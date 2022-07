Fusillade à Surrey : les accusations de meurtre approuvées

SURREY, C.-B. –

Deux hommes ont été accusés de meurtre au premier degré dans la mort de Ripudaman Singh Malik.

Malik, l’homme acquitté en 2005 pour des attentats à la bombe visant des avions d’Air India qui ont tué 331 personnes, a été abattu dans son véhicule devant son entreprise à Surrey, en Colombie-Britannique, le 14 juillet.

L’équipe d’enquête intégrée sur les homicides a déclaré que Tanner Fox, 21 ans, et Jose Lopez, 23 ans, ont été inculpés.

La police a déclaré après le meurtre qu’un véhicule avec des personnes à l’intérieur avait attendu des heures ce matin-là avant que Malik ne se présente et qu’il a été abattu vers 9h30.

Le même véhicule, un Honda CRV blanc, a été retrouvé incendié non loin du lieu de la fusillade.

La police a publié une photo et une vidéo de la voiture traversant le parking d’un centre commercial, mais n’a pas précisé le nombre de personnes dans le véhicule, affirmant qu’elle ne voulait pas “contaminer” les témoins potentiels.

Un employé qui travaille dans un lave-auto à proximité a déclaré avoir entendu des coups de feu le matin où Malik a été tué et a couru dehors pour le trouver inconscient dans sa Tesla rouge.

Malik et son co-accusé, Ajaib Singh Bagri, ont été déclarés non coupables de meurtre et de complot dans les attentats à la bombe contre Air India le 23 juin 1985.

Une bombe se trouvait sur un avion d’Air India qui s’est écrasé dans l’océan Atlantique au large des côtes irlandaises, tuant les 329 passagers et membres d’équipage.

Environ une heure plus tard, une bombe destinée à un autre avion d’Air India a explosé prématurément à l’aéroport Narita de Tokyo, où deux bagagistes sont morts.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 juillet 2022.