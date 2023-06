Fury en tant que tueur en série malade Levi Bellfield remporte la bataille pour épouser sa petite amie amoureuse en prison alors qu’il purgeait une peine à perpétuité

Le tueur en série Levi Bellfield doit se voir accorder son souhait de se marier en prison – après que les patrons de la prison ont reconnu qu’il gagnerait une affaire de droits de l’homme.

Le monstre, 55 ans, dont les victimes incluent Milly Dowler, 13 ans, a menacé de poursuites judiciaires pour se marier derrière les barreaux avec un visiteur abruti.

Levi Bellfield, condamné à perpétuité pour le meurtre d’au moins trois jeunes femmes, va se voir accorder son souhait de se marier en prison Crédit : Fonctionnalités Rex

Bellfield, condamné à perpétuité à la prison Frankland de Durham, a également plaidé la discrimination après qu’on lui ait interdit d’avoir une bague de fiançailles.

Le Sun peut révéler qu’il a obtenu une aide juridique coûtant au contribuable jusqu’à 30 000 £, suscitant la fureur.

Le projet de Bellfield de se marier en prison pour des raisons de droits de l’homme est une insulte à ses victimes et à leurs familles, ont déclaré des flics et des députés hier soir.

Il purge deux peines à perpétuité pour le meurtre d’au moins trois jeunes femmes.

Et l’ancien officier de la police métropolitaine Michael Hames a déclaré: «C’est ridicule et faux à plusieurs niveaux.

« Comment les droits de l’homme peuvent-ils être utilisés pour justifier cela alors qu’il a enlevé les droits de l’homme à des filles et des femmes innocentes ?

« Cela rend la loi absurde, et plus tôt elle sera modifiée, mieux ce sera. »

Le monstre, dont les victimes incluent Milly Dowler, 13 ans, a menacé de poursuites judiciaires pour épouser son partenaire amoureux après avoir posé la question lors d’une de ses visites.

Le Sun peut révéler qu’il a remporté une offre pour obtenir jusqu’à 30 000 £ d’aide juridique après que ses avocats ont cité la Convention européenne des droits de l’homme et la loi de 1983 sur le mariage.

Les ministres se sont engagés à modifier la loi pour empêcher les prisonniers à perpétuité de se marier – mais acceptent que cela ne viendra pas à temps pour empêcher Bellfield de se marier.

Le Sun peut également révéler que Bellfield, pleurnichard, a affirmé avoir été « discriminé » après qu’il lui a été interdit de recevoir une bague de fiançailles à la prison de Frankland, dans le comté de Durham.

Il a également exigé des appels vidéo avec sa future épouse et le droit de se faire prendre en photo avec elle.

Une source gouvernementale a déclaré: « La triste réalité est que, dans l’état actuel de la loi, il n’y a aucune raison de l’empêcher de se marier.

«Donc, cela ira de l’avant et ils décident quand dire à Bellfield qu’ils approuvent la décision.

« Ça colle à la gorge – mais au moins, ça éviterait d’aller en justice. »

Cependant, la nouvelle que son offre « grotesque » est susceptible d’être approuvée a déclenché une vague d’incrédulité en colère.

Ses victimes incluent Milly Dowler, 13 ans Crédit : PA : Association de la presse

Le député conservateur Alec Shelbrooke a déclaré: «C’est une insulte dégoûtante pour les victimes et leurs familles.

« C’est un homme qui a privé les jeunes filles et les femmes des droits humains, y compris le droit de vivre leur vie et de se marier.

« Pourtant, il revendique le droit de le faire en utilisant le droit des droits humains.

« Le secrétaire à la justice doit agir le plus rapidement possible pour faire adopter cette législation et s’assurer qu’aucune autre personne aussi maléfique ne puisse à nouveau exploiter cette situation. »

L’ancien DCI de la police du Met, Colin Sutton – qui a finalement cloué Bellfield – a déclaré qu’il ressentait de la «sympathie» pour la future mariée, mais sait que l’ancien videur maléfique ne pourra jamais être libéré.

Il a déclaré: «C’est une absurdité absolue que quelqu’un comme Bellfield, qui est en prison pour toujours pour des crimes contre les femmes, puisse utiliser la loi pour se marier. Il doit être changé.

« Le problème, c’est que la législation sur les droits de la personne dans ce pays joue souvent en faveur de personnes comme lui avant les victimes et le grand public.

« Je ressens une certaine sympathie pour cette femme car je sais qu’il pourra exercer un contrôle coercitif, mais je suis heureux qu’il ne soit jamais libéré afin qu’il puisse lui faire du mal physiquement. »

Le dernier développement survient après que les chefs de prison ont lancé son offre de mariage « dans l’herbe longue », en espérant que la loi changerait.

L’ancien ministre de la Justice, Dominic Raab, a lancé en mars un projet de loi sur les victimes, qui interdira aux détenus soumis à des tarifs à vie de se marier en prison.

Cependant, la législation ne sera pas adoptée à temps pour arrêter Bellfield.

Le Soleil a révélé pour la première fois les fiançailles de Bellfield en mai 2022, après avoir posé la question lors d’une visite en prison.

Cela a suscité l’indignation, le Premier ministre de l’époque, Boris Johnson, se disant « écœuré et consterné » par le mariage prévu en prison.

Nous avons ensuite révélé en mars de cette année comment il avait engagé une action en justice après le blocage de sa demande de mariage.

Ses avocats ont envoyé une lettre disant qu’il était « illégal » de retarder les plans après le premier dépôt de sa demande en janvier 2021.

Ils ont menacé une révision judiciaire et imposé un délai de réponse de 15 jours, tout en se référant à Bellfield par son nom musulman, Yusuf Rahim.

La lettre indiquait que le secrétaire à la Justice « saura que la loi de 1983 sur le mariage permet aux prisonniers de se marier dans leur lieu de détention.

« Le gouverneur doit être conscient des droits du demandeur en vertu de l’article 12 (de la loi sur la Convention européenne des droits de l’homme).

« Il ne semble pas qu’une décision ait été prise.

« Dans ces circonstances, il est soutenu que le retard dans l’examen de la demande est illégal. »

Les avocats du ministère de la Justice ont d’abord déclaré qu’ils avaient besoin de plus de temps – puis ont demandé à l’équipe juridique de Bellfield de lancer l’examen.

Mais le nouveau secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a depuis reçu des conseils juridiques du gouvernement indiquant qu’il n’y avait aucune raison de bloquer le mariage.

La source gouvernementale a ajouté: « Alex Chalk ne veut pas que ce mariage ait lieu, mais il semble avoir les mains liées. »

Une source distincte a ajouté: «Le cas de Bellfield est scandaleux et exige des choses comme le droit de porter une bague de fiançailles et aussi des appels vidéo.

« Il ne gagnera pas sur ces aspects, et les anneaux sont interdits à travers le domaine de la prison pour des raisons de sécurité.

« Mais l’essentiel est le droit de se marier, et il semble qu’il va gagner cet argument.

« La seule carte que la prison et le ministère de la Justice pourraient jouer, c’est s’ils disaient que c’était dangereux pour la femme, qui pourrait être victime de manipulation et de contrôle coercitif. »

On ne savait pas quand le tueur au marteau Bellfield espère se marier – et si son partenaire ira même jusqu’au bout.

Une source proche de lui a déclaré: « Levi semble aimer le drame du combat plus que l’idée de se marier réellement. »

Bellfield a été reconnu coupable en 2008 du meurtre de Marsha McDonnell, 19 ans, et d’Amélie Delagrange, 22 ans, ainsi que de la tentative de meurtre de Kate Sheedy, 18 ans, dans le sud-ouest de Londres, le tout en 2003 et 2004.

À l’époque, les détectives avaient déclaré qu’il était probablement à l’origine de dizaines d’autres attaques.

Trois ans plus tard, il a été cloué pour le meurtre en 2002 de l’écolière Milly, qui a été enlevée à Walton-on-Thames, Surrey.

Le mois dernier, Bellfield a été interrogé en prison sur la disparition non résolue en 1999 de l’étudiante Elizabeth Chau, 19 ans, d’Ealing, dans l’ouest de Londres.

Il a avoué l’avoir enlevée et assassinée, dessinant une carte pour la police indiquant où il prétend que son corps est enterré.

Bellfield fait également l’objet d’une enquête de la Commission de révision des affaires pénales sur les meurtres en 1996 du Dr Lin Russell, 45 ans, et de sa fille Meghan, six ans, à Chillenden, Kent.

Michael Stone – qui clame son innocence – a été condamné malgré l’absence de preuves médico-légales.

Bellfield a depuis avoué les meurtres.

David Spencer, directeur de recherche au Centre pour la prévention du crime, a déclaré : « C’est horrible qu’un délinquant comme Bellfield soit autorisé à se marier, notamment en raison de l’étendue et de la nature de ses crimes.

« Le fait que le contribuable finance sa candidature est encore plus grotesque.

«Les criminels de son type ont perdu leurs droits et si la loi lui permet actuellement de se marier, cela devrait être changé.

« Son temps derrière les barreaux devrait être consacré à réfléchir sur ses crimes horribles, et non à profiter du confort de la maison. »

Parmi les autres retardataires qui se sont mariés, citons le preneur d’otages en série Charles Bronson dans HMP Woodhill, Milton Keynes, en 2001, et le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, à Belmarsh, dans le sud-est de Londres, en mars dernier.

Des sources du ministère de la Justice ont déclaré hier soir qu’elles avaient exploré toutes les voies légales pour bloquer le mariage, mais qu’elles ne l’avaient pas fait en raison des lois en vigueur.

Les mariages en prison ne peuvent être bloqués que pour des raisons « logistiques » ou pratiques par les gouverneurs.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: « En vertu des lois actuelles, il n’existe aucune voie légale pour bloquer ce mariage et nous reconnaissons la douleur et la colère que ce résultat apportera aux familles de ses victimes.

« C’est ce qui a motivé nos plans pour empêcher les prisonniers condamnés à perpétuité de se marier en prison grâce à notre nouveau projet de loi sur les victimes et les prisonniers – garantissant que cela ne se reproduira plus jamais. »

