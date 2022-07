Fusillade à Surrey : les accusations de meurtre approuvées

SURREY, C.-B. –

Des accusations de meurtre ont été portées dans la mort par balle de Ripudaman Singh Malik, qui a été abattu devant son entreprise de Surrey, en Colombie-Britannique, le 14 juillet.

Malik, qui a été acquitté en 2005 dans le cadre des attentats à la bombe d’Air India qui ont tué 331 personnes, avait 75 ans.

Mardi, la GRC a arrêté Tanner Fox, 21 ans, et Jose Lopez, 23 ans, sans incident à Abbotsford et à New Westminster, respectivement.

«Grâce à des techniques d’enquête conventionnelles et à un travail policier incroyable, nous avons pu identifier et arrêter deux suspects en relation avec cet homicide», a déclaré le surintendant. Mandeep Mooker de l’équipe intégrée d’enquête sur les homicides.

Il a ajouté que les deux suspects étaient connus de la police.

Les archives judiciaires montrent que Fox a déjà été condamné au pénal pour voies de fait causant des lésions corporelles et voies de fait graves.

Lopez a été condamné pour voies de fait avec une arme et voies de fait causant des lésions corporelles. Il fait également face à une série d’accusations liées aux armes à Kelowna. Il passera en jugement sur les affaires de Kelowna en décembre prochain et avait été libéré sous caution.

“Peu importe où va l’enquête et quelle que soit l’issue de ces accusations, nous avons perdu un grand homme”, a déclaré Jaspreet Malik, le fils de Ripudaman Singh Malik.

« Depuis l’assassinat de notre père… notre famille est en état de choc. Nous apprécions l’élan de soutien que nous avons reçu de la communauté », a-t-il déclaré, ajoutant que la nouvelle des arrestations suscite des émotions mitigées.

“Nous sommes heureux que l’équipe de l’IHIT progresse et nous les soutenons dans le travail qu’ils font”, a-t-il déclaré, mais a ajouté que la famille était bouleversée par deux jeunes qui auraient choisi le mauvais chemin dans la vie.

Lorsqu’on lui a demandé si de nouvelles arrestations pouvaient être effectuées, Mooker a déclaré que l’enquête était en cours.

“De toute évidence, nous n’en sommes qu’au début de cette enquête car elle n’a que 13 jours, il y a donc de nombreuses tâches de suivi à accomplir”, a-t-il déclaré.

La police a déclaré qu’elle travaillait toujours pour établir un mobile pour le meurtre, mais la famille admet que c’est une question à laquelle on ne répondra peut-être jamais.

“Ce sera peut-être toujours une histoire incomplète”, a déclaré le fils de Malik. “Nous ne le saurons peut-être jamais, mais encore une fois, je fais confiance à la police pour faire son travail.”

Mooker a déclaré que l’enquête a été “complexe avec ses propres défis uniques” et que les accusations ont été portées en raison du “dévouement et de l’expertise que chaque enquêteur apporte dans le cadre de l’intégration et du partenariat”.

Pendant ce temps, l’officier responsable de la GRC de Surrey, Brian Edwards, a pris un moment pour remercier la communauté.

“Je tiens à remercier les habitants de Surrey et merci pour votre confiance, votre patience et votre aide pour résoudre cette affaire”, a-t-il déclaré.

Une enquête sur le cautionnement de l’accusé est prévue le 10 août.