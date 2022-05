Fusillade au Texas : le ministère américain de la justice examinera la réponse

UVALDE, Texas –

Le ministère américain de la Justice a déclaré dimanche qu’il examinerait la réponse des forces de l’ordre à la fusillade dans une école du Texas, un regard fédéral inhabituel suscité par des questions sur les informations changeantes et parfois contradictoires des autorités qui ont enragé une communauté sous le choc et le chagrin.

Le porte-parole du département, Anthony Coley, a déclaré que l’examen serait mené de manière équitable, impartiale et indépendante et que les conclusions seraient rendues publiques. L’annonce a été faite alors que le président américain Joe Biden était en visite à Uvalde, où lui et la première dame Jill Biden ont rendu hommage à un mémorial aux 19 élèves et deux enseignants tués à l’école élémentaire Robb mardi.

L’objectif de l’examen, demandé par le maire, est “de fournir un compte rendu indépendant des actions et des réponses des forces de l’ordre ce jour-là, et d’identifier les leçons apprises et les meilleures pratiques pour aider les premiers intervenants à se préparer et à répondre aux événements de tir actifs”, Coley dit dans un communiqué.

C’est le Bureau des services de police axés sur la communauté du ministère qui s’occupe de l’examen. Il n’était pas immédiatement clair comment l’examen serait mené, si les responsables de l’application des lois pourraient être contraints de coopérer à l’examen et quand il pourrait être achevé.

Un tel examen est quelque peu rare et la plupart des rapports après action qui suivent une fusillade de masse sont généralement compilés par des organismes locaux d’application de la loi ou des groupes extérieurs. Le ministère de la Justice a mené des examens similaires après que 14 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste à San Bernardino, en Californie, en 2015, et après la fusillade de masse au Pulse Nightclub à Orlando, en Floride, l’attaque la plus meurtrière contre la communauté LGBTQ de l’histoire des États-Unis. qui a fait 49 morts et 53 blessés.

La frustration, la colère et les questions concernant la réponse de la police se sont aggravées vendredi après que les autorités ont révélé que malgré les appels répétés au 911 d’élèves et d’enseignants, le chef de la police du district scolaire avait dit à plus d’une douzaine d’agents d’attendre dans un couloir d’école. Les responsables ont déclaré qu’il pensait que le suspect était barricadé dans des salles de classe adjacentes et qu’il n’y avait plus d’attaque active.

La révélation a causé plus de chagrin et soulevé de nouvelles questions quant à savoir si plus de vies ont été perdues parce que les officiers n’ont pas agi plus rapidement pour arrêter le tireur, qui a finalement été tué par des officiers tactiques de la patrouille frontalière.

Biden n’a pas parlé publiquement de la réponse de la police à la fusillade.

Balsamo a rapporté de Washington.