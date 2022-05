Fusillade au Texas: des théories du complot “horribles” circulent

PROVIDENCE, RI –

À présent, c’est aussi prévisible que les appels à la pensée et à la prière : une fusillade de masse fait de nombreux morts, et les théories du complot sauvages et la désinformation sur le carnage suivent bientôt.

C’est arrivé après Sandy Hook, après Parkland, après la fusillade dans la boîte de nuit d’Orlando et après le déchaînement meurtrier plus tôt ce mois-ci dans une épicerie de Buffalo. Quelques heures après la fusillade dans une école de mardi à Uvalde, au Texas, une autre éruption cutanée a commencé lorsque les internautes ont répandu des allégations sans fondement sur l’homme désigné comme le tireur et ses motivations possibles.

Des allégations non fondées selon lesquelles le tireur était un immigrant vivant illégalement aux États-Unis ou transgenre ont rapidement émergé sur Twitter, Reddit et d’autres plateformes de médias sociaux. Ils étaient accompagnés de théories du complot familières suggérant que tout le tournage avait été mis en scène d’une manière ou d’une autre.

Les allégations reflètent des problèmes plus larges de racisme et d’intolérance envers les personnes transgenres et visent à blâmer les groupes minoritaires qui subissent déjà des taux plus élevés de harcèlement en ligne et de crimes haineux, selon l’expert en désinformation Jaime Longoria.

“C’est une tactique qui sert à deux fins : elle évite de vraies conversations sur le problème (de la violence armée), et elle donne aux gens qui ne veulent pas affronter la réalité un patsy, cela leur donne quelqu’un à blâmer”, a déclaré Longoria, directeur de recherche à la Disinfo Defence League, une organisation à but non lucratif qui lutte contre la désinformation raciste.

Dans les heures qui ont suivi la fusillade, des publications affirmant à tort que le tireur vivait illégalement dans le pays sont devenues virales, certains utilisateurs ajoutant des embellissements, notamment qu’il était “en fuite de la patrouille frontalière”.

“C’était un étranger en situation irrégulière recherché pour meurtre depuis le Salvador”, a lu un tweet aimé et retweeté des centaines de fois. “C’est du sang sur les mains de Biden et cela n’aurait jamais dû arriver.”

L’homme qui, selon les autorités, a commis la fusillade, Salvador Ramos, 18 ans, est un citoyen américain, a déclaré mardi le gouverneur du Texas, Greg Abbott, lors d’une conférence de presse.

D’autres utilisateurs de médias sociaux se sont emparés d’images d’internautes innocents pour les identifier à tort comme le tireur et prétendre qu’il était transgenre. Sur le babillard en ligne 4Chan, les utilisateurs ont généreusement partagé les photos et discuté d’un plan visant à qualifier le tireur de transgenre, sans aucune preuve à l’appui.

Un message sur Twitter, qui a depuis été supprimé, présentait une photo d’une femme trans tenant une bouteille verte à sa bouche, regardant dans l’appareil photo, des écouteurs suspendus à une oreille.

“BREAKING NEWS: L’IDENTITÉ DU TIREUR A ÉTÉ RÉVÉLÉE”, a déclaré l’utilisateur, affirmant que le tireur était un “FEMBOY” avec une chaîne sur YouTube.

Rien de tout cela n’était vrai. La photo représentait en fait une femme trans de 22 ans nommée Sabrina qui vit à New York. Sabrina, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas publié en raison de problèmes de confidentialité, a confirmé à l’Associated Press que la photo était la sienne et a également déclaré qu’elle n’était pas affiliée au prétendu compte YouTube.

Sabrina a déclaré avoir reçu des réponses harcelantes sur les réseaux sociaux, en particulier des messages affirmant qu’elle était le tireur. Elle a répondu à un certain nombre de messages diffusant l’image avec l’erreur d’identification, demandant que les messages soient supprimés.

“Toute cette épreuve est tout simplement horrible”, a déclaré Sabrina à l’AP.

Une autre photo qui a largement circulé montrait une femme transgenre avec un sweat-shirt Coca-Cola et une jupe noire. Une deuxième photo montrait la même femme portant une chemise noire de la NASA avec une jupe rouge. Ces photos ne montraient pas non plus le tireur – il s’agissait d’un utilisateur de Reddit nommé Sam, qui a confirmé son identité à l’AP mercredi. L’AP n’utilise pas le nom de famille de Sam pour protéger sa vie privée.

“Ce n’est pas moi, je ne vis même pas au Texas”, a écrit Sam dans un post Reddit.

Les autorités n’ont publié aucune information sur la sexualité ou l’identification sexuelle du tireur.

Le membre du Congrès de l’Arizona, Paul Gosar, correspond aux deux affirmations non fondées sur Ramos dans un seul tweet maintenant supprimé qui a également mal orthographié son nom. “C’est un étranger illégal transsexuel de gauche nommé Salvatore Ramos”, a tweeté Gosar mardi soir.

Le bureau de Gosar n’a pas renvoyé de message sollicitant des commentaires.

Dans certains cas, des informations erronées sur des fusillades de masse ou d’autres événements sont diffusées par des utilisateurs de médias sociaux bien intentionnés qui tentent d’être utiles. Dans d’autres cas, cela peut être le travail d’escrocs cherchant à lancer de fausses collectes de fonds ou à attirer l’attention sur leur site Web ou leur organisation.

Ensuite, il y a les trolls qui semblent le faire pour le plaisir.

Selon Ben Decker, fondateur et PDG du cabinet de conseil en enquêtes numériques Memetica, les communautés en ligne marginales, y compris sur 4chan, utilisent souvent les fusillades de masse et autres tragédies comme des opportunités pour semer le chaos, troller le public et diffuser des récits nuisibles.

“Il est très intentionnel et délibéré pour eux de célébrer ces types d’incidents afin d’influencer également ce que sont réellement les conversations dominantes”, a déclaré Decker. «Il y a un désir nihiliste de faire ses preuves dans ces types de communautés en réussissant à troller le public. Donc, si vous êtes en mesure de mener une campagne qui mène à un résultat comme celui-ci, vous gagnez en sorte une crédibilité accrue au sein du groupe.

Pour les communautés qui subissent le poids de ces attaques en ligne vicieuses, le faux blâme fait craindre de nouvelles discriminations et violences.

Quelque chose d’aussi inoffensif qu’un commentaire transphobe sur les réseaux sociaux peut déclencher un acte de violence contre une personne transgenre, a déclaré Jaden Janak, doctorant à l’Université du Texas et chercheur junior au Center for Applied Transgender Studies.

“Ces enfants et adultes qui ont été assassinés hier vivaient juste leur vie”, a déclaré Janak mercredi. “Ils ne savaient pas qu’hier allait être leur dernier jour. Et de même, en tant que personnes trans, c’est une peur que nous avons tous le temps.”

Swenson a rapporté de Seattle. Les rédacteurs d’Associated Press Angelo Fichera et Karena Phan ont contribué à ce rapport.