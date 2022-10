Fusillade à l’école Saint-Louis : 3 morts

ST. LOUIS –

La police de Saint-Louis a déclaré que trois personnes étaient mortes après une fusillade dans un lycée lundi matin. S’exprimant lors d’une conférence de presse, le commissaire de police Michael Sack a déclaré que les trois morts comprenaient un adulte, une fille et le tireur.

La fusillade juste après 9 heures du matin au Central Visual and Performing Arts High School a forcé les élèves à barricader les portes et à se blottir dans les coins de la salle de classe, à sauter par les fenêtres et à sortir en courant du bâtiment pour se mettre à l’abri. En quelques minutes, l’école a été encerclée par des dizaines de véhicules de police.



CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

ST. LOUIS (AP) – Six personnes ont été blessées lundi matin lors d’une fusillade à l’intérieur d’un lycée de St. Louis.

Les écoles publiques de St. Louis ont déclaré sur Twitter que le tireur avait été “rapidement arrêté” par la police. Un tweet du département de police a indiqué que le tireur était en garde à vue. Aucun autre détail sur le tireur n’a été immédiatement publié.

Le FBI a déclaré dans un communiqué plus tard lundi matin qu’il n’y avait plus de “menace immédiate” à l’école. La police a déclaré aux chaînes de télévision présentes sur les lieux que les six blessés comprenaient une personne victime d’un arrêt cardiaque et que les autres avaient été blessées par balle ou par des éclats d’obus. KTVI-TV, citant la police, a rapporté que le tireur faisait partie des blessés.

Aucun autre détail sur les blessures n’a été immédiatement publié.

Une étudiante, Taniya Gholston, 16 ans, a déclaré au St. Louis Post-Dispatch qu’elle se trouvait dans une pièce lorsque le tireur est entré.

“Tout ce que j’ai entendu, c’est deux coups de feu et il est entré avec une arme à feu”, a déclaré Gholston. “Et j’essayais de courir et je ne pouvais pas courir. Lui et moi avons établi un contact visuel mais je l’ai fait parce que son arme s’est coincée. Mais nous avons vu du sang sur le sol.”

Une autre élève, Nylah Jones, élève de neuvième année, a déclaré au Post-Dispatch qu’elle était en cours de mathématiques lorsque le tireur a tiré dans la pièce depuis le couloir. Le tireur n’a pas pu entrer dans la pièce et a frappé à la porte alors que les étudiants s’entassaient dans un coin, a-t-elle déclaré.

Des reportages télévisés ont indiqué que des agents sont entrés dans la zone avec des armes à feu peu après 9 heures du matin. Une bande de crime a été placée autour de l’école et certains parents sont arrivés pour récupérer les enfants et vérifier leur sécurité. Le district, dans un tweet, a déclaré que les élèves pourraient être récupérés dans un autre bâtiment scolaire ou dans une épicerie à proximité.

Central Visual and Performing Arts High School est une école magnétique spécialisée dans les arts visuels, l’art musical et les arts de la scène avec environ 400 étudiants. Le site Web du district indique que “le programme éducatif de l’école est conçu pour créer un environnement stimulant où les élèves reçoivent une éducation académique et artistique de qualité qui les prépare à réussir au niveau postsecondaire ou à performer avec compétence dans le monde du travail”.