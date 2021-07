Fury traverse la Mersey: Liverpool perd son statut de patrimoine mondial

Liverpool était l’un des ports les plus fréquentés au monde aux XVIIIe et XIXe siècles, prospère grâce au commerce des marchandises et – jusqu’au commerce des humains interdit par la Grande-Bretagne en 1807 – des esclaves. Les quais ont décliné et sont devenus à l’abandon au 20ème siècle, mais ont été restaurés avec des musées, des boutiques, des bars, des restaurants et de nouveaux développements immobiliers, faisant de Liverpool un symbole de renouvellement urbain.