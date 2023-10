La dernière mission Vega d’Arianespace n’a pas réussi à déployer deux de ses charges utiles en orbite, probablement en raison d’une défaillance du mécanisme de largage de l’étage supérieur de la fusée.

Les astronomes pourraient bientôt recevoir des avertissements lorsque les satellites SpaceX menacent leur vue

Vega VV23 a décollé le 8 octobre du port spatial européen en Guyane française à 21 h 36 HE. La fusée transportait un satellite d’observation de la Terre et un satellite météorologique, ainsi que 10 cubesats. Peu après le lancement, Arianespace annoncé que ses charges utiles principales, les satellites THEOS-2 d’Airbus Defence et FORMOSAT-7R/TRITON de l’Agence spatiale taïwanaise, ainsi que huit de ses charges utiles secondaires ont été déployés avec succès. La société a toutefois noté que la séparation des deux cubesats « reste encore à confirmer ».

Arianespace aurait envoyé un email aux clients respectifs derrière les deux cubesats, selon Vol spatial européen, affirmant que l’entreprise a désormais « de forts soupçons que vos satellites ESTCube-2 et ANSER-Leader n’ont malheureusement pas été séparés de leurs déployeurs respectifs ». L’e-mail ajoutait ensuite que les données de télémétrie sur le commutateur final des déployeurs n’avaient pas été reçues et que les données montraient seulement 10 objets en orbite au lieu de 12.

Les deux satellites sont probablement restés attachés à l’étage supérieur de la fusée et ont brûlé dans l’atmosphère terrestre lors de leur rentrée. ESTcube-2 a été conçu par la Fondation estonienne des étudiants satellites pour tester une nouvelle méthode de disposition des satellites à l’aide d’un frein à plasma. Le deuxième cubesat, ANSER-Leader, était l’un des trois satellites lancés à bord de la mission VEGA VV23 pour l’Institut national espagnol de technologie aérospatiale (INTA).

Cet échec est le dernier incident en date dans les problèmes croissants des fusées en Europe. Virgin Orbit a connu une première ruine financière suite à l’échec de la mission « Start Me Up » en janvier de cette année. Le échec du lancementqui était censé marquer un moment historique pour les lancements de satellites depuis le sol britannique, a eu un impact significatif sur les revenus projetés et les perspectives futures de l’entreprise, avec l’entreprise déclare finalement faillite en mars. d’Arianespace La fusée Vega C n’a pas réussi à atteindre son orbite lors de son deuxième lancement en décembre 2022, et reste cloué au sol. Ariane 6, successeur d’Ariane 5, devait initialement être lancée en 2020, mais une série de problèmes techniques ont retardé son lancement inaugural à 2024.

L’Europe a désespérément besoin de lanceurs supplémentaires après couper les liens avec la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine et avoir été contraint de cesser de compter sur les fusées Soyouz pour accéder à l’espace. L’échec du Vega VV23 à déployer deux de ses charges utiles ne fait qu’ajouter encore plus d’incertitude à l’industrie spatiale européenne.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le site dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.