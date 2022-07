Fusillade à Langley : alerte d’urgence envoyée en Colombie-Britannique

Un suspect a été arrêté après que plusieurs personnes ont été abattues à plusieurs endroits à Langley, en Colombie-Britannique, lundi matin, selon la GRC.

L’incident a déclenché deux alertes d’urgence tôt lundi.

La première alerte a été envoyée vers 6 h 20, indiquant que l’incident s’est produit au centre-ville de la ville de Langley et dans le canton de Langley. Il a déclaré que l’incident impliquait des “victimes transitoires” et que la police “avait eu une interaction avec un suspect”.

Puis, dans une deuxième alerte envoyée environ une heure plus tard, une mise à jour a déclaré que “le suspect avec lequel la police a interagi n’est plus une menace”.

La police a déclaré que les alertes avaient été émises alors que les enquêteurs ont confirmé que le suspect agissait seul.

La police a confirmé qu’un homme avait été arrêté et a déclaré qu’il était soupçonné d’être responsable de la fusillade.

Pendant que l’enquête est en cours, plusieurs secteurs de la ville de Langley et du canton de Langley sont fermés au public. Les gens sont priés de rester en dehors de la zone près de la 200e rue et du contournement de Langley; le stationnement du Casino Cascades à l’intersection de l’autoroute Fraser et de la rue 204 ; et la boucle d’autobus de Langley à Logan Avenue et Glover Road.



Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.