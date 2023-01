Fusillade à Monterey Park : le mobile du tireur n’est pas clair

PARC DE MONTEREY, Californie –

Les enquêteurs se sont précipités lundi pour découvrir pourquoi un homme armé de 72 ans a ouvert le feu dans une salle de danse californienne populaire auprès des clients plus âgés et a tué 10 personnes avant de se retourner mortellement une arme quelques heures plus tard.

Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a déclaré que les raisons du massacre du Nouvel An lunaire perpétré par Huu Can Tran samedi soir restaient insaisissables.

Les responsables ont travaillé jusqu’à lundi pour tenter d’identifier les 10 personnes qu’il a tuées samedi soir au Star Ballroom Dance Studio de Monterey Park, à environ 11 km à l’est du centre-ville de Los Angeles. Dix autres personnes ont été blessées et sept sont restées hospitalisées dimanche soir.

Le saccage de Tran aurait pu être bien pire. Environ 20 minutes après la fusillade à Monterey Park, il est entré dans un autre club de danse de la ville voisine d’Alhambra. Là, deux clients ont arraché une arme au septuagénaire avant qu’il ne puisse se faire tirer dessus. Tran s’est alors enfui.

“Je peux vous dire que le suspect est entré là-bas, probablement avec l’intention de tuer plus de personnes, et deux membres courageux de la communauté ont décidé qu’ils allaient passer à l’action et le désarmer”, a déclaré Luna aux journalistes lors d’un briefing dimanche soir.

Environ 12 heures plus tard, des policiers de la ville de Torrance, à 20 miles au sud-ouest de Monterey Park, se sont approchés d’une camionnette blanche que Tran conduisait. Alors que les agents s’approchaient de la camionnette, ils ont entendu un seul coup de feu de l’intérieur lorsque Tran s’est suicidé.

Luna n’a identifié aucune des victimes, mais a déclaré que les cinq hommes et cinq femmes semblaient être dans la cinquantaine, la soixantaine et au-delà. Le shérif a déclaré que le pistolet utilisé par Tran était probablement illégal en Californie, où les lois de l’État interdisent tout magazine contenant plus de 10 cartouches.

“Nous voulons savoir, nous voulons savoir comment quelque chose d’aussi horrible peut arriver”, a déclaré Luna aux journalistes.

Le tournage a eu lieu autour du lieu d’une célébration du Nouvel An lunaire chinois de deux jours où de nombreuses rues du centre-ville sont fermées pour des festivités qui attirent des milliers de personnes du sud de la Californie.

Alors que la nouvelle de la fusillade se répandait, certains membres de la communauté soudée de Monterey Park craignaient qu’il ne s’agisse d’un crime de haine visant les Asiatiques. La ville est depuis des décennies une destination pour les immigrants en provenance de Chine. Environ 65% de ses habitants sont asiatiques, selon les données du recensement américain.

Chester Chong, président de la Chambre de commerce chinoise de Los Angeles, a décrit la ville d’environ 60 000 habitants comme un endroit calme, paisible et magnifique où tout le monde se connaît et s’entraide.

“Les gens m’appelaient hier soir, ils avaient peur que ce soit un crime de haine”, a déclaré Chong sur les lieux.

Les coups de feu ont été confondus par certains avec des feux d’artifice du Nouvel An, selon Tiffany Chiu, 30 ans, qui célébrait chez ses parents près de la salle de bal.

“Beaucoup de personnes âgées vivent ici, c’est généralement très calme”, ​​a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas quelque chose que vous attendez ici.”



Reportage de Tim Reid à Monterey Park; Reportage supplémentaire de Brad Brooks, Jonathan Allen, Dan Whitcomb et Timothy Gardner; Montage par Stephen Coates