Fusillade à Uvalde : un rapport révèle des “échecs systémiques”

UVALDE, Texas –

Près de 400 responsables de l’application des lois se sont précipités pour une fusillade de masse qui a fait 21 morts dans une école élémentaire d’Uvalde, mais des “échecs systémiques” ont créé une scène chaotique qui a duré plus d’une heure avant que le tireur ne soit finalement confronté et tué, selon un rapport des enquêteurs publié Dimanche.

Le rapport de près de 80 pages, obtenu par plusieurs médias, a été le premier à critiquer les forces de l’ordre étatiques et fédérales, et pas seulement les autorités locales de la ville du Texas, pour l’inaction déconcertante d’officiers lourdement armés alors qu’un homme armé tirait à l’intérieur d’un quatrième- classe de classe.

Le rapport – le compte rendu le plus complet à ce jour de la réponse hésitante et désordonnée au massacre du 24 mai à la Robb Elementary School – a été rédigé par un comité d’enquête de la Chambre des représentants du Texas et rendu public dimanche aux membres de la famille.

Selon le Texas Tribune, qui a examiné le rapport avant sa publication prévue plus tard dans la journée, 376 agents des forces de l’ordre se sont massés à l’école. L’écrasante majorité de ceux qui ont répondu étaient des forces de l’ordre fédérales et étatiques. Cela comprenait près de 150 agents de la patrouille frontalière américaine et 91 responsables de la police d’État, selon le Tribune.

“C’est une blague. C’est une blague. Ils n’ont rien à faire de porter un badge. Aucun d’entre eux ne le fait”, a déclaré dimanche Vincent Salazar, grand-père de Layla Salazer, 11 ans.

Le rapport fait suite à des semaines d’entretiens à huis clos avec plus de 40 personnes, dont des témoins et des forces de l’ordre qui se trouvaient sur les lieux de la fusillade.

Les fleurs qui avaient été empilées sur la place centrale de la ville avaient été retirées dimanche, laissant quelques cartes d’animaux en peluche éparpillées autour des fontaines aux côtés de photos de certains des enfants tués.

Une vidéo de surveillance de couloir de près de 80 minutes publiée par l’Austin American-Statesman cette semaine a montré publiquement pour la première fois une réponse tactique hésitante et aléatoire, que le chef de la police d’État du Texas a condamnée comme un échec et certains habitants d’Uvalde ont fustigé comme lâche.

Les appels à la responsabilité de la police se sont multipliés à Uvalde depuis la fusillade. Jusqu’à présent, un seul officier de la scène de la fusillade scolaire la plus meurtrière de l’histoire du Texas est en congé.

Le rapport est le résultat de l’une des nombreuses enquêtes sur la fusillade, dont une autre menée par le ministère de la Justice. Un rapport publié plus tôt ce mois-ci par des experts tactiques de la Texas State University a allégué qu’un policier d’Uvalde avait eu la possibilité d’arrêter le tireur avant qu’il ne pénètre dans l’école armé d’un AR-15.

Mais dans un exemple des déclarations contradictoires et des récits contestés depuis la fusillade, le maire d’Uvalde, Don McLaughlin, a déclaré que cela ne s’était jamais produit. Ce rapport avait été rédigé à la demande du ministère de la Sécurité publique du Texas, que McLaughlin a de plus en plus critiqué et accusé d’essayer de minimiser le rôle de ses soldats pendant le massacre.

Steve McCraw, le chef du Texas DPS, a qualifié la réponse de la police d’échec lamentable.

——–



Weber a rapporté d’Austin, au Texas.