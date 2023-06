Fusillade à Kansas City : 3 morts, 5 blessés

KANSAS CITY, Missouri –

Au moins trois personnes ont été retrouvées mortes et au moins cinq autres auraient été blessées, a déclaré la police du Missouri alors qu’elle enquêtait sur deux fusillades ayant fait plusieurs victimes dans le même quartier de Kansas City tôt dimanche matin.

Des agents ont été appelés à l’intersection de la 57e rue et de Prospect Avenue juste après 4 h 30 du matin lorsqu’ils ont trouvé trois victimes par balle – deux hommes et une femme – morts dans un parking et dans la rue, a déclaré le département de police de Kansas City dans un communiqué de presse.

La police a été informée que cinq autres victimes de coups de feu avec des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger sont arrivées dans divers hôpitaux par des véhicules privés ou une ambulance, a indiqué le département. « Des informations préliminaires indiquent qu’il y avait un grand rassemblement de personnes dans un parking à l’intersection lorsque les victimes ont été abattues », a indiqué le département.

L’enquête indique que le rassemblement a eu lieu à l’extérieur d’un atelier de mécanique automobile connu pour accueillir des rassemblements informels après les heures normales de travail, bien qu’il n’y ait pas de club, de bar ou de restaurant agréé à cet endroit, a déclaré le porte-parole de la police, Jake Becchina, dans un e-mail.

Kansas City, Missouri, le maire Quinton Lucas a posté sur Twitter : « Mes condoléances aux familles des trois personnes tuées dans une fusillade ce matin lors d’un rassemblement apparent après les heures d’ouverture près de 57 et Prospect. Si l’entreprise savait que des personnes seraient présentes, sans sécurité , vendant de l’alcool et enfreignant nos lois, cette entreprise devrait être fermée. »

Il n’y a pas eu d’arrestation immédiate, a déclaré Becchina. Il a ajouté que la police a également répondu à une fusillade à proximité sur Prospect Avenue près de la 31e rue vers 3 heures du matin où au moins une personne a subi des blessures potentiellement mortelles.