Fury en tant que The Crown de Netflix pour montrer le mariage en ruine du roi Charles avec la princesse Diana dans des détails “douloureux”

LA nouvelle série de The Crown est sur le point de déterrer tous les détails douloureux du mariage du roi Charles avec feu la princesse Diana – tout comme la nation se rallie autour du nouveau monarque.

Il ratisse certains des aspects les plus intimes de leur mariage en ruine au début des années 1990 et dépeint le prince de Galles de l’époque comme mesquin, froid et trompeur.

La Couronne est sur le point de déterrer tous les détails douloureux du mariage du roi Charles avec feu la princesse Diana

La cinquième série aborde certains des aspects les plus intimes du mariage en ruine de Charles et Diana au début des années 1990.

La cinquième série, qui démarre sur le géant du streaming Netflix le mois prochain, est également susceptible de bouleverser le prince William qui est vu, avec son frère le prince Harry, pris dans un bras de fer psychologique entre leurs parents royaux.

Un initié de la télévision a déclaré: «Cela n’aurait pas pu arriver à un moment plus délicat pour le nouveau roi et sa reine consort, d’autant plus qu’ils occupent une place importante dans l’esprit du public.

“On a l’impression que Netflix se moque d’événements qui ont eu lieu il y a 30 à 40 ans, mais qui sont encore crus pour les personnes impliquées.

«Le pire élément pour la famille royale est que des millions de personnes dans le monde verront cette série et la verront moins comme un drame et plus comme un documentaire.

“Et l’attention sur les Windsors ne pourrait pas être plus élevée car cela ne fait que quelques semaines depuis les funérailles de la reine Elizabeth II et est à l’approche du couronnement du roi.”

Netflix avait envisagé de retarder la date de lancement de la série cinq par respect pour la reine après sa mort le mois dernier, mais a décidé d’aller de l’avant.

Il couvre les années 1990 à 1997. La sixième et dernière série est en cours de tournage et devrait être diffusée l’année prochaine.

La cinquième série verra la princesse Diana, interprétée par Elizabeth Debicki, divulguer les détails de son mariage mouvementé.





Elle le fait via des enregistrements sur bande, qui figuraient dans le livre révélateur sur sa vie d’Andrew Morton, Diana: Her True Story.

L’auteur lui a envoyé une série de questions et les réponses ont constitué la base de la biographie, qui a choqué la nation lors de sa publication en 1992.

Le couple s’est séparé la même année et a divorcé en 1996. Un an plus tard, la princesse Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris avec son amant Dodi Al Fayed.

La Couronne sera mal à l’aise pour toute la famille royale car elle dépeint la défunte reine sous un jour froid et voit le prince William et son frère le prince Harry comme collatéral entre leurs parents belligérants Charles et Diana.

Le prince William a déjà déclaré qu’il pensait que l’interview controversée de Panorama dans laquelle sa défunte mère figurait en 1995 ne devrait plus jamais être diffusée.

Mais Netflix y a consacré un épisode entier.

La nouvelle des scènes de bombe mettant en scène le prince et la princesse de Galles de l’époque survient après que The Sun a révélé que le programme suggérerait que le prince Philip poursuivait une liaison dans le dos de la reine.

Dans les scènes à montrer dans la série cinq, qui commence le 9 novembre, il touche la main de son amie de la haute société Penny Knatchbull alors qu’ils font de la calèche ensemble.

Philip, décédé il y a 18 mois, partage avec elle des détails intimes sur son mariage, affirmant que lui et la reine avaient des problèmes et avaient “évolué dans des directions différentes”.

Mais les allégations ont été rejetées par des experts royaux qui ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient que des amis proches, ajoutant que les insinuations dans The Crown étaient “cruelles et désagréables”.

L’assassinat du personnage de la nouvelle série de Charles, joué par Dominic West, est une continuation de la lumière négative dans laquelle il a été montré lors de la quatrième série du drame royal, qui a couvert la majeure partie de la fin des années 1970 et des années 1980.

Le prince de Galles de l’époque a été vu poursuivre sa liaison avec Camilla Parker Bowles malgré le fait qu’ils avaient tous deux épousé d’autres personnes.

Et au fur et à mesure que la renommée et la popularité de la princesse Diana augmentaient, il devint extrêmement jaloux et plein de ressentiment et elle tomba plus profondément dans le désespoir.

Les scènes ont poussé les observateurs à avertir que la famille royale risquait d’être salie par un drame se présentant comme un documentaire.

Le présentateur de télévision et biographe royal Andrew Marr a précédemment déclaré: “S’ils annonçaient” C’est du drame, c’est de la fiction, c’est du divertissement “, vous diriez que c’est génial.

“Mais quand vous commencez à dire:” C’est la vérité sur la vie de ces gens “, c’est grossièrement injuste et vraiment assez sadique.

“C’est si convaincant que les gens peuvent penser que c’est la vérité – et ce n’est pas le cas.”

6 NOUVELLES SCÈNES QUI RENDENT LE VISIONNAGE INQUIÉTANT POUR MONARCH

BOULIMIE AVANT LEUR MARIAGE

La Couronne a suggéré que Diana avait eu l'une de ses pires crises de boulimie avant son mariage

Le 29 juillet 1981, le prince et la princesse de Galles semblaient avoir un mariage de conte de fées.

Mais The Crown suggère que Diana savait quelles horreurs l’attendaient dans le mariage bondé avec Charles et a suggéré qu’elle avait l’une des pires crises de boulimie, en partie à cause de cela.

La révélation n’est apparue que lorsqu’elle a fourni des détails pour le livre d’Andrew Morton une décennie après le mariage.

POURSUIVRE AVEC CAMILLA AFFAIR

AU début des années 1990, Charles voyait encore Camilla Parker Bowles derrière le dos de Diana – qui en était bien consciente.

Le drame de Netflix dépeint la princesse affirmant qu’il est froid avec elle, un fait d’autant plus douloureux qu’elle sait à quel point il est chaleureux envers sa maîtresse.

Elle dit : « Je l’entendais au téléphone avec elle et il utilisait une voix que je ne l’avais jamais entendu utiliser avec moi. Tendre, attentionné, adorant.

UNE INSUFFISANCE SUR L’IMAGE DE LA REINE

Des scènes de la nouvelle série montrent que la reine devient plus dure envers Charles à cause de son mariage en ruine

Dans les scènes de la série précédente, la reine a dit à Charles qu’il apprendrait à aimer Diana.

Mais dans la nouvelle saison du drame, Sa Majesté devient plus dure face à la situation alors que le mariage commence à s’effondrer.

Dans un moment de choc, on l’entend dire: “Alors qu’on attend du monarque qu’il se marie et produise un héritier, être marié est une préférence plutôt qu’une exigence.”

REPRÉSENTE DES PRINCES DANS UN TIR À LA GUERRE

Le spectacle dépeint les princes Willam et Harry dans un bras de fer avec leurs parents

UNE scène montre un dîner de famille en vacances qui devient tendu.

Quand Diana dit qu’elle veut faire du shopping, Charles, peu impressionné, demande aux princes William et Harry : « Est-ce que quelqu’un d’autre veut faire du shopping ?

Les garçons se rangent du côté de leur mère, laissant Charles mécontent.

Dans une autre scène, on voit la princesse pleurer pendant que William la réconforte, suggérant clairement qu’ils sont en désaccord avec Charles.

COUPER DEUXIÈME LUNE DE MIEL COURT

Dans The Crown, Charles est mécontent et finit par écourter la deuxième lune de miel du couple

CHARLES et Diana sont vus sur un yacht en Italie – clairement inspirés par leur voyage en Méditerranée de 1991 qui visait à les montrer unis.

Mais dans The Crown, Charles est mécontent et finit par écourter la deuxième lune de miel.

Diana lui dit: “J’ai même accepté de faire le photocall aujourd’hui pour que le mensonge puisse être préparé aux médias du monde entier sur le mari adorant que vous êtes, à une condition.

“Que vous ÊTES réellement un.”

LE DÉSESPOIR DE LA PRINCESSE DIANA

L'une des révélations les plus choquantes du livre de Morton est que Diana s'est jetée dans les escaliers alors qu'elle était enceinte de quatre mois du prince William.

L’UNE des révélations les plus choquantes du livre de Morton est que Diana s’est jetée dans les escaliers alors qu’elle était enceinte de quatre mois du prince William.

L’acte, en présence de Charles et de la reine, aurait été un appel à l’aide.

Bien que nous ne voyons pas la chute dans The Crown, Diana déclare explicitement : “Quand j’étais enceinte de William, je me suis jetée dans les escaliers à Sandringham.”