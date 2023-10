Un jeune de 17 ans tué par balle en banlieue parisienne

Les procureurs ouvrent une enquête pour homicide

Des voitures incendiées à Nanterre pour la deuxième nuit consécutive

PARIS, 28 juin (Reuters) – Des manifestants ont tiré mercredi des feux d’artifice sur la police et incendié des voitures dans le quartier populaire de Nanterre, en banlieue parisienne, au cours d’une deuxième nuit de troubles après la fusillade mortelle d’un garçon de 17 ans lors d’un contrôle routier. là.

Le recours à la force meurtrière par des policiers contre l’adolescent, d’origine nord-africaine, a alimenté une perception profondément enracinée de la brutalité policière dans les banlieues ethniquement diversifiées des plus grandes villes de France.

Peu avant minuit, une traînée de véhicules renversés a brûlé alors que des feux d’artifice pétillaient sur les lignes de police sur l’avenue Pablo Picasso à Nanterre.

La police a affronté des manifestants à Lille, dans le nord du pays, et à Toulouse dans le sud-ouest. Des troubles ont également eu lieu à Amiens, Dijon et dans le département administratif de l’Essonne, au sud de la capitale française, a indiqué un porte-parole de la police.

Les médias français ont rapporté des incidents dans de nombreux autres endroits de la région parisienne. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des dizaines de feux d’artifice dirigés vers la mairie de Montreuil, à l’est de Paris.

Plus tôt, le président Emmanuel Macron avait qualifié la fusillade d’« inexplicable et inexcusable ».

Un policier fait l’objet d’une enquête pour homicide volontaire pour avoir tiré sur un jeune. Les procureurs affirment qu’il n’a pas respecté l’ordre d’arrêter sa voiture.

Le ministère de l’Intérieur a appelé au calme et indiqué que 2 000 policiers ont été mobilisés en région parisienne.

Les groupes de défense des droits dénoncent un racisme systémique au sein des forces de l’ordre en France, une accusation que Macron a précédemment niée.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, vérifiée par Reuters, montre deux policiers à côté de la voiture, une Mercedes AMG, dont l’un tire à bout portant sur le conducteur alors que la voiture s’éloigne. Il est décédé peu après des suites de ses blessures, a indiqué le procureur local.

“Vous avez une vidéo qui est très claire : un policier a tué un jeune homme de 17 ans. Vous voyez que la fusillade n’est pas dans les règles”, a déclaré Yassine Bouzrou, avocat de la famille.

[1/15]Les pompiers et la police française opèrent lors d’affrontements entre manifestants et policiers, après la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué par un policier français lors d’un contrôle routier, à Nanterre, en banlieue parisienne, France, le 28 juin 2023. REUTERS /Stéphanie Lecocq Acquérir des droits de licence

Les députés ont observé une minute de silence à l’Assemblée nationale, où la Première ministre Elisabeth Borne a déclaré que la fusillade “semble clairement ne pas respecter les règles”.

La famille a porté plainte contre les policiers pour homicide, complicité d’homicide et faux témoignage, a indiqué l’avocat.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, une femme identifiée comme la mère de la victime a appelé jeudi à une marche commémorative à Nanterre. “Venez tout le monde, nous mènerons une révolte pour mon fils”, a-t-elle déclaré.

INHABITUELLEMENT FRANC

Le meurtre de mardi est la troisième fusillade mortelle lors d’un contrôle routier en France depuis le début de l’année 2023, contre un record de 13 l’année dernière, a déclaré un porte-parole de la police nationale.

Il y a eu trois meurtres de ce type en 2021 et deux en 2020, selon un décompte de Reuters, qui montre que la majorité des victimes depuis 2017 étaient noires ou d’origine arabe.

Le médiateur français des droits de l’homme a ouvert une enquête sur ce décès, la sixième enquête de ce type sur des incidents similaires survenus en 2022 et 2023.

Les remarques de Macron ont été inhabituellement franches dans un pays où les hauts responsables politiques sont souvent réticents à critiquer la police compte tenu des préoccupations en matière de sécurité des électeurs.

Deux syndicats de police de premier plan ont riposté, affirmant que le policier détenu devait être présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit établi autrement.

Il a été critiqué par ses rivaux qui l’accusent d’être indulgent envers les trafiquants de drogue et les petits criminels et a mis en œuvre des politiques visant à réduire la criminalité urbaine, y compris un plus grand pouvoir pour la police d’imposer des amendes.

Avant que les violences n’éclatent pour une deuxième nuit, certains à Nanterre avaient exprimé l’espoir que les troubles prendraient fin rapidement.

“Se révolter comme nous l’avons fait hier ne changera rien, nous devons discuter et parler”, a déclaré Fatima, une habitante locale.

Reportage d’Antony Paone, Stéphanie Lecoq, Layli Foroudi, Dominique Vidalon et Juliette Jabkhiro ; Reportage supplémentaire de Richard Lough ; Montage par Conor Humphries et David Gregorio

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.