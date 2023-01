Fusillade à Jérusalem : un Palestinien armé présumé de 13 ans a été appréhendé par un citoyen israélien armé

La police israélienne a arrêté un garçon palestinien de 13 ans en lien avec une fusillade à Jérusalem samedi.

Une vidéo de l’incident publiée par le ministère israélien des Affaires étrangères semble montrer un garçon qui a ouvert le feu sur un petit groupe d’hommes marchant dans la rue près du site archéologique de la Cité de David.

Un père de 45 ans et son fils de 22 ans ont été blessés et transportés à l’hôpital dans un état grave mais stable. L’agresseur a également été abattu par deux civils à proximité portant des armes sous licence.

La police est arrivée sur les lieux en quelques minutes, a appréhendé le garçon et a saisi son arme. Il a été détenu dans une ambulance de la police pendant qu’il recevait des soins.

Le garçon serait venu de Jérusalem-Est, selon le Jerusalem Post. Il s’est rendu dans la région en bus, puis a marché le long de la rue à la recherche de victimes avant d’ouvrir le feu.

“Nous sommes rapidement arrivés sur les lieux et avons vu les victimes. Elles étaient pleinement conscientes et ont été blessées par balle au haut du corps”, a déclaré l’ambulancier du MDA, Fadi Dekidak. “Nous l’avons rapidement placé dans une unité de soins intensifs et les avons évacués avec un traitement médical vital vers l’hôpital Shaare Zedek.”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré après la fusillade que la réponse de son gouvernement serait “forte, rapide et précise”.

“Nous ne recherchons pas une escalade mais nous sommes prêts à tout scénario”, a déclaré Netanyahu à l’AFP.

Le département américain de la Défense a déclaré que les responsables “sont en contact étroit avec nos partenaires israéliens et se tiennent fermement à leurs côtés face à cette attaque”.

La fusillade fait suite à une attaque contre une synagogue vendredi soir qui a tué au moins sept personnes et en a blessé plusieurs autres, dont au moins un enfant. Cette attaque aurait également été menée par un Palestinien hors de Jérusalem-Est.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré samedi qu’elle renforcerait ses forces en Cisjordanie occupée, a rapporté la BBC.

La police a poursuivi le suspect et lui a tiré dessus avant qu’il ne puisse s’enfuir.

L’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a condamné l’attaque dans un tweet, la qualifiant d'”horrible acte de violence”.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré que l’attaque était une “confirmation de la poursuite de l’action de résistance dans tous les territoires occupés, et en réponse aux crimes de l’occupation contre notre peuple dans les lieux saints”. Une vidéo publiée en ligne montrait ce qui semblait être des Palestiniens célébrant l’attaque en représailles pour une frappe de missile meurtrière jeudi.