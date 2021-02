Fury, un prisonnier souffrant de troubles mentaux en Iran, risque de se faire couper les doigts après avoir été fouetté 60 fois pour une grève de la faim

Un détenu malade mental en Iran risque de se faire couper les doigts par la guillotine après avoir été fouetté 60 fois pour une grève de la faim.

Hadi Rostami, détenu à la prison d’Urumieh dans la province de l’Azerbaïdjan occidental, a été condamné à l’amputation de quatre de ses doigts après avoir été reconnu coupable de vol en novembre 2019.

Amnesty International affirme que son procès a été extrêmement inéquitable et a été entaché d ‘«aveux» entachés de torture.

Puis à la fin de 2020, alors qu’il était en prison, il a été condamné à 60 coups de fouet et huit mois de prison pour «perturbation de l’ordre de prison».

C’était en relation avec sa manifestation pacifique – y compris sous la forme de grèves de la faim – contre ses conditions de détention inhumaines.

Il souffre actuellement de graves complications de santé résultant de deux récentes tentatives de suicide – le plus récemment en avalant des morceaux de verre brisé le 18 janvier.

Diana Eltahawy, directrice adjointe d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, a déclaré: «Le fouet cruel d’un prisonnier malade et suicidaire est un autre rappel de l’inhumanité du système de justice pénale iranien, qui légalise la torture et autres mauvais traitements.

«Les autorités iraniennes commettent des actes de torture en laissant Hadi Rostami dans la peur constante d’être amputé et en lui refusant délibérément des soins médicaux urgents pour les complications résultant de ses récentes tentatives de suicide.

«Nous appelons les autorités iraniennes à annuler immédiatement la condamnation et l’amputation de Hadi Rostami et à lui accorder un nouveau procès équitable sans recourir à des châtiments corporels.

«Ils doivent également lui fournir immédiatement les soins de santé physique et mentale spécialisés dont il a besoin en dehors de la prison.»

En raison de son suicide le plus récent, la dépouille a été victime d’une douleur intense et continue de souffrir d’hémorragies internes et de vomissements de sang car il y a encore des morceaux de verre brisé dans son système digestif, selon les informations obtenues par Amnesty International.

La prison et le parquet refusent d’autoriser son transfert vers un établissement médical en dehors de la prison pour recevoir le traitement médical spécialisé dont il a besoin, et il ne reçoit aucun soin de santé mentale.

Mme Eltahwy sais: «Nous appelons les autorités iraniennes à cesser immédiatement ces actes choquants de cruauté et de mutilation et à traiter tous les prisonniers avec dignité humaine.

«La communauté internationale doit faire pression d’urgence sur les autorités pour qu’elles respectent les droits de l’homme et s’abstiennent d’exécuter les peines d’amputation de Hadi Rostami et d’autres personnes de la prison d’Urumieh.

«Le monde doit condamner, dans les termes les plus forts, l’utilisation continue des châtiments corporels par les autorités iraniennes.»

Selon les informations recueillies par le Centre Abdorrahman Boroumand, de 2000 à 2020, les autorités iraniennes ont amputé les doigts et / ou les orteils d’au moins 129 personnes.

Cela signifie qu’en moyenne, les autorités ont amputé les doigts et / ou les orteils d’au moins une personne tous les deux mois.