Fusillade à Oakland Tech High School: un homme et une fille se sont précipités à l’hôpital après que des coups de feu ont éclaté alors que les flics traquaient le suspect

PLUSIEURS organismes chargés de l’application de la loi auraient répondu dimanche sur les lieux d’un lycée californien.

Des journalistes locaux ont déclaré que plusieurs coups de feu avaient été tirés sur le lycée technique d’Oakland et que les enquêteurs surveillaient les lieux.

Un homme et une fille auraient été abattus au lycée technique d’Oakland Crédit : Getty

Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux ont rapporté avoir entendu des coups de feu à l’école.

East Bay Times a rapporté qu’un homme et une fille avaient été abattus à l’école.

Les agents sont intervenus sur les lieux peu avant 13 h 20 et ont été dirigés vers le terrain de football du campus de l’école.

Un homme a été retrouvé souffrant de deux blessures par balle aux pieds et au bas du torse tandis qu’une fille souffrait d’une écorchure.

Les pompiers et les ambulanciers paramédicaux sont également sur les lieux et ont prodigué des soins avant de transporter l’homme et la fille vers des hôpitaux séparés.

Leurs conditions n’ont pas été rendues immédiatement disponibles.

