant le début de la convention annuelle de la National Rifle Association à Houston, avec le gouverneur du Texas et les deux sénateurs républicains américains de l’État qui devaient prendre la parole.

Sur les réseaux sociaux dans les jours et les heures qui ont précédé le massacre, Ramos a semblé laisser entendre que quelque chose allait se passer.

Le jour où il a acheté sa deuxième arme la semaine dernière, un compte Instagram qui, selon les enquêteurs, appartenait apparemment à Ramos portait une photo de deux fusils de type AR-15. Cette publication a tagué une autre utilisatrice d’Instagram, une avec plus de 10 000 abonnés, lui demandant de partager la photo.

“Je vous connais à peine et vous me taguez sur une photo avec des armes à feu”, a répondu l’utilisateur d’Instagram, qui a depuis supprimé son profil. “C’est juste effrayant.”

Le matin de l’attaque, le compte lié au tireur a répondu : “Je suis sur le point de le faire”.

Instagram a confirmé à l’Associated Press qu’il travaillait avec les forces de l’ordre pour examiner le compte, mais a refusé de répondre aux questions sur les publications.

Les enquêteurs examinent également un compte sur TikTok, appartenant peut-être au tireur, avec un profil qui se lit comme suit : “Les enfants ont peur IRL”, qui signifie “dans la vraie vie”.

Les enquêteurs ne savent pas encore pourquoi Ramos a ciblé l’école, a déclaré Steve McCraw, directeur du Département de la sécurité publique.

“Nous ne voyons pas de motif ou de catalyseur pour le moment”, a-t-il déclaré.

Les agents ont trouvé l’un des fusils dans le camion de Ramos, l’autre dans l’école, selon le briefing donné aux législateurs. Ramos portait un gilet tactique, mais il n’y avait pas de plaques de protection renforcées à l’intérieur, ont dit les législateurs. Il a également laissé tomber un sac à dos contenant plusieurs chargeurs remplis de munitions près de l’entrée de l’école.

L’une des armes à feu a été achetée chez un revendeur agréé par le gouvernement fédéral dans la région d’Uvalde le 17 mai, selon le sénateur d’État John Whitmire, qui a été informé par les enquêteurs. Ramos a acheté 375 cartouches le lendemain, puis a acheté le deuxième fusil vendredi dernier.

Mardi matin, Ramos a tiré et blessé sa grand-mère chez elle, puis est parti. Des voisins ont appelé la police lorsqu’elle a titubé à l’extérieur et ils ont vu qu’elle avait reçu une balle dans le visage, a déclaré le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Travis Considine.

Ramos a ensuite écrasé son camion à travers une balustrade sur le terrain de l’école, et un officier du district scolaire d’Uvalde a échangé des coups de feu avec lui et a été blessé, a déclaré Considine. Ramos est entré et a échangé d’autres coups de feu avec deux policiers d’Uvalde arrivés, qui étaient toujours à l’extérieur, a déclaré Considine. Ces officiers ont également été blessés.

Dillon Silva, dont le neveu était dans une salle de classe, a déclaré que les élèves regardaient le film de Disney “Moana” lorsqu’ils ont entendu plusieurs bruits forts et qu’une balle a brisé une fenêtre. Quelques instants plus tard, leur professeur a vu l’agresseur franchir la porte.

« Oh, mon Dieu, il a une arme ! » le professeur a crié deux fois, selon Silva. « Le professeur n’a même pas eu le temps de verrouiller la porte », dit-il.

Mercredi matin, des volontaires ont été vus arriver au centre civique de la ville avec des Bibles et des chiens de thérapie. Trois enfants et un adulte sont restés dans un hôpital de San Antonio, où deux d’entre eux – une femme de 66 ans et une fille de 10 ans – ont été répertoriés dans un état grave.

Uvalde est à environ 75 miles (120 kilomètres) de la frontière mexicaine. Robb Elementary, qui compte près de 600 élèves en deuxième, troisième et quatrième années, est une structure en brique d’un étage dans un quartier principalement résidentiel de maisons modestes.

La communauté soudée, construite autour d’une place centrale ombragée, comprend de nombreuses familles hispaniques qui y vivent depuis des générations. Il se trouve au milieu de champs de choux, d’oignons, de carottes et d’autres légumes. Mais bon nombre des emplois les plus stables sont fournis par des entreprises qui produisent des matériaux de construction.

L’attaque est survenue alors que Robb Elementary comptait jusqu’aux derniers jours de l’année scolaire avec une série de journées thématiques. Mardi, c’était “Footloose and Fancy”, avec des étudiants portant de belles tenues.

—–



Eugene Garcia, Dario Lopez-Mills et Elliot Spagat à Uvalde, Jake Bleiberg à Dallas, Ben Fox, Michael Balsamo, Amanda Seitz et Eric Tucker à Washington, Paul J. Weber à Austin, Juan Lozano à Houston, Gene Johnson à Seattle et Rhonda Shafner à New York a contribué à ce rapport.