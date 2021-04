Un complexe hawaïen est verrouillé après qu’un client de l’hôtel a commencé à tirer à travers sa porte sur le personnel.

L’invité, soupçonné d’être un militaire local, a contraint le complexe à un verrouillage de plusieurs heures samedi soir alors que la police évacuait plus de 100 personnes du Kahala Hotel & Resort à Honolulu.

Plus de 100 personnes ont été évacuées d’une station balnéaire hawaïenne samedi après qu’un homme armé ait commencé à tirer sur le personnel à travers sa porte Crédit: AP

L’homme aurait séjourné au complexe avec sa famille, qui était en sécurité et non avec lui quand il s’est barricadé dans Crédit: Reuters

Des coups de feu ont d’abord retenti vers 18 heures samedi alors que la police commençait à retirer des gens de la plage et des restaurants en bord de mer, craignant qu’il ne puisse tirer depuis le balcon de son hôtel.

Les clients du complexe se sont blottis dans une salle de sécurité improvisée dans une salle de bal.

Le tireur est soupçonné d’être un membre de la marine qui vit à Oahu, son commandant militaire intervenant sur les lieux en plus des membres de sa famille.

La police a déclaré que l’homme avait tiré pour la première fois à travers la porte du quatrième étage lorsqu’un membre du personnel de sécurité de l’hôtel a frappé à sa porte, bien que l’on ne sache pas pourquoi le personnel de sécurité a été appelé dans la chambre du tireur.

Un membre présumé de la marine a commencé à tirer sur des officiers à l’extérieur de sa chambre d’hôtel à Hawaï Crédit: Reuters

« Heureusement, le garde de sécurité ne se tenait pas devant la porte », a déclaré le capitaine de police de Honolulu, Brian Lynch, à Hawaii News Now.

Après le premier round, l’homme a tiré à travers la porte à plusieurs reprises au moment où les agents commençaient à l’appeler par son nom.

La police a déclaré que l’homme avait tiré au moins cinq coups alors que les négociateurs tentaient de mettre fin à l’impasse.

« Personne n’est blessé. Tout le monde est pris en compte », a déclaré Lynch. « Nous attendons juste que le suspect abandonne. »

Les responsables ont déclaré que le suspect aurait séjourné au complexe avec sa famille, qui n’était pas avec lui alors qu’il s’était barricadé dans la pièce et se trouvait dans un endroit sûr.

La station a publié une déclaration tard samedi soir alors que le verrouillage se poursuivait jusqu’aux premières heures du dimanche matin.

« Ce soir, un individu avec une arme à feu s’est barricadé dans l’une des chambres d’hôtes du Kahala. »

« Notre personnel de sécurité et les forces de l’ordre ont évacué les invités et les employés de la zone immédiate et tout le monde se met à l’abri sur place. »

Plus à venir…

