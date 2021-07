Fusées, Pistons trouvent leurs pierres angulaires

Habituellement, les 30 équipes de la NBA jouent dans un véritable match de basket-ball pour déterminer les gagnants et les perdants. Mais lors du repêchage de la NBA jeudi, ces équipes ont montré leurs forces et leurs faiblesses en révélant les perspectives et les métiers qui, selon elles, amélioreront leurs chances lors des prochains matchs.

Et bien qu’il soit certainement hâtif d’essayer d’évaluer une classe de recrues juste après le repêchage, cela n’a jamais empêché les fans et les experts de porter des jugements instantanés.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de nos gagnants et perdants du repêchage de la NBA 2021. Quelles équipes ont trouvé comment profiter de la journée et quelles équipes pourraient s’inquiéter dans des mois après le déroulement des événements de jeudi ?

Vainqueur : Detroit Pistons

Les Pistons ont remporté la loterie, ont obtenu leur premier choix n ° 1 au classement général depuis 1970 et ont pris Cade Cunningham de l’État d’Oklahoma, un garde polyvalent 6-8 qui peut jouer à la pointe et au tir. Les Pistons sont en pleine reconstruction. Le directeur général Troy Weaver a été un excellent évaluateur de talents, et il croit que Cunningham peut être la vedette d’une jeune équipe en plein essor.

Vainqueur : Houston Rockets

Houston a beaucoup de travail à faire depuis l’ère James Harden. Mais les Rockets ont fait un pas important dans le repêchage.

Tout d’abord, les Rockets ont utilisé leur choix n ° 2 sur la star de la G League Ignite, Jalen Green, qui a de bonnes chances d’atteindre son objectif déclaré de remporter le prix de la recrue de l’année et d’atterrir dans une équipe entièrement défensive. Ensuite, les Rockets ont emballé une paire de futurs choix de premier tour à Oklahoma City pour le choix n ° 16 qui a abouti à Alperen Sengun, qui a remporté le MVP de la Ligue turque à seulement 18 ans et a beaucoup d’avantages en tant que grand homme . La même chose peut être dite à propos de l’utilisation du choix n ° 23 sur un autre espoir international (Usman Garuba de l’Espagne) et du choix n ° 24 sur un garde combo prometteur (Josh Christopher de l’Arizona State).

Attendez-vous à ce que les Rockets rejoignent le paysage des séries éliminatoires de la Conférence Ouest dans deux à trois ans.

Perdant : Golden State Warriors

Les Warriors n’ont pas nécessairement fait de mauvaises sélections commerciales avec leurs choix n ° 7 et 14. Jonathan Kuminga a un fort potentiel en tant que défenseur de l’aile et rebondeur, et Moses Moody a un bon potentiel en tant que défenseur du périmètre et tireur de milieu de gamme. Mais aucun des deux n’est en mesure d’aider les Warriors à gagner immédiatement. Bien qu’il soit possible qu’un Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green en bonne santé suffisent à gagner à un rythme élevé, ils n’ont qu’à regarder en arrière l’année dernière pour voir comment le jeu dominant de Curry n’était pas suffisant en partie à cause de James Wiseman montrant des progrès mitigés en tant que débutant. Les Warriors ont résisté aux appels des Sixers à vider leur placard pour Ben Simmons, mais ils devraient passer cette saison à chercher à traiter leurs jeunes joueurs pour assurer de meilleures chances à Curry, Thompson et Green de revenir dans la chasse au titre.

Gagnant : Charlotte Hornets

Les Hornets étaient déjà l’une des équipes les plus amusantes à regarder avec LaMelo Ball, Gordon Hayward, Miles Bridges, PJ Washington et Terry Rozier. Et dans ce repêchage, ils ont ajouté le gardien du Connecticut James Bouknight et le grand homme du Texas Kai Jones. Cette zone arrière de Ball-Bouknight a de la taille, et le lancer de balles sur Bridges et Jones causera des problèmes aux adversaires. Les Hornets s’améliorent et devraient être à nouveau un candidat aux séries éliminatoires – et amusant à regarder.

Vainqueur : Lakers de Los Angeles

Les Lakers ont tout fait en acquérant Russell Westbrook, qui a des admirateurs pour son athlétisme et son jeu et des détracteurs pour son mauvais tir extérieur et son inefficacité. Mais les Lakers ont fait le pas parce que les compétences de Westbrook peuvent faciliter la vie de LeBron James et Anthony Davis plus que cela ne peut devenir difficile pour eux. Comme l’écrit Mark Medina de USA TODAY Sports, les Lakers ont amélioré leurs chances de succès en décrochant Westbrook bien plus que s’ils avaient simplement gardé Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell et le choix n ° 22.

Perdant : brouillons simulés

Une fois que Toronto s’est éloigné de l’ordre prévu en prenant Scottie Barnes avec le choix n ° 4, le repêchage a un peu dérapé. Cela témoigne également de la quantité de talent dans le repêchage. Cela dit, le Thunder a remporté l’Australien Josh Giddey avec le choix n ° 6. Il était un choix de loterie attendu, mais peu de simulations de brouillons l’avaient aussi élevé. Joshua Primo de l’Alabama était un choix de première ronde prévu, mais les Spurs de San Antonio l’ont sélectionné au n ° 12. Jared Butler de Baylor était un choix de première ronde prévu mais a fini par tomber au deuxième tour, ce qui pourrait être un vol pour le Jazz de l’Utah.

Gagnant : Terrence Clarke et sa famille

Après avoir passé une saison au Kentucky, Clarke est décédée dans un accident de voiture en avril. Il avait 19 ans. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a suspendu le premier tour pour honorer Clarke, dont la mère, Osmine, la sœur Tatyana et le frère Gavin étaient présents. « Avant de continuer, j’aimerais prendre un moment pour reconnaître Terrence Clarke. … Sachez qu’il fera toujours partie de la famille NBA. J’ai l’honneur de l’annoncer maintenant avec le prochain choix de la NBA 2021 draft, la NBA sélectionne Terrence Clarke de l’Université du Kentucky. »

Ce fut un moment émouvant alors qu’Osmine, Tatyana et Gavin en larmes sont montés sur scène et ont étreint Silver.

Perdant : Sacramento Kings

Davion Mitchell a les compétences pour être un très bon défenseur sur le ballon, mais il est sous-dimensionné à 6-1, et il n’est pas certain que son tir extérieur amélioré soit transféré à la NBA. La plus grande question, cependant, concerne sa compatibilité avec les Kings dans une zone arrière bondée. De’Aaron Fox est la pièce maîtresse de l’équipe, et Tyrese Haliburton était l’une des recrues de la saison dernière. Buddy Hield ne sera peut-être plus à Sacramento plus longtemps, mais les Kings pourraient finir par regretter d’avoir utilisé le choix n ° 9 sur un meneur de jeu de sauvegarde.