Fury en tant qu’université où le personnel fait face à des licenciements répétés passera deux ans à rechercher DEATH METAL pour un coût de 200 000 £

Une UNIVERSITÉ où le personnel fait face à des licenciements répétés doit passer deux ans à faire des recherches sur le death metal, ce qui coûte 200 000 £.

La nouvelle du projet de musique bizarre a déclenché la fureur après trois lots de coupures en un an.

Les patrons ont demandé plus de licenciements volontaires le mois dernier avant que la quête « ridicule » du Dr Eric Smialek ne soit annoncée à l’Université de Huddersfield.

Le chercheur principal canadien analysera les voix utilisées dans le métal extrême – qui comprend le death, le doom et le black metal – de groupes tels que Possessed.

Il est soutenu par 190 380 £ de financement gouvernemental, de UK Research and Innovation.

Mais un initié a déclaré: « Quel avantage cela apportera-t-il à quelqu’un?

« Et cela vient dans le climat actuel avec des gens affamés et incapables de payer leurs factures et certains perdant leur emploi. C’est ridicule. »

Le syndicat des étudiants a critiqué les suppressions d’emplois dans les universités tandis que la star de la télévision Stephen Fry s’est prononcée en faveur du personnel menacé.

Il a tweeté: « J’ai été choqué d’apprendre qu’un couteau sauvage a été apporté au département de linguistique assez brillant là-bas. »

Expliquant le projet, le Dr Smialek a déclaré : « Les premiers groupes de métal extrême n’avaient pas grandi en écoutant du métal extrême, donc leurs chanteurs ont des styles très particuliers.

« C’est intéressant et amusant de tracer toutes les nuances, comme une carte, et de voir comment différentes conventions se sont développées. »

L’université a déclaré : « Le projet n’est pas financé par l’université.

« Il est financé par UK Research and Innovation. »