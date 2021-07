De fortes rumeurs ont commencé à circuler jeudi selon lesquelles le combat serait annulé à un peu plus de deux semaines de préavis, et l’entraîneur adjoint et ancien titlist des poids moyens Andy Lee, son responsable et ancien détenteur de la sangle des poids lourds Joseph Parker et le concurrent poids plume Isaac Lowe sont maintenant aurait été parmi les membres de l’équipe de Fury à avoir attrapé Covid.

Mancunian Fury est l’une des quelque 46 millions de personnes au Royaume-Uni à avoir reçu au moins une dose de vaccin, selon Dan Rafael – mais le roi WBC « Je n’ai jamais eu le deuxième », a affirmé l’expert en boxe.

Les promoteurs Top Rank et Premier Boxing Champions n’ont pas encore confirmé le report, mais une annonce est attendue plus tard dans la journée, tandis que Rafael a été informé qu’une nouvelle date en octobre est également probable.

RUPTURE: Par source, Tyson Fury était l’une des personnes de son camp qui ont été testées positives pour Covid-19 et le combat avec Wilder est reporté. Nouvelle date à déterminer. On m’a dit que Fury avait reçu une dose de vaccin mais n’avait jamais reçu la 2e. Au moins 3 autres dans le camp également positifs. #boxe#FuryWilder3 – Dan Rafael (@DanRafael1) 8 juillet 2021

« Si Tyson Fury et son équipe faisaient ce qu’ils auraient dû faire et disaient qu’ils l’avaient fait, ce combat serait activé et non désactivé. Finkel a déclaré à World Boxing News.

« Deontay a fait ce qu’il était censé faire. Il a reçu ses deux vaccins Pfizer et les membres de son équipe aussi. Il est prêt à partir, et c’est parce que Fury n’a pas fait ce qu’il était censé faire.

Dans leur seule annonce sur la question jusqu’à présent, Top Rank a déclaré: « Nous continuer à surveiller l’état de santé de Tyson et de son équipe, et l’état de l’événement n’a pas changé à ce jour. »

Wilder cherche désespérément à se venger de Fury après avoir été détrôné par KO en février 2020, prouvant le concours le plus récent pour les deux combattants.

Après avoir remporté l’arbitrage @Tyson_Fury quand le champion cherchait à se battre @anthonyjoshua au lieu de finir sa trilogie, @BronzeBomber est hors de lui après ce délai. « Encore une fois, il a mal agi et c’est moi qui suis pénalisé », a déclaré Wilder à son manager Shelly Finkel. – Lance Pugmire (@pugboxing) 9 juillet 2021

« Après avoir remporté l’arbitrage contre Tyson Fury lorsque le champion a cherché à se battre

Anthony Joshua au lieu de finir sa trilogie, [Wilder] est hors de lui après ce délai », a déclaré l’écrivain de boxe Lance Pugmire.

« ‘Encore une fois, il a mal agi et c’est moi qui suis pénalisé’, a déclaré Wilder à son manager, Shelly Finkel. »

Inflexibles, ils ont eu droit à un match revanche, le premier opus de la trilogie ayant conclu à un tirage au sort controversé, l’équipe de Wilder a poussé pour un troisième affrontement.

L’offre a jeté une clé importante dans les travaux pour le match d’unification du box-office entièrement britannique prévu entre Fury et Anthony Joshua, résultant en un tribunal d’arbitrage ordonnant à « The Gypsy King » de régler la rivalité avec Wilder pour une fois pour toutes.

Dans ce @FightHubTV clip, Bob Arum me dit que Tyson Fury et son coin sont vaccinés. Oui, je sais que vous pouvez toujours attraper le covid mais juste pour référence. pic.twitter.com/noxsukx2U8 – MARCOS VILLEGAS (@heyitsmarcosv) 8 juillet 2021

Lors d’une conférence de presse il y a un peu moins d’un mois, le chef de Top Rank, Bob Arum, a insisté sur le fait que les combattants et leurs camps avaient reçu le vaccin.

« Nous disons à tous nos combattants – vous vous battez pour beaucoup d’argent, et les promoteurs dépensent beaucoup d’argent », il a dit.

« Faites-vous vacciner pour ne pas [get] Covid. Maintenant, vous prenez les deux combattants ici.

« Fury est totalement vacciné. Et j’ai parlé avec Shelly Finkel il y a quelque temps, et il a dit que Wilder était complètement vacciné. Et leurs coins ont été vaccinés. C’est prendre ses responsabilités.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Teofimo Lopez (@teofimolopez)

Ailleurs, le roi des poids légers Teofimo Lopez a offert son soutien au Mancunien.

« Merde… ça a aussi ton équipe ?!, » il a posté sur Twitter, à côté d’un emoji de bactéries et d’une photo des stars stables de Top Rank partageant un mot.

Comme Fury, Lopez a vu sa prochaine sortie contre George Kambosos mise en veilleuse en raison d’un contrat avec Covid-19, dont il se remet maintenant à Las Vegas.

La défense de ses 135 livres devrait désormais avoir lieu le 14 août, mettant potentiellement en place un appétissant match revanche au Madison Square Garden contre l’ancien dirigeant de la division, Vasyl Lomachenko, qu’il a détrôné l’an dernier.