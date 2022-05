Fusillade au Texas: Biden promet “nous ferons” quelque chose

UVALDE, Texas –

Le président Joe Biden a pleuré dimanche la communauté brisée d’Uvalde, pleurant en privé pendant trois heures avec des familles angoissées laissées pour compte lorsqu’un homme armé a tué 19 écoliers et deux enseignants. Face aux chants de “faire quelque chose” alors qu’il quittait un service religieux, Biden a promis : “Nous le ferons”.

À la Robb Elementary School, Biden a visité un mémorial de 21 croix blanches – une pour chacune des personnes tuées – et la première dame Jill Biden a ajouté un bouquet de fleurs blanches à celles déjà placées devant le panneau de l’école. Le couple a ensuite vu des autels individuels érigés à la mémoire de chaque élève, la première dame touchant les photos des enfants alors qu’ils se déplaçaient le long de la rangée.

Après avoir visité le mémorial, Biden a assisté à la messe à l’église catholique du Sacré-Cœur, où plusieurs familles de victimes sont membres, et l’une des familles était présente.

S’adressant directement aux enfants de la congrégation, Mgr Gustavo Garcia-Siller a tenté d’apaiser les craintes des jeunes, certains apparaissant à peu près du même âge que les victimes.

“Vous avez vu l’actualité, vous avez été témoin des larmes de vos parents, amis”, a-t-il dit, les encourageant à ne pas avoir peur de la vie. “Vous êtes les meilleurs rappels pour nous que la vie des plus petits est importante.”

Alors que Biden quittait l’église pour rencontrer en privé des membres de sa famille, une foule d’environ 100 personnes a commencé à scander “faites quelque chose”. Biden a répondu: «Nous le ferons», en montant dans sa voiture. Ce que le président suggérait n’était pas immédiatement clair.

Biden tweeté lors de la visite qu’il pleure, prie et se tient aux côtés des habitants d’Uvalde. “Et nous nous engageons à transformer cette douleur en action”, a-t-il déclaré.

La visite à Uvalde était le deuxième voyage de Biden en autant de semaines pour consoler une communauté en perte après une fusillade de masse. Il s’est rendu à Buffalo, New York, le 17 mai pour rencontrer les familles des victimes et condamner la suprématie blanche après qu’un tireur épousant la «théorie du remplacement» raciste ait tué 10 Noirs dans un supermarché.

Les fusillades et leurs conséquences ont mis en lumière les divisions enracinées du pays et son incapacité à forger un consensus sur les actions visant à réduire la violence armée.

“Le mal est venu dans cette classe d’école primaire au Texas, dans cette épicerie de New York, dans beaucoup trop d’endroits où des innocents sont morts”, a déclaré Biden samedi dans un discours d’ouverture à l’Université du Delaware. « Nous devons être plus forts. Nous devons être plus forts. Nous ne pouvons pas interdire la tragédie, je le sais, mais nous pouvons rendre l’Amérique plus sûre.

Biden a ensuite rencontré les premiers intervenants avant son voyage de retour chez lui dans le Delaware. Il n’était pas clair si le groupe comprenait des officiers qui ont été impliqués dans la réponse immédiate à la fusillade.

Biden s’est rendu au milieu d’un examen minutieux de la réponse de la police. Des responsables ont révélé vendredi que des étudiants et des enseignants avaient supplié à plusieurs reprises l’aide des opérateurs du 911 alors qu’un commandant de la police demandait à plus d’une douzaine d’agents d’attendre dans un couloir. Les responsables ont déclaré que le commandant pensait que le suspect était barricadé dans une salle de classe adjacente et qu’il n’y avait plus d’attaque active.

La révélation a causé plus de chagrin et soulevé de nouvelles questions quant à savoir si des vies ont été perdues parce que les agents n’ont pas agi plus rapidement pour arrêter le tireur, qui a finalement été tué par des agents tactiques de la patrouille frontalière.

Le ministère de la Justice a annoncé dimanche qu’il examinerait la réponse des forces de l’ordre et rendrait publiques ses conclusions.

“Il est facile de pointer du doigt en ce moment”, a déclaré Ronnie Garza, commissaire du comté d’Uvalde, sur “Face the Nation” de CBS, avant d’ajouter : “Notre communauté doit se concentrer sur la guérison en ce moment”.

Mckinzie Hinojosa, dont la cousine Eliahana Torres a été tuée mardi, a déclaré qu’elle respectait la décision de Biden de pleurer avec les habitants d’Uvalde.

« C’est plus que du deuil, dit-elle. « Nous voulons du changement. Nous voulons des actions. Cela continue d’être quelque chose qui se produit encore et encore et encore. Une fusillade de masse se produit. C’est aux nouvelles. Les gens pleurent. Puis c’est parti. Tout le monde s’en fout. Et puis ça se reproduit. Et encore.”

“S’il y a quoi que ce soit si je pouvais dire à Joe Biden, tel qu’il est, juste de respecter notre communauté pendant qu’il est ici, et je suis sûr qu’il le fera”, a-t-elle ajouté. «Mais nous avons besoin de changement. Nous devons faire quelque chose à ce sujet.

Les autorités ont déclaré que le tireur avait légalement acheté deux armes peu de temps avant l’attaque de l’école : un fusil de type AR le 17 mai et un deuxième fusil le 20 mai. Il venait d’avoir 18 ans, ce qui lui permettait d’acheter les armes en vertu de la loi fédérale.

Quelques heures après la fusillade, Biden a lancé un plaidoyer passionné pour une législation supplémentaire sur le contrôle des armes à feu, demandant : « Quand, au nom de Dieu, allons-nous tenir tête au lobby des armes à feu ? Pourquoi sommes-nous prêts à vivre avec ce carnage ? Pourquoi continuons-nous à laisser cela se produire ? »

Au fil des ans, Biden a été intimement impliqué dans les succès les plus notables du mouvement de contrôle des armes à feu, tels que l’interdiction des armes d’assaut de 1994, qui a expiré en 2004, et ses déceptions les plus troublantes, notamment l’échec de l’adoption d’une nouvelle législation après le massacre de 2012 à Sandy. Hook Elementary School à Newtown, Connecticut.

En tant que président, Biden a tenté de lutter contre la violence armée par le biais de décrets exécutifs. Il fait face à peu de nouvelles options maintenant, mais l’action de l’exécutif pourrait être le mieux que le président puisse faire, étant donné les divisions pointues de Washington sur la législation sur le contrôle des armes à feu.

Au Congrès, un groupe bipartite de sénateurs s’est entretenu au cours du week-end pour voir s’ils pouvaient parvenir à un compromis même modeste sur la législation sur la sécurité des armes à feu après une décennie d’efforts pour la plupart infructueux.

Encourager les lois des États sur le «drapeau rouge» pour éloigner les armes des personnes ayant des problèmes de santé mentale et aborder la sécurité scolaire et les ressources en santé mentale étaient sur la table, a déclaré le sénateur Chris Murphy, qui dirige l’effort.

Bien qu’il n’y ait pas assez de soutien des républicains au Congrès pour des propositions plus larges de sécurité des armes à feu populaires auprès du public, y compris une nouvelle interdiction des armes d’assaut ou des vérifications universelles des antécédents sur les achats d’armes à feu, Murphy, D-Conn., A déclaré à ABC “This Week” que ces d’autres idées ne sont “pas négligeables”.

Le groupe se réunira à nouveau la semaine prochaine dans un délai de 10 jours pour conclure un accord.

“Il y a plus de républicains intéressés à parler de trouver une voie à suivre cette fois que je n’en ai jamais vu depuis Sandy Hook”, a déclaré Murphy, qui représentait la région de Newtown en tant que membre du Congrès au moment de la fusillade de Sandy Hook. “Et bien qu’en fin de compte, je puisse finir par avoir le cœur brisé, je suis à table de manière plus significative en ce moment avec les républicains et les démocrates que jamais auparavant.”

La correspondante du Congrès de l’AP Lisa Mascaro et l’écrivain de l’Associated Press Darlene Superville à Washington et le journaliste vidéo de l’AP Robert Bumsted à Uvalde, au Texas, ont contribué à ce rapport.