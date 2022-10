Fusillade à l’école Saint-Louis : 2 morts

ST. LOUIS –

Un ancien élève armé est entré par effraction dans un lycée de St. Louis lundi matin en avertissant : “Vous allez tous mourir !” avant de tuer mortellement un enseignant et une adolescente, et d’en blesser sept autres avant que la police ne le tue dans un échange de coups de feu.

L’attaque juste après 9 heures du matin au Central Visual and Performing Arts High School a forcé les élèves à barricader les portes et à se blottir dans les coins de la salle de classe, à sauter par les fenêtres et à sortir en courant du bâtiment pour se mettre à l’abri. Une fille terrorisée a déclaré qu’elle était nez à nez avec le tireur avant que son arme ne se coince apparemment et qu’elle ait pu s’enfuir.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi après-midi, le chef de la police Michael Sack a identifié le tireur comme étant Orlando Harris, 19 ans, diplômé de l’école l’année dernière.

Sack a déclaré que le motif faisait toujours l’objet d’une enquête, mais “il y a des soupçons qu’il pourrait avoir une maladie mentale.” Les enquêteurs ont ensuite fouillé le domicile de Harris, a déclaré Sack.

Les autorités n’ont pas nommé les victimes, mais le St. Louis Post-Dispatch a identifié l’enseignant décédé comme étant Jean Kuczka. Sa fille a déclaré que sa mère avait été tuée lorsque le tireur a fait irruption dans sa classe et qu’elle s’est déplacée entre lui et ses élèves.

“Ma mère adorait les enfants”, a déclaré Abbey Kuczka au journal. “Elle aimait ses élèves. Je sais que ses élèves la regardaient comme si elle était leur mère.”

Sack a déclaré que l’autre décès était une femme de 16 ans décédée à l’école. Il n’a pas révélé son nom.

Sept autres élèves de 15 et 16 ans, quatre garçons et trois filles, étaient tous dans un état stable. Quatre étudiants ont été blessés par balle ou écorchés, deux ont eu des ecchymoses et un a eu une cheville cassée.

Sack a refusé de dire comment Harris a pu entrer dans le bâtiment, qui a des gardes de sécurité, des portes verrouillées et des détecteurs de métaux.

“S’il y a quelqu’un qui a un testament, il va comprendre, nous ne voulons pas lui faciliter la tâche”, a déclaré Sack. “Nous devons juste faire de notre mieux pour prolonger le temps qu’il leur faut pour entrer dans le bâtiment afin de nous faire gagner du temps pour répondre.”

Harris avait sorti le pistolet quand il est arrivé à l’école et “il n’y avait aucun mystère sur ce qui allait se passer. Il l’avait sorti et est entré de manière agressive et violente.”

Harris avait près d’une douzaine de chargeurs de munitions de grande capacité avec lui, a déclaré Sack. “Cela fait beaucoup de victimes … C’est certainement tragique pour les familles et c’est tragique pour notre communauté, mais cela aurait pu être bien pire.”

Le surintendant des écoles de St. Louis, Kelvin Adams, a déclaré que sept agents de sécurité se trouvaient dans l’école au moment de l’attaque, chacun posté à une entrée du bâtiment verrouillé. L’un des gardes a remarqué que le tireur essayait sans succès d’entrer par une porte verrouillée. Le garde a informé les responsables de l’école, qui ont contacté la police.

Sack a déclaré que l’appel au sujet d’un tireur est arrivé à 9 h 11 et que les agents sont arrivés et ont fait descendre Harris à 9 h 25. Lui et d’autres ont loué la réponse rapide des agents et des autres intervenants d’urgence sur les lieux.

Central Visual and Performing Arts partage un bâtiment avec une autre école magnétique, la Collegiate School of Medicine and Bioscience. Central compte 383 élèves, Collegiate 336.

La fusillade de lundi dans une école était la 40e cette année, entraînant des blessures ou des décès, selon un décompte de la semaine de l’éducation – le plus grand nombre depuis qu’elle a commencé à suivre les fusillades en 2018. Les attaques meurtrières incluent les meurtres à l’école primaire Robb à Uvalde, Texas , en mai, lorsque 19 enfants et deux enseignants sont morts. La fusillade de lundi à Saint-Louis a eu lieu le même jour qu’un adolescent du Michigan a plaidé coupable de terrorisme et de meurtre au premier degré dans une fusillade dans une école qui a tué quatre élèves en décembre 2021.

Taniya Gholston a déclaré qu’elle avait été sauvée lorsque l’arme du tireur s’est coincée alors qu’il entrait dans sa classe. “Tout ce que j’ai entendu, c’est deux coups de feu et il est entré avec une arme à feu”, a déclaré le jeune homme de 16 ans au Post-Dispatch. “J’essayais de courir et je ne pouvais pas courir. Lui et moi avons établi un contact visuel mais j’ai réussi à m’en sortir parce que son arme s’est coincée.”

Deux enseignants ont raconté des affrontements évités de justesse avec le tireur.

Ashley Rench a déclaré à l’Associated Press qu’elle enseignait l’algèbre avancée à des élèves de deuxième année lorsqu’elle a entendu une forte détonation. Puis l’interphone de l’école a annoncé : « Miles Davis est dans le bâtiment.

“C’est notre code pour les intrus”, a déclaré Rench.

Les étudiants se sont réfugiés sous son bureau et derrière son podium alors que le tireur tentait d’entrer dans la salle de classe verrouillée avant d’abandonner et de s’en aller.

“Je ne sais pas pourquoi il a choisi de ne pas casser mes fenêtres ou de tirer à travers la serrure”, a-t-elle déclaré.

Raymond Parks était sur le point de donner un cours de danse pour juniors lorsqu’un homme vêtu de noir s’est approché. Au début, Parks pensait que l’homme portait un balai ou un bâton. Puis il s’est rendu compte que c’était une arme à feu.

“Les enfants ont commencé à crier, à courir et à se démener. Il est entré directement dans les deux portes et a pointé son arme sur moi parce que j’étais devant”, a déclaré Parks.

Pour une raison inconnue, a déclaré Parks, le tireur a pointé l’arme loin de lui et a laissé Parks et la douzaine d’étudiants quitter la pièce. “C’est ce que je ne comprends pas. Il m’a laissé partir”, a déclaré Parks.

La fille de 15 ans de Janay Douglas s’est retrouvée coincée dans un couloir lorsque l’école a été fermée. Douglas a déclaré avoir reçu un appel de sa fille lui faisant savoir qu’elle avait entendu des coups de feu.

“Un de ses amis a franchi la porte, il a reçu une balle dans la main, puis elle et ses amis se sont mis à courir. Le téléphone s’est déconnecté”, a déclaré Douglas. “J’étais en route.”

Kuczka, l’enseignante tuée, a enseigné la santé à Central pendant 14 ans et a récemment commencé à entraîner du cross-country à Collegiate, a déclaré sa fille. “Elle avait vraiment hâte de prendre sa retraite. Elle était proche”, a déclaré Abbey Kuczka.

La biographie de Kuczka sur le site Web de l’école indiquait qu’elle était mariée, mère de cinq enfants et grand-mère de sept enfants. Elle était une cycliste passionnée et faisait partie d’une équipe de hockey sur gazon du championnat national de 1979 à ce qui est maintenant l’Université d’État du Missouri.

“Je ne peux pas m’imaginer dans une autre carrière que l’enseignement”, a écrit Kuczka sur le site Web. « Au secondaire, j’ai donné des cours de natation au YMCA. À partir de ce moment-là, j’ai su que je voulais être enseignante.

La fusillade a secoué le maire de Saint-Louis, Tishaura Jones.

“Nos enfants ne devraient pas avoir à vivre cela”, a déclaré Jones lors de la conférence de presse. “Ils ne devraient pas avoir à passer par des exercices de tir actifs au cas où quelque chose se produirait. Et malheureusement, cela s’est produit aujourd’hui.”

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour mettre fin à la violence armée.

“Chaque jour où le Sénat ne parvient pas à envoyer une interdiction des armes d’assaut au bureau du président ou attend de prendre une autre mesure de bon sens, est un jour trop tard pour les familles et les communautés touchées par la violence armée”, a déclaré Jean-Pierre.

Le district scolaire a placé toutes ses écoles en lock-out pour le reste de la journée et a annulé toutes les activités parascolaires, y compris les sports.

La rédactrice en chef d’AP News, Julie Wright, a contribué depuis Kansas City, Missouri. La journaliste Margaret Stafford a contribué de Liberty, Missouri. Salter a rapporté d’O’Fallon, Missouri.