Fusillade à Chicago : le suspect qui a tué 8 personnes s’est suicidé, selon la police

CHICAGO (AP) — Un homme soupçonné d’avoir tiré et tué huit personnes dans la banlieue de Chicago s’est suicidé après une confrontation avec des responsables de l’application des lois au Texas, a annoncé la police lundi soir.

La police de Joliet, dans l’Illinois, a déclaré sur Facebook que vers 20h30, heure centrale, Romeo Nance, 23 ans, avait été localisé par les US Marshals près de Natalia, au Texas, et que Nance s’était suicidé après une confrontation.

Le bureau du shérif du comté de Medina au Texas a déclaré sur Facebook que l’agence avait reçu un appel concernant une personne soupçonnée d’être impliquée dans les meurtres de Chicago se dirigeant vers le comté sur l’Interstate 35. Une impasse s’est alors produite entre Nance et la police de plusieurs agences dans une station-service, où Nance s’est suicidé, a indiqué le bureau du shérif.

Nance est soupçonné d’avoir abattu huit personnes à trois endroits dans la banlieue de Chicago, déclenchant une perquisition qui a laissé les voisins nerveux plus tôt lundi alors que la police a averti qu’il était toujours en liberté et qu’il devait être considéré comme « armé et dangereux ».

La police du comté de Will dans l’Illinois et de Joliet avait précédemment déclaré qu’elle ne connaissait pas le motif de ces meurtres, mais avait déclaré que Nance connaissait les victimes. Le groupe de travail sur les fugitifs du FBI a aidé la police locale à rechercher le suspect, a déclaré le chef de la police de Joliet, William Evans.

Les victimes ont été retrouvées dimanche et lundi dans trois résidences distinctes, ont déclaré les autorités aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi soir.

L’une des personnes tuées a été retrouvée dimanche dans une maison du comté de Will. Sept autres personnes ont été retrouvées lundi dans deux maisons du même pâté de maisons à Joliet, situées à environ 9,6 kilomètres au nord-ouest de la scène découverte en premier par la police.

Les autorités ont déclaré qu’elles pensaient également que Nance était lié à une autre fusillade à Joliet qui a blessé un homme dimanche, mais n’ont pas voulu discuter de leurs preuves.

“Je suis policier depuis 29 ans et c’est probablement la pire scène de crime à laquelle j’ai jamais été associé”, a déclaré Evans lors d’une conférence de presse devant les maisons de Joliet lundi soir.

Le chef adjoint du comté de Will, Dan Jungles, a déclaré lors de la conférence de presse de lundi que les députés surveillaient l’une des maisons depuis dimanche soir au cas où Nance, le suspect de la première fusillade mortelle qu’ils ont découverte, leur reviendrait. La dernière adresse connue de Nance était l’une des maisons, a indiqué la police.

Comme personne ne s’est présenté, les députés se sont finalement rendus à la porte d’une des maisons. Personne n’a répondu, alors ils ont traversé la rue jusqu’à l’autre maison, dont ils savaient qu’elle était liée à la première maison, et ont trouvé les premiers corps. Cinq corps ont été retrouvés dans une maison et deux corps dans l’autre.

Jungles a déclaré qu’il n’avait pas encore d’indication sur la durée depuis laquelle les personnes présentes dans les maisons étaient mortes. Il a indiqué que des autopsies étaient en cours.

Evans a déclaré que les victimes trouvées lundi dans les maisons étaient des membres de la famille. Lorsqu’on lui a demandé si les victimes étaient des membres de la famille du suspect, Jungles a répondu qu’il ne pouvait pas commenter, sauf pour dire que le suspect les connaissait.

Teresa Smart habite à environ un pâté de maisons de l’endroit où sept des victimes ont été retrouvées et avait déclaré qu’elle craignait qu’elle et sa famille ne puissent pas dormir lundi soir.

“C’est beaucoup trop près de chez nous”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les voitures de police bloquaient les rues du quartier.

«Je continue de regarder par la fenêtre et de vérifier mes portes», a-t-elle déclaré. “C’est super effrayant.”

La police de Joliet a déclaré dans un message sur Facebook plus tôt lundi après-midi qu’elle enquêtait sur « plusieurs » personnes retrouvées mortes et a partagé la photo de Nance et images d’un véhicule. Les autorités ont identifié le véhicule comme étant une Toyota Camry rouge.

Plus tôt lundi, le bureau du shérif du comté de Will a partagé des images de la même voiture via Facebook et a déclaré qu’elle avait été vue sur les lieux de deux fusillades distinctes dimanche après-midi.

___ Cette histoire a été corrigée pour montrer que Joliet est une ville et non un comté. ___ Richmond a rapporté de Madison, Wisconsin. Les journalistes d’Associated Press Claire Savage à Chicago et Lisa Baumann à Bellingham, Washington, ont contribué.